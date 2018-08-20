30 concursos públicos abertos com salário de até R$ 27 mil

Provas de concurso serão aplicadas em todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 30 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

A remuneração pode chegar a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF do Rio de

Janeiro e Espírito Santo). A oferta é de 10 vagas para o cargo de juiz substituto. As inscrições vão até 23 de agosto.

A Câmara de Viana está com inscrições abertas para contratar 19 servidores efetivos. A remuneração chega a R$ 2,3 mil. Já as prefeituras de Vila Velha e Vitória abriram seleção para selecionar médicos temporários.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE SÃO PAULO

A São Paulo Parcerias (SP Parcerias), empresa pública paulista criada em 2017, pela lei 16.665, pelo ex-prefeito João Doria, publicou o seu primeiro edital de concurso público para o cargo de analista técnico. A seleção visa o provimento de quatro vagas imediatas, sendo uma reservada a candidatos negros, além de cadastro reserva de eventuais oportunidades. Para ingressar na carreira é necessário ter nível superior em qualquer área de conhecimento. A remuneração inicial oferecida é de R$ 6.200. As inscrições podem ser feitas no site www.concursosfcc.com.br até as 14h de 20 de agosto. A taxa custa R$ 75.

PREFEITURA DE GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de cinco vagas para cargos de níveis médio e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. As chances são para os cargos de Técnico de Atendimento Social/Assistente Social, Psicólogo e Assistente Técnico em Abordagem/Educador Social. As inscrições podem ser feitas nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, diretamente na Setac, que fica na Rua Santo Antônio, 141, Muquiçaba, Guarapari. O atendimento ocorre das 9 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Só será permitida uma inscrição por candidato.

PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

A Prefeitura de João Neiva está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. A seleção vai preencher cadastro de reserva nos cargos de Assistente Social, Psicólogo, Motorista, Advogado e Agente de Abordagem Social. A carga horária é de 30h ou 40h semanais e remuneração varia de R$ 1.166,01 a R$ 1.982,22, mais auxílio-alimentação de R$ 200,00. Os interessados podem se inscrever na Recepção da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, que fica na Rua Pedro Zangrande, 125, Centro, João Neiva, nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

PREFEITURA DE VIANA

A Prefeitura de Viana vai contratar profissionais temporários da área da Saúde. O processo seletivo simplificado tem como objetivo preencher cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 3,1 mil. Para alguns cargos, é necessário ter experiência de seis meses. }As inscrições podem ser feitas até 21 de agosto de 2018, diretamente na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Viana, que fica na Rua Quintino Bocaiúva, 251, Centro, Viana (em frente ao Batalhão da Polícia Militar de Viana). O atendimento ocorre das 9h às 12h e de 14h às 16h. Só será permitida uma inscrição por candidato. A seleção contará com duas fases. Na primeira, haverá inscrição e contratação, enquanto que a segunda de chamada e contratação.

PREFEITURA DE RIO DAS ANTAS (SC)

A Prefeitura de Rio das Antas, em Santa Catarina, abriu concurso público para a contratação de um Médico Clínico Geral. A taxa é de R$ 100,00 e os interessados devem acessar o endereço eletrônico medicoriodasantas.fepese.org.br , até as 16h do dia 22 de agosto de 2018. A carga horária é de 40h semanais, com remuneração de R$ 13 mil.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

O Ministério Público de São Paulo abriu concurso para o cargo de analista jurídico. A oferta é de 60 vagas, além de formação de cadastro reserva. A carreira de analista exige que o candidato tenha nível superior em direito, com remuneração inicial de R$ 7.697,23, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além disso, os servidores também contarão com auxílio-alimentação de R$ 920 e auxílio-transporte de R$ 13,92, o que corresponde a R$ 306,24, considerando 22 dias úteis. Com isto, a remuneração total chega a R$ 8.923.47. As inscrições podem ser feitas até 22 de agosto, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br . A taxa é de R$ 120.

