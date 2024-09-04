Agência reguladora do ES prorroga inscrição de concurso com salário de R$ 7 mil

Fiscalização da Agência Reguladora Crédito: Divulgação/ Arsp

A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) prorrogou as inscrições do concurso público para cargos de nível superior até o dia 12 de setembro. O salário inicial é de R$ 7.222,76. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 5 de setembro.

A Arsp é uma autarquia do governo do Espírito Santo e tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado, os serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, infraestrutura viária, energia elétrica, gás canalizado, mobilidade urbana e serviço público de loteria.

Confira os detalhes do concurso

VAGAS

2, além da formação de cadastro de reserva.

CARGOS

As oportunidades são para o cargo de especialista em regulação e fiscalização, voltado para profissionais de nível superior formados nas seguintes áreas:

Ciências contábeis (cadastro reserva)

Ciências econômicas (cadastro reserva)

Engenharia ambiental (1, mais cadastro de reserva)

Engenharia civil (1, mais cadastro de reserva)

Engenharia elétrica (cadastro reserva)

Engenharia de petróleo e gás (cadastro reserva)

REMUNERAÇÃO

O salário inicial é de R$ 7.222,76, mais auxílio-alimentação de R$ 600.

CARGA HORÁRIA

40 horas semanais.

INSCRIÇÕES

TAXA DE INSCRIÇÃO

A taxa de participação é de R$ 78.

ETAPAS

O concurso contará com provas objetivas e discursivas. Na primeira, os candidatos terão que responder 70 questões de múltipla escolha:

Língua Portuguesa (10 questões)

Raciocínio Lógico Matemático (5 questões)

Informática (5 questões)

Direito Administrativo (5 questões)

Direito Constitucional (5 questões)

Legislação do Estado do Espírito Santo (5 questões)

Atividades Regulatórias (10 questões)

Conhecimentos específicos na área de atuação desejada (25 questões)

Já no teste discursivo, o candidato terá que elaborar um texto dissertativo-argumentativo com base em tema formulado pelo Idcap. A etapa valerá 20 pontos.

QUANDO SERÃO AS PROVAS?

As provas objetivas e discursivas serão realizadas em Vitória, no dia 29 de setembro de 2024.

VALIDADE

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da agência.