31 concursos públicos abertos com salários de até R$ 28 mil

Candidatos podem estudar para fazer concurso em todo o país Crédito: Pixabay

Pelo menos 31 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 28.884,20 no Ministério Público de Goiás.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

Your browser does not support the audio element. 31 concursos públicos abertos com salários de até 28 mil reais

1 - Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu

O Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) anuncia Concurso Público destinado à admissão de 11 profissionais que tenham Ensino Médio, Ensino Superior nas áreas exigidas e Registro no Conselho de Classe. Há oportunidades disponíveis para os cargos de: Advogado Júnior, Assistente Administrativo Júnior (5), Contador Júnior, Engenheiro de Tráfego Júnior e Fiscal de Preceitos Júnior (6). Os salários variam de R$ 2.746,99 a R$ 3.802,48 e a carga horária a ser cumprida é de 20h e 40h semanais.

Inscrições: até 3 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até 3 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br

2 - Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari, que fica no litoral Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de assistente de alfabetização, de natureza voluntária, para o Programa Mais Alfabetização.

Inscrições: podem ser feitas até 4 de setembro de 2019, no site podem ser feitas até 4 de setembro de 2019, no site www.guarapari.es.gov.br

3 - Prefeitura de Florianópolis (SC)

A Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) está com inscrições abertas para quatro novos concursos públicos. Ao todo, são 279 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.189,09 a R$ 14.081,99, de acordo com o cargo escolhido.

Inscrições: até as 16h de 5 de setembro de 2019, no endereço eletrônico até as 16h de 5 de setembro de 2019, no endereço eletrônico florianopolis.fepese.org.br

4 - Prefeitura de Fundão

A Prefeitura de Fundão, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para preencher sete vagas. As oportunidades são para os cargos de Técnico em Enfermagem (3), Técnico em Saúde Bucal (2), Assistente Social e Odontólogo (2), com carga horária de 30 a 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.196,85 a R$ 2.983,62.

Inscrições: podem ser feitas de 2 a 5 de setembro de 2019, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Luiza Gon Pratti, 185, no Centro de Fundão. O atendimento ocorre das 8h às 11h30 e das 13h às 15h.

5 - Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 94 vagas para o quadro do magistério. O edital de abertura do processo seletivo foi divulgado nesta segunda-feira (5). As oportunidades são para professores e pedagogos e os candidatos precisam ter o nível superior. A remuneração é de R$ 1.741,30, para carga horária de 25 horas semanais.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.incpconcursos.org.br , até as 23h59 do dia 6 de setembro de 2019. A taxa é de R$ 70,00.

6 - CREA de Minas Gerais

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA - MG) abriu concurso com 12 vagas para cargos de vários níveis de escolaridade. O salário base ofertado equivale a R$ 8.483,00, mais R$ 978,00 de vale-alimentação; e gratificação de R$ 556,40 para a função de Fiscal de Campo.

Inscrições: até 8 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até 8 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.iuds.org.br

7 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA - GO) divulgou a abertura do novo concurso público destinado ao preenchimento de 289 vagas de níveis médio e superior distribuídas em cadastro reserva e imediatas. Do total de de oportunidades, 38 são imediatas. O salário varia de R$ 2.160,21 a R$ 8.514,45.

Inscrições: até o dia 9 de setembro de 2019, no endereço eletrônico até o dia 9 de setembro de 2019, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br

8 - Departamento Municipal de Saneamento de Muriaé (MG)

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (Demsur) no Estado de Minas Gerais que pretende contratar 51 profissionais. A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 6.719,34.

Inscrições: até 9 de setembro de 2019, no até 9 de setembro de 2019, no site do Instituto Excelência

9 - Prefeitura de Cristalina (GO)

A Prefeitura de Cristalina (GO) abriu concurso com 184 vagas e a formação de cadastro reserva entre os níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 969,54 a R$ 3.947,52 em regime de 20 a 40 horas semanais.

Inscrições: até o dia 9 de setembro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico até o dia 9 de setembro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.quadrix.org.br . A taxa de participação é de R$ 40,00 a R$ 80,00.

10 - Prefeitura de Candelária (RS)

Na Prefeitura de Candelária (RS), a remuneração é de até R$ 18.373,35. O concurso, com 11 vagas de níveis médio e superior, recebe inscrições até o dia 9 de setembro.

Inscrições: podem ser realizadas até o dia 9 de setembro de 2019, no site podem ser realizadas até o dia 9 de setembro de 2019, no site www.candelaria.atende.net

11 - Câmara de Caldas Novas

A Câmara Municipal de Caldas Novas, em Goiás, abriu concurso público com 18 vagas, sendo sete de preenchimento imediato e 11 para formação de cadastro reserva. Há chances para candidatos com níveis fundamental, médio e superior de formação escolar. A remuneração varia de R$ 1.026,37 a R$ 4.277,99.

