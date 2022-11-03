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Analista do Executivo: os detalhes do concurso da Seger com 200 vagas no ES

Inscrições podem ser feitas de 9 de novembro a 13 de dezembro. Candidatos farão provas objetiva e discursiva no dia 22 de janeiro de 2023

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 15:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 nov 2022 às 15:00
Profissional de TI
Seger abre vagas para profissional de TI Crédito: Pixabay
As inscrições para o concurso da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger) poderão ser feitas de 9 de novembro a 13 de dezembro de 2022. O concursos-e-empregos" class="link" target="_blank">processo seletivo oferece 200 vagas para o cargo de Analista do Executivo. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
As provas serão aplicadas em 22 de janeiro de 2023 em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina.

Confira os detalhes do concurso

Vagas: 200 para o cargo de analista do executivo. Os aprovados serão alocados nas secretarias e autarquias do Estado para atuação em áreas de gestão. Do total de oportunidades, 10% são para pessoas com deficiência, 17% para candidatos negros e 3% para indígenas.
Remuneração inicial: R$ 6.582,60, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
Carga horária: 40 horas semanais.

Distribuição das vagas

Administração (25)

Arquitetura e Urbanismo (13)

Arquivologia (1)

Artes Plásticas ou Artes Visuais (1)

Biblioteconomia (1)

Ciências Contábeis (25)

Ciências Econômicas (10)

Ciências Sociais (1)

Comunicação Social (3)

Direito (25)

Educação Física (1)

Engenharia Agronômica (1)

Engenharia Ambiental (1)

Engenharia Civil (25)

Engenharia Elétrica (3)

Engenharia Mecânica (1)

Estatística (3)

História(1)

Letras ou Literatura (1)

Nutrição (10)

Pedagogia (3)

Psicologia (10)

Serviço Social (10)

Tecnologia da Informação - Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação ou Ciências da Computação ou Engenharia da Computação (25).

Requisitos: nível superior na área e registro no conselho de classe, quando houver.
Inscrições: das 16 horas do 9 de novembro e seguem até as 16 horas do dia 13 de dezembro de 2022, no site do Instituto Consulplan. 
Taxa de inscrição: R$ 68.
Isenção: Podem pedir a isenção do valor o candidato:
  • inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), conforme a Lei Estadual nº 9.652/2011;
  • doador de medula óssea (Lei Estadual nº 10.607/2016); 
  • isento de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física e que comprove a soma da renda familiar mensal de até dois salários mínimos (Lei Estadual nº 10.822/2018); 
  • eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que prestarem serviços no período eleitoral (Lei Estadual nº 11.196/2020); 
  • pessoas com deficiência (Lei Estadual nº 11.233/202); 
  • doador de sangue (Lei Estadual nº 11.635/2022).
Prazo para pedir isenção: de 9 a 14 de novembro.
Etapas: provas objetivas (de caráter eliminatório e classificatório); prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.
Local das provas: Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Castelo.
Quando serão as provas: 22 de janeiro de 2023, das 13 às 18 horas.

O que vai cair na prova

Para todos os candidatos, exceto Direito

Conhecimentos gerais

Língua Portuguesa (10 questões)

Raciocínio Lógico-Matemático (5 questões)

Noções de Direito Constitucional (5 questões)

Noções de Direito Administrativo (5 questões)

Ética e Legislação do Estado do Espírito Santo (5 questões)

Conhecimentos específicos

Gestão Pública (10 questões)

Para a área de formação de Direito

Conhecimentos gerais

Língua Portuguesa (15 questões)

Raciocínio Lógico-Matemático (5 questões)

Ética e Legislação do Estado do Espírito Santo (10 questões)

Conhecimentos específicos 

 Gestão Pública (10 questões)

 Conhecimentos da área de formação (30 questões)

Será reprovado o candidato que não alcançar: o mínimo de 50% do total de pontos atribuídos para as disciplinas da Prova de Conhecimentos Gerais, ou seja, 15 pontos na referida prova; o mínimo de 50% do total de pontos atribuídos para as disciplinas da prova de Conhecimentos Específicos, ou seja, 40 pontos na referida prova; o mínimo de 60% do total de pontos atribuídos ao conjunto (somatória) das provas objetivas de múltipla escolha de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Prova discursiva

Será aplicada na mesma data, horário e local das provas objetivas de múltipla escolha.
Os candidatos terão que desenvolver uma dissertação sobre tema relacionado ao conteúdo programático previsto no edital.
A prova discursiva deverá conter o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas.
O exame será avaliado na escala de 0 a 60 pontos.
Será reprovado o candidato que não obtiver o mínimo de 40% do total dos pontos distribuídos na prova discursiva.

