6 concursos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Seleções abertas em todo o ES Crédito: Pixabay

Seis órgãos públicos estão com inscrições abertas para a contratação de servidores efetivos e temporários. As inscrições já estão abertas e a remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil na Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ).

Há oportunidades para vários níveis de escolaridade. Além da Ufes, que tem dois concursos em aberto, a Prefeitura de Aracruz estão com vagas abertas para a contratação de técnicos-administrativos e professores efetivos.

Já as prefeituras de Vitória e Alto Rio Novo e o Consórcio Público da Região Polinorte oferecem oportunidades por tempo determinado.

1 - PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai reabrir as inscrições para dois processos seletivos. As oportunidades são para os cargos de engenheiro civil e médico veterinário. A remuneração pode chegar a R$ 6,1 mil.

Inscrições: no período de 31 de maio a 9 de junho de 2019, no site sistemasrh.vitoria.es.gov. br. no período de 31 de maio a 9 de junho de 2019, no site

2 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE DO ES

O Consórcio Público da Região Polinorte do Espírito Santo (CIM Polinorte) anuncia o edital de novo Processo Seletivo. Os profissionais vão atender a Unidade de Cuidado Integral à saúde da Rede Cuidar Central de Linhares. O cargo a ser preenchido é o de Técnico em Enfermagem, que serão contratados em caráter temporário.

Inscrições: na Unidade de Cuidado Integral à Saúde, situada a rua Wilson Durão, nº 1001, Bairro Três Barras, nos dias 30 e 31 de maio de 2019, das 8h às 17h.

3 - PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO

A Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, que fica na região Norte do Estado, abriu processo seletivo para a contratação de profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades de preenchimento de cinco vagas disponíveis e formação de cadastro reserva, distribuídas entre os seguintes cargos discriminados: Médico (2); Enfermeiro; Farmacêutico; Odontólogo; Fisioterapeuta; Psicólogo; Técnico em Enfermagem; Técnico em Radiologia (1); Auxiliar de Consultório Odontológico; Auxiliar de Análises Clínicas; Fiscal Sanitário; Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista; Servente; Assistente Social; Engenheiro Civil (1); Engenheiro Ambiental; Técnico Agrícola e Contador (1). A remuneração pode chegar a R$ 8mil.

Inscrições: no Protocolo Geral da Prefeitura do município, localizado na Rua Paulo Martins, nº 266, Bairro Santa Bárbara, até 31 de maio de 2019, no horário das 12h às 18h, de segunda a quinta-feira e das 7h às 13h nas sextas-feiras.

4 - PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz, no Espírito Santo, vai abrir concurso público com 249 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 835,58 a R$ 1.947,94.

Inscrições: 9 de junho de 2019, no site www.ibade.org.br. A taxa é de R$ 41,50 para ensino fundamental, R$ 64,50 para nível médio e R$ 81,50 para cargos de nível superior. 9 de junho de 2019, no site. A taxa é de R$ 41,50 para ensino fundamental, R$ 64,50 para nível médio e R$ 81,50 para cargos de nível superior.

5 - UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso com quatro vagas para professor do Magistério Superior para ministrar aulas nas seguintes áreas: Engenharia Mecânica; Engenharia de Materiais e Metalúrgica/ Metalurgia de Transformação; Conformação Mecânica (1); Filosofia/ História da Filosofia Moderna (1); Psicologia/ Psicologia do Trabalho e Organizacional (1) e Física/ Física Geral (1). A remuneração pode chegar a R$ 9.600,92.

Inscrições: A taxa é de R$ 250,00 e os interessados podem se inscrever até 25 de junho de 2019, no departamento que oferece a vaga.

6 - UFES II

Estão abertas as inscrições para o quadro administrativo da Ufes. A oferta é de 12 vagas. O salário varia de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, já acrescido do auxílio alimentação.