Inscrições: até 10 de setembro, pelo site até 10 de setembro, pelo site itecconcursos.com.br . As taxas vão de R$ 30 a R$ 120.

12 - Secretaria de Gestão e Recursos Humanos

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar Assistente de Gestão. O requisito é ter o Ensino Médio completo. O salário é de R$ 1.825,82, mais R$ 300 de auxílio-alimentação e a carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais.

Inscrições: até as 17h do dia 10 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até as 17h do dia 10 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico selecao.es.gov.br

13 - Polícia Militar do Paraná (PM-PR)

Já estão abertas as inscrições do concurso público da Polícia Militar do Paraná. A oferta é de 110 vagas para o ingresso ao Curso de Formação de Oficiais (CFO), sendo São 90 oportunidades para seu próprio quadro de pessoal e as demais 20 para o Corpo de Bombeiros. Todas as oportunidades destinam-se à carreira de cadete e para concorrer a tais chances é necessário possuir o certificado de ensino médio, idade máxima de 30 anos até o primeiro dia de inscrições, entre outros requisitos. O curso dura cerca de três anos e durante esse período o salário do cadete passa por aumentos. No primeiro ano, o profissional recebe subsídio de R$ 3.213,61, no segundo de R$ 3.599,25 e no terceiro de R$ 4.139,14. Após a conclusão, o cadete é declarado aspirante à oficial e começa a receber R$ 7.069,95, que após o período de estágio probatório estará apto à promoção 2º Tenente com inicial de R$ 9.544,44.

Inscrições: até as 17h do dia 10 de setembro, no site portal.nc.ufpr.br. até as 17h do dia 10 de setembro, no site

14 - Câmara de São Roque (SP)

A Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque (SP) anuncia as inscrições do Concurso Público, destinado ao preenchimento de 12 vagas, para profissionais de nível Médio e Superior. Os cargos disponíveis para esse Concurso Público são: Agente de Operações II (2), Assistente de Comissões (4), Oficial Legislativo (3), Assistente de Licitações, Compras e Contratos (1) e Procurador Jurídico (2). A remuneração varia de R$ 2.283,34 a R$ 6.569,07.

Inscrições: até as 23h59 de 12 de setembro de 2019, no site até as 23h59 de 12 de setembro de 2019, no site www.vunesp.com.br

15 - Prefeitura de Fundão

A Prefeitura de Fundão vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 34 profissionais. As chances são para Agente Comunitário de Saúde (22) e Agente de Combate à Endemias (13). A carga horária é de 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.250.

Inscrições: podem ser feitas de 9 a 12 de setembro de 2019, no Pronto Atendimento Doutor César Agostini, localizado na avenida Cézar Pegoretti, s/ nº, Fundão, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

16 - Prefeitura de São Gabriel da Palha

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar eletricista predial e pedreiro. A remuneração é de R$ 998. Os selecionados vão atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Obras. Os contratos serão temporários.

Inscrições: no período de 9 a 13 de setembro de 2019, das 13 às 17h (segunda a quinta-feira) e de 8 às 12h na sexta-feira. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, que fica na Rua 14 de maio, 54, bairro Glória.

17 - Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de médicos temporários. A oferta é de nove vagas, além da formação de cadastro de reserva. O salário pode chegar a R$ 4 mil.

Inscrição: será realizada por meio do endereço eletrônico será realizada por meio do endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br , onde constam o Edital e a Ficha de Inscrição Online. Os interessados podem se inscrever das 8 horas do dia 4 de setembro até as 23h59 do dia 13 de setembro.

18 - Metrô de São Paulo

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô-SP) abriu concurso para agente de segurança metroviária I, cargo que exige o ensino médio. Serão preenchidas quatro vagas para contratação imediata, sendo duas destinadas a homens e duas a mulheres. A altura mínima exigida é de 1,70m e 1,65m, respectivamente. A remuneração é de R$ 3.075,16 e jornada semanal de 40 horas.

Inscrições: até as 14h de 13 de setembro, no site www.concursosfcc.com.br. O valor da taxa é de R$ 85. até as 14h de 13 de setembro, no site. O valor da taxa é de R$ 85.

19 - Prefeitura de São Gabriel da Palha

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar eletricista predial e pedreiro. A remuneração é de R$ 998. Os selecionados vão atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Obras. Os contratos serão temporários.

Inscrições: no período de 9 a 13 de setembro de 2019, das 13 às 17h (segunda a quinta-feira) e de 8 às 12h na sexta-feira. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, que fica na Rua 14 de maio, 54, bairro Glória.

20 - Prefeitura de Ponta Porã (MS)

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Ponta Porã, município do Mato Grosso do Sul (MS). A oferta é de 612 vagas temporárias, além de formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. Os salários variam de R$ 965,11 a R$ 3.020,75.

