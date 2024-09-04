Agência reguladora do ES prorroga inscrição de concurso com salário de R$ 7 mil

A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) prorrogou as inscrições do concurso público para cargos de nível superior até o dia 12 de setembro. O salário inicial é de R$ 7.222,76. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 5 de setembro.
Os interessados podem ser inscrever até as 23h59, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de participação é de R$ 78.
A Arsp é uma autarquia do governo do Espírito Santo e tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado, os serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, infraestrutura viária, energia elétrica, gás canalizado, mobilidade urbana e serviço público de loteria.
Confira os detalhes do concurso
VAGAS
2, além da formação de cadastro de reserva.
CARGOS
As oportunidades são para o cargo de especialista em regulação e fiscalização, voltado para profissionais de nível superior formados nas seguintes áreas:
- Ciências contábeis (cadastro reserva)
- Ciências econômicas (cadastro reserva)
- Engenharia ambiental (1, mais cadastro de reserva)
- Engenharia civil (1, mais cadastro de reserva)
- Engenharia elétrica (cadastro reserva)
- Engenharia de petróleo e gás (cadastro reserva)
REMUNERAÇÃO
O salário inicial é de R$ 7.222,76, mais auxílio-alimentação de R$ 600.
CARGA HORÁRIA
40 horas semanais.
INSCRIÇÕES
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 12 de setembro de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).
TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de participação é de R$ 78.
ETAPAS
O concurso contará com provas objetivas e discursivas. Na primeira, os candidatos terão que responder 70 questões de múltipla escolha:
- Língua Portuguesa (10 questões)
- Raciocínio Lógico Matemático (5 questões)
- Informática (5 questões)
- Direito Administrativo (5 questões)
- Direito Constitucional (5 questões)
- Legislação do Estado do Espírito Santo (5 questões)
- Atividades Regulatórias (10 questões)
- Conhecimentos específicos na área de atuação desejada (25 questões)
Já no teste discursivo, o candidato terá que elaborar um texto dissertativo-argumentativo com base em tema formulado pelo Idcap. A etapa valerá 20 pontos.
QUANDO SERÃO AS PROVAS?
As provas objetivas e discursivas serão realizadas em Vitória, no dia 29 de setembro de 2024.
VALIDADE
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da agência.
Agência reguladora do ES prorroga inscrição de concurso