Avaliação de títulos

Vai valer 10 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.
Os títulos, acompanhados do Formulário de Envio de Títulos devidamente preenchido e assinado, deverão ser enviados (original ou cópia autenticada em cartório), impreterivelmente até o dia útil posterior ao término do prazo de inscrições previsto no editl (14 de dezembro de 2022), via Sedex ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede do Instituto Consulplan – Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Safira, Sala A, Muriaé/MG, CEP: 36.883-031, em envelope lacrado com a seguinte identificação: “concursos-publicos">concursos-publicos"="">concursos-publicos"="">concursos-publicos">concursos-publicos">concursos-publicos">concursos-publicos"="">concursos-publicos">Concurso Público SEGER/ES (especificar o cargo/área de formação e o número de inscrição).

Atribuições do cargo

Planejar, coordenar e supervisionar atividades de sua competência e na área de atuação; a

Analisar, elaborar relatórios, estudos, pesquisas, pareceres e compilar informações relacionadas a sua área de atuação; 

Pesquisar dados e proceder estudos comparativos, bem como manter banco de dados específicos atualizados, relativos ao setor de trabalho; 

Analisar atos e fatos técnicos, apresentando soluções e alternativas;

Analisar, diagnosticar, acompanhar e avaliar programas, projetos e ações; manter atualizado material informativo de natureza técnica e administrativa, diretamente relacionado com as atividades desenvolvidas pelo setor onde desempenha suas atribuições; 

Executar, acompanhar e avaliar o desempenho e a execução das políticas e diretrizes de seu setor; prestar assessoria técnica relativa a assuntos de sua área de atuação/formação;

Realizar estudos para elaboração de normas, procedimentos e especificações técnicas; analisar, acompanhar e dar suporte na elaboração do orçamento e sua execução físico-financeira de ações, projetos e programas sob sua responsabilidade; 

Desenvolver projetos, objetivando racionalizar e informatizar as rotinas e os procedimentos;

Desenvolver estudos visando à implantação e/ou ao aprimoramento dos processos; elaborar manuais, fluxogramas, organogramas e gráficos das informações dos processos de trabalho;

Auxiliar na análise de processos administrativos e na orientação de procedimentos de forma a resguardar a legalidade dos atos administrativos praticados, emitindo instrumentos técnicos no âmbito de sua área de atuação;

Assessorar e orientar no cumprimento da legislação vigente e na verificação do preenchimento dos requisitos legais nos atos e nos procedimentos administrativos; 

Colaborar na elaboração de normas, instruções, resoluções e demais atos administrativos a serem expedidos, bem como assessorar na interpretação de textos e instrumentos legais; auxiliar na análise de legalidade de editais, minutas de contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados, de acordo com as orientações, minutas padronizadas ou outros instrumentos disponibilizados pela Procuradoria Geral do Estado; 

Elaborar estudos e pareceres técnicos para orientar a tomada de decisão em processos de planejamento ou organização nos assuntos de sua área de atuação; 

Executar serviços de disseminação de informações, conforme o perfil de interesse público;

Realizar o controle físico/financeiro dos serviços contratados e executados por empresas especializadas;

Elaborar estudos de viabilidade e projetos; elaborar especificações técnicas de materiais e serviços e respectivas planilhas de quantidades e preços;

Acompanhar a aplicação e o atendimento às orientações e às condições de segurança e de qualidade técnica exigidas em sua área de atuação; 

Dirigir veículos, desde que autorizado; executar outras atribuições correlatas, de natureza técnica, compatíveis com o cargo e com sua área de atuação e formação.

Cronograma previsto

Período de entrega da documentação relativa à avaliação de títulos: 3/11 a 14/12
Período de inscrições: 9/11 a 13/12
Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição: 9 a 14/11
Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção: 30/11
Prazo de Interposição de recursos acerca da análise preliminar dos pedidos de isenção: 1º a 2/12
Divulgação da análise definitiva dos pedidos de isenção: 12/12
Reimpressão do boleto (último dia para pagamento): 14/12
Divulgação do deferimento preliminar de inscrições (ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros e indígenas), bem como da relação preliminar de atendimentos especiais deferidos para a realização das provas: 28/12/2022
Prazo para interposição de recursos - deferimento preliminar de inscrições (ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros e indígenas), bem como da relação preliminar de atendimentos especiais deferidos para a realização das provas: 29 e 30/12/2022
Divulgação do deferimento definitivo de inscrições (ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros e indígenas), bem como da relação preliminar de atendimentos especiais deferidos para a realização das provas: 10/1/2023
Divulgação dos locais de prova (CCI): 16/1/2023
Realização das Provas Objetiva e Discursiva: 22/1/2023
Divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva: 23/1/2023
Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação preliminar dos gabaritos: 24 e 25/1/2023
Decisão dos recursos - Gabaritos Preliminares: 15/2/2023
Resultado Preliminar da Prova Objetiva: 15/2/2023
Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva: 16 e 17/2/2023
Resultado definitivo da Prova Objetiva: 1/3/2023
Demais etapas serão oportunamente divulgadas no endereço eletrônico.

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