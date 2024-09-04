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Mais prazo

Agência reguladora do ES prorroga inscrição de concurso com salário de R$ 7 mil

Oportunidades são para preencher cargos de nível superior em diversas áreas; provas objetivas e discursivas serão realizadas em Vitória, no dia 29 de setembro

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 13:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 set 2024 às 13:29
Fiscalização da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp)
Fiscalização da Agência Reguladora Crédito: Divulgação/ Arsp
A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) prorrogou as inscrições do concurso público para cargos de nível superior até o dia 12 de setembro. O salário inicial é de R$ 7.222,76. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 5 de setembro.
Os interessados podem ser inscrever até as 23h59, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).  A taxa de participação é de R$ 78.
A Arsp é uma autarquia do governo do Espírito Santo e tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado, os serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, infraestrutura viária, energia elétrica, gás canalizado, mobilidade urbana e serviço público de loteria.

Confira os detalhes do concurso

VAGAS
2, além da formação de cadastro de reserva.
CARGOS
As oportunidades são para o cargo de especialista em regulação e fiscalização, voltado para profissionais de nível superior formados nas seguintes áreas:
  • Ciências contábeis (cadastro reserva)
  • Ciências econômicas (cadastro reserva)
  • Engenharia ambiental (1, mais cadastro de reserva)
  • Engenharia civil (1, mais cadastro de reserva)
  • Engenharia elétrica (cadastro reserva)
  • Engenharia de petróleo e gás (cadastro reserva)
REMUNERAÇÃO
O salário inicial é de R$ 7.222,76, mais auxílio-alimentação de R$ 600.
CARGA HORÁRIA
40 horas semanais.
INSCRIÇÕES
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 12 de setembro de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). 
TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de participação é de R$ 78.
ETAPAS
O concurso contará com provas objetivas e discursivas. Na primeira, os candidatos terão que responder 70 questões de múltipla escolha:
  • Língua Portuguesa (10 questões)
  • Raciocínio Lógico Matemático (5 questões)
  • Informática (5 questões)
  • Direito Administrativo (5 questões)
  • Direito Constitucional (5 questões)
  • Legislação do Estado do Espírito Santo (5 questões)
  • Atividades Regulatórias (10 questões)
  • Conhecimentos específicos na área de atuação desejada (25 questões)
Já no teste discursivo, o candidato terá que elaborar um texto dissertativo-argumentativo com base em tema formulado pelo Idcap. A etapa valerá 20 pontos.
QUANDO SERÃO AS PROVAS?
As provas objetivas e discursivas serão realizadas em Vitória, no dia 29 de setembro de 2024.
VALIDADE
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da agência.
Agência reguladora do ES prorroga inscrição de concurso

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