Inscrições: até o dia 15 de setembro de 2019, no site até o dia 15 de setembro de 2019, no site www.magsul-ms.com.br

21 - Prefeitura de João Neiva

A Prefeitura, a Câmara, o Instituto de Previdência e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva vão abrir concurso público para preencher 35 vagas para cargos de nível superior. A remuneração varia de R$ 1.876,61 a R$ 4.062,90.

Inscrições: até 16 de setembro, no site até 16 de setembro, no site www.fsjb.edu.br . A taxa de participação é de R$ 100.

22 - Prefeitura de Carmópolis de Minas (MG)

A Prefeitura de Carmópolis de Minas, no Estado de Minas Gerais, está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 93 vagas de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração é de R$ 998,00 a R$ 2.722,10 ao mês.

Inscrições: no endereço eletrônico: no endereço eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br , até 15h59 do dia 17 de setembro de 2019.

23 - Prefeitura de Bombinhas (SC)

A Prefeitura de Bombinhas, que fica em Santa Catarina, está com inscrições abertas para cinco concursos públicos que totalizam 98 oportunidades de nível fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.153,93 a R$ 15.757,99.

Inscrições: até as 16h do dia 19 de setembro de 2019 pelo site fepese.org.br. As taxas têm valores de R$ 60,00; R$ 100,00 e R$ 120,00. até as 16h do dia 19 de setembro de 2019 pelo site. As taxas têm valores de R$ 60,00; R$ 100,00 e R$ 120,00.

24 - Ministério Público de Goiás

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP - GO) está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher 40 vagas para Promotores de Justiça Substitutos. Vale ressaltar que para participação deste certame, é necessário que os candidatos tenham Ensino Superior em Direito; e comprovação de Três anos de Atividade Jurídica. Os profissionais contratados farão jus à subsidio inicial no valor de R$ 28.884,20.

Inscrições: até o dia 20 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até o dia 20 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.mpgo.mp.br . O valor da taxa a ser paga é de R$ 262,00.

25 - Prefeitura de Monte Mor (SP)

A Prefeitura de Monte Mor (SP) está com inscrições abertas para o concurso público com 55 vagas para profissionais de nível Fundamental, Médio e Superior. A remuneração varia de R$ 1.266,33 a R$ 10.626,03, referente a jornada de trabalho entre 12 a 40 horas semanais.

Inscrições: até 20 de setembro de 2019, no site até 20 de setembro de 2019, no site www.rboconcursos.com.br . As taxas variam de R$ 24 a R$ 50.

26 - Conselho Regional de Farmácia (CRF-ES)

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) vai abrir concurso público para preencher 180 vagas, sendo oito delas para preenchimento imediato. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.154,88 a R$ 7.058,96. A carga horária é de 40 horas semanais. Os aprovados vão trabalhar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

Inscrições: podem ser feitas no endereço eletrônico podem ser feitas no endereço eletrônico www.quadrix.org.br até as 23h59 do dia 23 de setembro de 2019.

27 - Polícia Militar de São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo abriu concurso público com 2.700 vagas para o cargo de soldado. Para concorrer ao cargo de soldado é necessário possuir ensino médio, carteira de habilitação entre as categorias “B” e “E”, idade de 17 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres. A remuneração inicial do servidor é de R$ 3.143,70, incluindo salário base de R$ 1.226,03, regime especial de trabalho policial no mesmo valor e adicional de insalubridade de R$ 691,94.

Inscrições: até 25 de setembro, por meio do site até 25 de setembro, por meio do site www.vunesp.com.br

28 - Instituto Federal de Farropupilha

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, no Rio Grande do Sul, abriu concurso com 19 vagas para cargos técnico-administrativos em educação. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações iniciais são de R$ 2.403,07 (nível médio), R$ 2.904,96 (técnico) e R$ 4.638,66 (superior), já considerando o auxílio alimentação de R$ 458.

Inscrições: até 2 de outubro, devendo ser efetuadas pelo site até 2 de outubro, devendo ser efetuadas pelo site www.fundatec.org.br

29 - Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás abriu concurso com 500 vagas para o cargo de agente de segurança prisional. O candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 4.891,25 para jornada de trabalho semanal de 40 horas, preferencialmente no regime de plantão.

Inscrições: até 13 de outubro de 2019, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.iades.com.br. até 13 de outubro de 2019, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico

30 - Instituto de Gestão e Humanização (GO)

O Instituto de Gestão e Humanização de Goiás (IGH) abriu processo seletivo para admissão de 275 profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital. O salário varia de R$ 1.074,59 a R$ 8.211,82 e a carga horária a ser cumprida é de 18h a 44 horas semanais.

31 - Prefeitura de São Roque do Canaã

A Prefeitura de São Roque do Canaã, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 159 vagas. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. O salário varia de R$ 982,58 a R$ 4.469,31 e a carga horária a ser cumprida varia de 15h a 44h semanais.

Inscrições: até 2 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até 2 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.idcap.org.br . O valor da taxa a ser paga varia de R$ 40,00 a R$ 60,00.