Banco do Nordeste abre concurso com 710 vagas

Agência do Banco do Nordeste em Colatina Crédito: Google Street View

Banco do Nordeste vai abrir concurso público com 710 vagas para o cargo de analista bancário. De acordo com o edital publicado nesta sexta-feira (26), são 410 chances imediatas e 300 para o preenchimento de cadastro de reserva. O salário é de R$ 3.788,16, para carga horária de 30 horas semanais.

Para participar do certame, é necessário ter o nível médio. Os aprovados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e serão lotados em diversas cidades do Nordeste e nos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. No Estado, os aprovados vão trabalhar em Colatina, Linhares, Nova Venécia, Pinheiros e São Mateus.

Além da remuneração, os funcionários da instituição recebem auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio-creche, seguro de vida, possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva, e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 2 de fevereiro até as 16 horas de 9 de março, no endereço eletrônico da Cesgranrio , empresa responsável pelo certame. A taxa de participação será de R$ 65

As provas objetivas estão marcadas para o dia 28 de abril, em diversas cidades. No Espírito Santo, os testes serão aplicados em Linhares. Os exames contarão com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Quantitativo e Conhecimentos Básicos.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério exclusivo do Banco do Nordeste.

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