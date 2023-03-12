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Abertos 128 concursos e seleções com mais de 22 mil vagas pelo país

Os destaques são para os concursos da Polícia Militar de Minas Gerais e da Petrobras, que têm mais de mil vagas cada um

Publicado em 12 de Março de 2023 às 18:32

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

12 mar 2023 às 18:32
Pelo menos 128 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem 22.420 vagas em cargos para todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever tanto para funções efetivas quanto temporárias.
As chances disponíveis nesta semana estão distribuídas por prefeituras, câmaras, tribunais, assembleias legislativas, governos estaduais, entre outros órgãos.
Estudo para concurso público
Concurseiros podem se inscrever tanto para vagas efetivas quanto temporárias Crédito: Freepik
O concurso da Polícia Militar de Minas Gerais tem o maior número de vagas abertas. Ao todo, são 2.821 oportunidades. A remuneração inicial é de R$ 4.360,83, e os interessados devem se inscrever até o dia 30 de março.
O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro oferece 800 vagas, com salários até R$ 5.056. As inscrições vão até à meia-noite deste domingo (12).
Já o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) está com o edital aberto para 51 vagas em cargos de níveis médio e superior, e as inscrições vão até o dia 2 de maio.
Os salários variam de R$ 1.793,58 a R$ 11.718,00, além de vale alimentação e refeição de R$ 1.500 e outros benefícios, como 80% do plano de saúde nacional da Unimed. As provas serão aplicadas no dia 25 de junho, na Grande Vitória.
E a Petrobras continua com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (17) para o concurso que oferece 1.492 vagas de nível técnico em diversas áreas de atuação, com remuneração mínima de R$ 5.563,90. A taxa de inscrição é de R$ 62,79.

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