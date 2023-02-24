Banco do Brasil prorroga inscrições de concurso até 3 de março

Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Banco do Brasil prorrogou até 3 de março as inscrições para o concurso público que oferece 6 mil vagas para quem tem o ensino médio. Do total de oportunidades, 4 mil são imediatas e 2 mil para a formação de um cadastro de reserva. A remuneração em início de carreira é de R$ 5.436,03.

O atendimento ocorre até as 23h59 o último dia de prazo, no site da Fundação Cesgranrio . No ato da inscrição, o candidato deve optar pela região/cidade que deseja concorrer às vagas. A taxa de participação é de R$ 50.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

agente comercial (escriturário tradicional) – 2 mil vagas imediatas e mil para a formação de um cadastro reserva

– 2 mil vagas imediatas e mil para a formação de um cadastro reserva agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 2 mil vagas imediatas e mil para cadastro reserva.

As chances são distribuídas por todos os Estados do país e para o Distrito Federal. Para o Espírito Santo, foram reservados 31 postos, dos quais 26 imediatos e cinco para cadastro de reserva, todos para agente comercial.

Os aprovados terão ganhos de iniciais de R$ 3.622,23, mais R$ 1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$ 799,38 de cesta alimentação.

O Banco do Brasil oferece ainda:

participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

planos de saúde e odontológico;

previdência privada com participação do banco;

auxílio-creche/babá; e

auxílio ao filho com deficiência.

A contratação dos aprovados ocorrerá pelo regime celetista. Ao longo da carreira no banco, os profissionais poderão se capacitar por meio da Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), com o acesso a bolsas de graduação, pós-graduação, idiomas e mais.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e uma redação. Os exames terão cinco horas de duração, que serão aplicados no dia 23 de abril.

O exame contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos. As disciplinas irão variar de acordo com o perfil profissional escolhido (agente comercial ou de tecnologia).