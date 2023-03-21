BB Tecnologia e Serviços abre inscrições de concurso público para 138 vagas

BB Tecnologia e Serviços Crédito: Divulgação/ BBTS

A BB Tecnologia e Serviços, empresa do Banco do Brasil, abriu nesta segunda-feira (20) as inscrições do concurso público para preenchimento e formação de cadastro de reserva de 97 cargos de técnicos e 41 analistas.

O cargo de técnico exige nível médio e tem salário de R$ 2.184,73. São 75 vagas para perfil atendimento e 22 para perfil interno.

O cargo de analista exige nível superior e tem salário de R$ 4.369,45. São 35 vagas para perfil tecnológico e 6 vagas para perfil interno.

O edital do concurso reserva o percentual mínimo de 10% das vagas para candidatos com deficiência e 20% para os candidatos que se autodeclararem pretos e pardos.

De acordo com o certame, as vagas são para todo o país. A contratação vai obedecer ao planejamento estratégico e orçamentário da empresa e à classificação obtida pelo candidato no polo e macropolo de cada estado.

As inscrições seguem até as 16h de 25 de abril no site da banca organizadora , a fgv. O valor da taxa de inscrição é de R$ 69 para os cargos de nível superior e de R$ 59 para nível médio.

Provas

De acordo com o edital, no momento da inscrição, o candidato deverá indicar sua opção de cargo, de macropolo e de local de prova.

Para o cargo de analista serão realizadas prova escrita objetiva de múltipla escolha, prova escrita discursiva – redação e avaliação de títulos. Para o cargo de técnico será realizada prova escrita objetiva de múltipla escolha.