TRF DO RJ E ES

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (TRF), abriu concurso para contratar juiz federal substituto. A oferta é de 10 vagas e a remuneração é de R$ 27.500,17. Para participar do certame, o candidatos precisa ser bacharel em Direito. Além disso, é preciso comprovar, no tempo da inscrição definitiva, o exercício de, no mínimo, três anos de atividade jurídica. Os interessados podem se inscrever até as 14 horas de 23 de agosto de 2018, no endereço eletrônico www10.trf2.jus.br . A taxa de participação é de R$ 240.

SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIÁS

A Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (Sefaz-GO) abriu concurso público com 28 vagas para o cargo de auditor fiscal da receita estadual. Haverá, ainda, formação de cadastro de reserva para vagas. Para participar, é necessário ter curso superior em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 20.940,62 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até as 14h de 24 de agosto, no site www.concursosfcc.com.br

PREFEITURA DE COLATINA

A Prefeitura de Colatina está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratar profissionais de níveis médio e fundamental. A oferta é de sete vagas, além de formar cadastro reserva em diferentes áreas. Esta seleção busca contratar Oficineiros em Artes e Artesanato (1); Esporte (1); Música (1); Dança (1); Capoeira (1); Artes Marciais/ Karatê (1); Recreação (1); e Cozinheiro, onde, em jornadas de 40h semanais ou em escala de 12hx36, os contratados vão receber salários no valor de R$ 983,85. Para participar desta seleção, válida por 12 meses, os interessados precisam se apresentar na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Pedro Epichim, 260, Centro, até 27 de agosto de 2018 no horário das 8h às 17h.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória divulgou o edital do Processo Seletivo que objetiva a contratação de um profissional no cargo de Médico do Programa Saúde da Família (PSF). Com jornada de trabalho de 40 horas semanais, o servidor selecionado deve receber remuneração de R$ 8.518,91. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de agosto de 2018, no site www.sistemasrh.vitoria.es.gov.br

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso para contratar professores do Magistério Superior para o quadro de vagas disponíveis no órgão. A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67, de acordo com a titulação. As áreas/ subáreas disponíveis são: Educação/ Ensino-Aprendizagem (1), Ciência da Computação/ Engenharia de Software (1) e Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1), com jornada de trabalho de 20 horas semanais ou em regime dedicação exclusiva. A taxa é de R$ 250,00 e os interessados podem se inscrever até 30 de agosto de 2018, nos departamentos que oferecem as vagas.

POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba (PM/PB) para ingresso no curso de formação de oficiais. A seleção visa o preenchimento de 30 vagas, sendo 25 destinadas aos homens e cinco às mulheres. Para ingressar na carreira é necessário possuir ensino médio completo, idade entre 18 e 32 anos no ano da matrícula do curso (até 31 de dezembro de 2019) e altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65m para os homens. Após concluir o curso e o estágio probatório, o candidato será promovido ao posto de 2º tenente, cuja remuneração inicial é de R$ 6.715.70. As inscrições vão até 30 de agosto no endereço eletrônico www.pm.pb.gov.br . Somente poderão participar do certame os candidatos que estiverem inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2018).

SECRETARIA DE CULTURA DO CEARÁ

A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult CE) abriu concurso com 102 vagas em cargos de nível superior, além de chances para cadastro reserva. Há oportunidades para antropólogo (2 postos), arquivista (4), bibliotecário (17), historiador (10), museólogo (4), sociólogo (2), analista de patrimônio - arquitetura (2), analista de patrimônio - conservação/restauração (4), analista de patrimônio - engenharia civil (2), analista de cultura (36) e analista de cultura nas seguintes áreas: artes cênicas/teatro - artes dramáticas (3), dança (3), artes plásticas/visuais (3), cinema e audiovisual (3), letras (2), música (3) e pedagogia (2). Para as funções de analista de patrimônio, os vencimentos em início e fim de carreira correspondem a R$ 2.413,45 e R$ 5.531,76, nessa ordem. No caso das demais carreiras, os valores são de R$ 1.343,89 e R$ 5.531,76, respectivamente. As inscrições vão até as 17h de 4 de setembro, devendo ser efetuadas pelo site da Universidade Estadual do Ceará . O valor da taxa de participação é de R$ 130.

