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Nível médio

Banco do Nordeste abre concurso com 710 vagas

São 410 chances imediatas e 300 para o preenchimento de cadastro de reserva. O salário é de R$ 3.788,16, para carga horária de 30 horas semanais

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 09:58

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 jan 2024 às 09:58
Agência do Banco do Nordeste em Colatina, no ES
Agência do Banco do Nordeste em Colatina Crédito: Google Street View
Banco do Nordeste vai abrir concurso público com 710 vagas para o cargo de analista bancário. De acordo com o edital publicado nesta sexta-feira (26), são 410 chances imediatas e 300 para o preenchimento de cadastro de reserva. O salário é de R$ 3.788,16, para carga horária de 30 horas semanais.
Para participar do certame, é necessário ter o nível médio. Os aprovados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e serão lotados em diversas cidades do Nordeste e nos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. No Estado,  os aprovados vão trabalhar em Colatina, Linhares, Nova Venécia, Pinheiros e São Mateus.
Além da remuneração, os funcionários da instituição recebem auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio-creche, seguro de vida, possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva, e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 2 de fevereiro até as 16 horas de 9 de março, no endereço eletrônico da Cesgranrio, empresa responsável pelo certame. A taxa de participação será de R$ 65
As provas objetivas estão marcadas para o dia 28 de abril, em diversas cidades. No Espírito Santo, os testes serão aplicados em Linhares. Os exames contarão com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Quantitativo e Conhecimentos Básicos.
O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério exclusivo do Banco do Nordeste.
Serviço
  • Vagas: 710 para o cargo de analista bancário.
  • Inscrição: de 2 de fevereiro a 9 de março, no site da Cesgranrio.
  • Taxa de inscrição: R$ 65,00
  • Requisito: Ensino Médio
  • Remuneração: R$ 3.788,16

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