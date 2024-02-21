Caixa lança concurso com 4 mil vagas e salário de até R$ 14 mil

A Caixa Econômica Federal divulgou, nesta quarta-feira (21), a abertura do seu novo concurso público com a disponibilização de mais de 4 mil vagas em todo o Brasil, além de formação de cadastro de reserva.

O concurso da Caixa tem validade de um ano Crédito: (Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

O edital de abertura do concurso público da instituição foi publicado nesta quinta-feira (22), no Diário Oficial da União. As inscrições serão recebidas das 10 horas do dia 29 de fevereiro até as 16 horas de 25 de março, no site da Fundação Cesgranrio

O processo seletivo terá 2 mil vagas para o cargo de Técnico Bancário Novo (TBN), destinadas ao encarreiramento geral no banco, e outras 2 mil vagas para TBN na área de Tecnologia da Informação (TI), todas de nível médio. Além dessas, serão ofertadas 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

O presidente da instituição, Carlos Vieira, ressaltou que, com o novo concurso, a intenção é fortalecer a rede de atendimento do banco, proporcionando mais eficiência na execução das atividades da Caixa, e dando oportunidade a pessoas das mais variadas regiões no mercado de trabalho, gerando emprego e renda.

As provas, segundo informações da Caixa, serão realizadas pela Fundação Cesgranrio e abrangerão questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de uma redação.

Vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PCDs)

A Caixa reservará 6% do total de vagas para pessoas com deficiência, superando o mínimo legal estabelecido, que é de 5%.

Carreiras e benefícios

O cargo de TBN requer nível médio, incluindo as vagas específicas para a área de TI, com remuneração inicial de R$ 3.762,00.

Para as carreiras profissionais de médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, ambos de nível superior, os salários iniciais serão de R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00, respectivamente.

Todos os colaboradores contarão com benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche, além de oportunidades de ascensão profissional e acesso a programas de capacitação e desenvolvimento.

Contratações

Os candidatos aprovados serão convocados a partir de agosto de 2024 para apresentação de documentação e realização dos exames médicos obrigatórios.