Analista do Executivo: os detalhes do concurso da Seger com 200 vagas no ES

Confira os detalhes do concurso
Distribuição das vagas
Administração (25)
Arquitetura e Urbanismo (13)
Arquivologia (1)
Artes Plásticas ou Artes Visuais (1)
Biblioteconomia (1)
Ciências Contábeis (25)
Ciências Econômicas (10)
Ciências Sociais (1)
Comunicação Social (3)
Direito (25)
Educação Física (1)
Engenharia Agronômica (1)
Engenharia Ambiental (1)
Engenharia Civil (25)
Engenharia Elétrica (3)
Engenharia Mecânica (1)
Estatística (3)
História(1)
Letras ou Literatura (1)
Nutrição (10)
Pedagogia (3)
Psicologia (10)
Serviço Social (10)
Tecnologia da Informação - Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação ou Ciências da Computação ou Engenharia da Computação (25).
- inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), conforme a Lei Estadual nº 9.652/2011;
- doador de medula óssea (Lei Estadual nº 10.607/2016);
- isento de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física e que comprove a soma da renda familiar mensal de até dois salários mínimos (Lei Estadual nº 10.822/2018);
- eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que prestarem serviços no período eleitoral (Lei Estadual nº 11.196/2020);
- pessoas com deficiência (Lei Estadual nº 11.233/202);
- doador de sangue (Lei Estadual nº 11.635/2022).
O que vai cair na prova
Para todos os candidatos, exceto Direito
Conhecimentos gerais
Língua Portuguesa (10 questões)
Raciocínio Lógico-Matemático (5 questões)
Noções de Direito Constitucional (5 questões)
Noções de Direito Administrativo (5 questões)
Ética e Legislação do Estado do Espírito Santo (5 questões)
Conhecimentos específicos
Gestão Pública (10 questões)
Para a área de formação de Direito
Conhecimentos gerais
Língua Portuguesa (15 questões)
Raciocínio Lógico-Matemático (5 questões)
Ética e Legislação do Estado do Espírito Santo (10 questões)
Conhecimentos específicos
Gestão Pública (10 questões)
Conhecimentos da área de formação (30 questões)
Prova discursiva
Avaliação de títulos
Atribuições do cargo
Planejar, coordenar e supervisionar atividades de sua competência e na área de atuação; a
Analisar, elaborar relatórios, estudos, pesquisas, pareceres e compilar informações relacionadas a sua área de atuação;
Pesquisar dados e proceder estudos comparativos, bem como manter banco de dados específicos atualizados, relativos ao setor de trabalho;
Analisar atos e fatos técnicos, apresentando soluções e alternativas;
Analisar, diagnosticar, acompanhar e avaliar programas, projetos e ações; manter atualizado material informativo de natureza técnica e administrativa, diretamente relacionado com as atividades desenvolvidas pelo setor onde desempenha suas atribuições;
Executar, acompanhar e avaliar o desempenho e a execução das políticas e diretrizes de seu setor; prestar assessoria técnica relativa a assuntos de sua área de atuação/formação;
Realizar estudos para elaboração de normas, procedimentos e especificações técnicas; analisar, acompanhar e dar suporte na elaboração do orçamento e sua execução físico-financeira de ações, projetos e programas sob sua responsabilidade;
Desenvolver projetos, objetivando racionalizar e informatizar as rotinas e os procedimentos;
Desenvolver estudos visando à implantação e/ou ao aprimoramento dos processos; elaborar manuais, fluxogramas, organogramas e gráficos das informações dos processos de trabalho;
Auxiliar na análise de processos administrativos e na orientação de procedimentos de forma a resguardar a legalidade dos atos administrativos praticados, emitindo instrumentos técnicos no âmbito de sua área de atuação;
Assessorar e orientar no cumprimento da legislação vigente e na verificação do preenchimento dos requisitos legais nos atos e nos procedimentos administrativos;
Colaborar na elaboração de normas, instruções, resoluções e demais atos administrativos a serem expedidos, bem como assessorar na interpretação de textos e instrumentos legais; auxiliar na análise de legalidade de editais, minutas de contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados, de acordo com as orientações, minutas padronizadas ou outros instrumentos disponibilizados pela Procuradoria Geral do Estado;
Elaborar estudos e pareceres técnicos para orientar a tomada de decisão em processos de planejamento ou organização nos assuntos de sua área de atuação;
Executar serviços de disseminação de informações, conforme o perfil de interesse público;
Realizar o controle físico/financeiro dos serviços contratados e executados por empresas especializadas;
Elaborar estudos de viabilidade e projetos; elaborar especificações técnicas de materiais e serviços e respectivas planilhas de quantidades e preços;
Acompanhar a aplicação e o atendimento às orientações e às condições de segurança e de qualidade técnica exigidas em sua área de atuação;
Dirigir veículos, desde que autorizado; executar outras atribuições correlatas, de natureza técnica, compatíveis com o cargo e com sua área de atuação e formação.