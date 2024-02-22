Caixa publica edital de concurso com mais de 4 mil vagas

A Caixa Econômica Federal publicou nesta quinta-feira (22) o edital de abertura do concurso público com 4.050 vagas. São 4 mil oportunidades para cargos de nível médio e 50 para de nível superior. Do total de oportunidades, 6% são para pessoas com deficiência (PcD) e 20% aos candidatos autodeclarados como pessoas negras.
Os postos estão divididos da seguinte maneira:
- Nível médio
- Técnico bancário novo: 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva;
- Técnico bancário novo para a área de TI: 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva;
- Nível superior
- Médico do trabalho: 23 imediatas e 5 para cadastro de reserva; e
- Engenheiro de segurança do trabalho: 17 imediatas e 5 para cadastro de reserva.
Para o Espírito Santo, foram destinadas 11 vagas para técnico bancário. As oportunidades são para trabalhar em Vitória (3), Cachoeiro de Itapemirim (4) e Colatina (4). Os demais cargos não contemplam oportunidades para o Estado.
As remunerações iniciais são de R$ 3.762 técnico bancário e técnico bancário na área de tecnologia da informação, R$ 11.186 para médico do trabalho e R$ 14.915 para engenheiro do trabalho, com jornadas de trabalho de 30 horas semanais para os técnicos e 40 para os demais cargos.
Os servidores também recebem os seguintes benefícios:
- Auxílio refeição/alimentação: R$ 1.014,42;
- Auxílio cesta alimentação: R$ 799,38;
- Auxílio creche/ auxílio babá: R$ 602,81 (por filho, desde o nascimento até a idade de 71 meses);
- Participação de plano de saúde
- Subsídio para a prática de atividades físicas
- Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;
- Participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo coletivo vigente;
- Possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;
- Possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;
- Programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes; e
- Contrato de trabalho regido pela CLT e, portanto, com direito a FGTS, dentre outras vantagens.
Inscrição
As inscrições serão recebidas das 10 horas do dia 29 de fevereiro até as 16 horas de 25 de março, no site da Fundação Cesgranrio, empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 50 para quem tem ensino médio e R$ 65 para os de nível superior.
Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal e doadores de medula óssea. O prazo para solicitar o benefício vai de 29 de fevereiro a 7 de março, no endereço eletrônico da organizadora.
Etapas
O concurso Caixa será composto pelas seguintes etapas:
- Técnico bancário novo
- 1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório;
- 2ª Etapa – Prova de Redação de caráter eliminatório;
- 3ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, de caráter eliminatório; e
- 4ª Etapa – Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.
- Médico e engenheiro
- 1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;
- 2ª Etapa – Prova Discursiva de caráter classificatório e eliminatório;
- 3ª Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório;
- 4ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras; e
- 5ª Etapa – Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.
Quando serão as provas?
A aplicação das provas objetivas e redação ou prova discursiva do concurso da Caixa Econômica Federal está marcada para serem aplicaadas no dia 26 de maio, com duração de cinco horas.
O exame para os técnicos bancários contarão com 60 questões. A avaliação de conhecimentos básicos terá as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Matemática Financeira; Noções de Probabilidade e Estatística; Comportamentos éticos e compliance.
Já a prova de conhecimentos específicos terá as seguintes disciplinas: conhecimentos bancários; conhecimentos de tecnologia da informação e comunicação; conhecimentos e comportamentos digitais e atendimento bancário, de acordo com o cargo pretendido.
As provas objetivas e de redação e o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararem pessoas negras, serão aplicadas, simultaneamente, nas cidades listadas no edital.
Para médico do trabalho, serão 70 questões de Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Conhecimentos e comportamentos digitais; Comportamentos éticos e compliance; Noções de Probabilidade e Estatística. A parte de conhecimentos específicos abordará: Conhecimentos Médicos Gerais; Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador; e Auditoria Médica e Plano de Saúde.
Já engenheiro de segurança do trabalho terão que responder 70 qestões das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Conhecimentos e comportamentos digitais; Comportamentos éticos e compliance; Noções de Probabilidade e Estatística. Na parte específica, os questionamentos serão de Saúde e Segurança no Trabalho:.
A validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
Requisitos
Técnico bancário novo e técnico bancário novo – TI: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação;
Engenheiro de segurança do trabalho: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em arquitetura ou engenharia, com registro no CREA e curso de pós-graduação em segurança no trabalho com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), ambos emitidos até a data de admissão; e
Médico do trabalho: diploma de conclusão de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), e certificado de conclusão de curso de Especialização em Medicina do Trabalho, ambos registrados até a data de admissão.
- SERVIÇO
- Banca: Fundação Cesgranrio
- Vagas: 4.050
- Cargos:
- Técnico bancário novo: 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva;
- Técnico bancário novo para a área de TI: 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva;
- Médico do trabalho: 23 imediatas e 5 para cadastro de reserva; e
- Engenheiro de segurança do trabalho: 17 imediatas e 5 para cadastro de reserva.
- Salários: até R$ 14.915,00
- Inscrições: 29 de fevereiro a 25 de março
- Taxa de inscrição: R$ 50 para os cargos de nível médio e de R$ 65 para os de nível superior.
- Edital
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