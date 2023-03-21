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Oportunidade!

BB Tecnologia e Serviços abre inscrições de concurso público para 138 vagas

São 97 vagas de nível médio e 41 de nível superior, com salários de até R$ 4.369,45.

Publicado em 21 de Março de 2023 às 12:38

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

21 mar 2023 às 12:38
BB Tecnologia e Serviços
BB Tecnologia e Serviços Crédito: Divulgação/ BBTS
A BB Tecnologia e Serviços, empresa do Banco do Brasil, abriu nesta segunda-feira (20) as inscrições do concurso público para preenchimento e formação de cadastro de reserva de 97 cargos de técnicos e 41 analistas.
O cargo de técnico exige nível médio e tem salário de R$ 2.184,73. São 75 vagas para perfil atendimento e 22 para perfil interno.
O cargo de analista exige nível superior e tem salário de R$ 4.369,45. São 35 vagas para perfil tecnológico e 6 vagas para perfil interno.
O edital do concurso reserva o percentual mínimo de 10% das vagas para candidatos com deficiência e 20% para os candidatos que se autodeclararem pretos e pardos.
De acordo com o certame, as vagas são para todo o país. A contratação vai obedecer ao planejamento estratégico e orçamentário da empresa e à classificação obtida pelo candidato no polo e macropolo de cada estado.
As inscrições seguem até as 16h de 25 de abril no site da banca organizadora, a fgv. O valor da taxa de inscrição é de R$ 69 para os cargos de nível superior e de R$ 59 para nível médio.

Provas

De acordo com o edital, no momento da inscrição, o candidato deverá indicar sua opção de cargo, de macropolo e de local de prova.
Para o cargo de analista serão realizadas prova escrita objetiva de múltipla escolha, prova escrita discursiva – redação e avaliação de títulos. Para o cargo de técnico será realizada prova escrita objetiva de múltipla escolha.
Os locais das provas estão vinculados aos polos e macropolos escolhidos pelo candidato no momento da inscrição.

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