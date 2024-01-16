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Provas em maio

Banco Central abre concurso com 300 vagas e salário de R$ 20 mil

Do total de oportunidades, são 100 para preenchimento imediato e 100 para formação de cadastro de serva; inscrições podem ser feitas a partir de 21 de janeiro

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 11:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jan 2024 às 11:02
Banco Central publicou nesta terça-feira (16) o edital de abertura de concurso público com 300 vagas para a carreira de analista, sendo 100 imediatas e 200 para formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 20.924,80, para carga horária de 40 horas semanais. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 658, entre os benefícios.
Para participar do certame, é necessário ter nível superior em qualquer área. De acordo com o documento, são 50 chances imediatas para área de Economia e Finanças e 50 para área de Tecnologia da Informação (TI). O cadastro para reserva conta com 100 postos para cada.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas de 21 de janeiro até as 18 horas de 20 de fevereiro, no site do Cebraspe, empresa responsável pela seleção. A taxa de participação é de R$ 150. Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. Os pedidos devem ser feitos no mesmo período das inscrições.
As provas objetivas serão aplicadas nas capitais dos 26 estados do país e no Distrito Federal no dia 19 de maio, no período da manhã, com a duração de 3h30. Os candidatos terão que responder 120 questões, das quais 50 de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa, Noções de Lógica e Estatística, Direito Administrativo e Fundamentos de Microeconomia e Macroeconomia) e 70 de conhecimentos específicos.
Sede do Banco Central, em Brasília
Sede do Banco Central, em Brasília Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Na mesma data, haverá provas discursivas, no turno da tarde. O concurso prevê ainda sindicância da vida pregressa, avaliação de títulos e curso de formação profissional. Os aprovados serão lotados em Brasília.
SERVIÇOS
  • Vagas: 300, sendo 100 imediatas e 200 para formação de cadastro de reserva
  • Cargo: analista
  • Salário: R$ 20.924,80
  • Inscrições: de 22 de janeiro a 20 de fevereiro, no site do Cebraspe 
  • Edital 

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