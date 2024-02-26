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Banestes publica edital de novo concurso público

Oferta é de 538 vagas para a formação de cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para profissionais de nível superior. Inscrições começam nesta segunda-feira (26)

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 12:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 fev 2024 às 12:03
Banestes
Agência Banestes, Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) divulgou nesta segunda-feira (26) o edital de concurso público com 538 vagas para a formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição. As oportunidades são voltadas para profissionais de nível superior. 
A remuneração é de R$ 4.141,50 para os cargos de analista econômico financeiro, enquanto que para os de analista em tecnologia da informação é de R$ 5.363,81. A carga horária é de 30 horas semanais.
Os aprovados recebem ainda auxílio-refeição de R$ 1.094,28; auxílio cesta-alimentação de R$ 891,96; auxilio creche/auxilio-babá de R$ 630,42; vale-transporte; participação nos lucros ou resultados e remuneração variável; direito de participação no plano assistencial (Banescaixa) e previdenciário complementar (Fundação Banestes) e plano odontológico (Odontoprev) e possibilidade de desenvolvimento profissional.
As inscrições podem ser feitas das 14 horas de 26 de fevereiro até as 23h59 de 11 de abril de 2024, no site do Instituto Access. A taxa de participação é de R$ 80.
Os candidatos doadores de medula óssea, eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral, comprovarem hipossuficiência econômica, isentos de declaração de Imposto de Renda, pessoas com deficiência e doadores de sangue têm direito à isenção do valor. A solicitação deve ser feita nos dias 26 e 27 de fevereiro.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 19 de maio de 2024, no turno da tarde, com a duração de quatro horas. Os inscritos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Conhecimentos Bancários e Conhecimentos Específicos.
O concurso contará ainda com avaliação de títulos. O prazo de validade do certame será de 18 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira as vagas

  • Analista em tecnologia da informação  - Desenvolvimento de sistemas (439)
  • Analista econômico financeiro - Gestão contábil (30)
  • Analista econômico financeiro - Gestão estatística (20)
  • Analista econômico financeiro - Gestão financeira (20)
  • Analista em tecnologia da informação - Segurança da informação (18)
  • Analista em tecnologia da informação - Suporte e infraestrutura (11)

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