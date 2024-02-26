Banestes publica edital de novo concurso público

Agência Banestes, Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Banco do Estado do Espírito Santo ( Banestes ) divulgou nesta segunda-feira (26) o edital de concurso público com 538 vagas para a formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição. As oportunidades são voltadas para profissionais de nível superior.

A remuneração é de R$ 4.141,50 para os cargos de analista econômico financeiro, enquanto que para os de analista em tecnologia da informação é de R$ 5.363,81. A carga horária é de 30 horas semanais.

Os aprovados recebem ainda auxílio-refeição de R$ 1.094,28; auxílio cesta-alimentação de R$ 891,96; auxilio creche/auxilio-babá de R$ 630,42; vale-transporte; participação nos lucros ou resultados e remuneração variável; direito de participação no plano assistencial (Banescaixa) e previdenciário complementar (Fundação Banestes) e plano odontológico (Odontoprev) e possibilidade de desenvolvimento profissional.

As inscrições podem ser feitas das 14 horas de 26 de fevereiro até as 23h59 de 11 de abril de 2024, no site do Instituto Access . A taxa de participação é de R$ 80.

Os candidatos doadores de medula óssea, eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral, comprovarem hipossuficiência econômica, isentos de declaração de Imposto de Renda, pessoas com deficiência e doadores de sangue têm direito à isenção do valor. A solicitação deve ser feita nos dias 26 e 27 de fevereiro.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 19 de maio de 2024, no turno da tarde, com a duração de quatro horas. Os inscritos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Conhecimentos Bancários e Conhecimentos Específicos.

O concurso contará ainda com avaliação de títulos. O prazo de validade do certame será de 18 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira as vagas