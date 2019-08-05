Aplicativo deve contratar 300 profissionais até 2020 no ES

Picpay é um aplicativo de pagamentos via celular Crédito: Pexels/Pixabay

O PicPay, aplicativo para pagamentos de contas e transferências de dinheiro, planeja triplicar seu tamanho até julho do ano que vem. A previsão é que sejam contratados no Espírito Santo cerca de 300 profissionais, a maioria para área de tecnologia da informação

De acordo com a plataforma, em Vitória, atualmente, estão abertas 40 vagas para desenvolvedores - tanto para mobile (iOS e Android) quanto para back-end (Java e PHP). Oportunidades ainda para algumas posições em infraestrutura cloud (DevOps, segurança e demais especialistas em cloud, bem como suporte de TI).

As contratações devem ocorrer até novembro. As vagas em aberto podem ser conferidas no site www.picpay.com/jobs ou no LinkedIn do aplicativo

O aplicativo tem mais de 10 milhões de usuários e intenção é triplicar esse número. A sede da empresa fica em Vitória e recentemente inaugurou um novo escritório em São Paulo. Com a ampliação da empresas, em 12 meses, a ideia é passar dos 500 funcionários atuais para 1.600.

A previsão é que 250 profissionais sejam contratados até dezembro em São Paulo e 300 em Vitória.