TRIBUNAL DE CONTA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) abriu concurso público com vagas de analista de controle externo, que exige formação em nível superior. Os salários são de R$ 7.165,87, para carga horária de 30 horas semanais. Há oportunidades nas áreas de administração (2), ciências atuariais (2), ciências contábeis (12), ciência da computação (2), ciências econômicas (4), direito (9) e engenharia (4). As inscrições podem ser realizadas até 4 de setembro, por meio do site www.cespe.unb.br . A taxa de participação é de R$ 140.

CÂMARA DE VIANA

A Câmara Municipal de Viana abriu concurso público para contratar 19 novos servidores. Há oportunidades para vários níveis de escolaridade. A seleção contará com vagas para procurador (01), contador (1), controlador (1), auditor interno legislativo (1), assessor administrativos (11), assistente legislativo (1) e auxiliar administrativo (3). A remuneração varia de R$ 1.227,00 a R$ 2.332,00. Os aprovados receberão, ainda, auxílio-alimentação de R$ 400. As inscrições podem ser feitas até 6 de setembro de 2018, pelo site www.idib.org.br

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA (PB)

A Prefeitura de João Pessoa (PB), por meio da Procuradoria-Geral do Município, divulgou o edital completo do Concurso Público que visa à contratação de quatro novos Procuradores do Município. A remuneração é de R$ 12 mil. A seleção é aberta a candidatos de nível superior. As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 6 de setembro de 2018, no site www.cespe.unb.br

AERONÁUTICA

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou edital de abertura para o Curso de Formação de Sargentos. A oferta é de 279 vagas para candidatos que tenham o nível médio. Podem se candidatar candidatos de ambos os sexos; que não tenham menos que 17 anos, nem completem 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso. Há chances para ambos os sexos para as especialidades de comunicações (14), foto inteligência (8), eletricidade e instrumentos (18), estrutura e pintura (8), meteorologia (8), suprimento (12), informações aeronáuticas (8), bombeiro (18), cartografia (6), desenho (5), eletromecânica (10), metalurgia (6) e controle de tráfego aéreo (128). Há ainda chances para guarda e segurança (30), somente para homens. Os interessados podem se inscrever até 10 de setembro de 2018, pelo site www2.fab.mil.br/eear . A taxa de inscrição é de R$ 60. De acordo com a tabela dos soldos dos militares das Forças Armadas, terceiros-sargentos receberão soldo de R$ 3.825 em 2019, com aumento de R$ 29,7% ao ano.

PREFEITURA DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa contratar profissionais da área da Saúde. As oportunidades são para o cargo de Médico nas especialidades de Cardiologista, Pneumologista Adulto, Ginecologista Obstetra Plantonista, Neurologista Adulto, Neurologista Pediátrico, Pediatra Plantonista - com experiência em Neonatologia, Ginecologista, Psiquiatra Adulto 20h, Psiquiatra Infantil 20h, Infectologista Adulto, Ortopedista; e Médico Veterinário. Com carga horária de 20h semanais, os selecionados de nível superior devem receber remuneração com valor entre R$ 2.676,00 e R$ 5.276,00, composta por vencimento básico e gratificação. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de setembro de 2018, no site www.vilavelha.es.gov.br

MARINHA

A Marinha do Brasil abriu concurso público para Admissão no Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CAP). A oferta é de 90 vagas. A remuneração gira em torno de R$ 3,8 mil. Há oportunidades para profissionais nas especialidades de Administração (4); Administração Hospitalar (4); Contabilidade (8): Edificações (4); Eletrônica (4); Enfermagem (4); Estatística (3); Estruturas Navais (3); Gráfica (5); Marcenaria (4); Mecânica (6); Metalurgia (6); Motores (4); Processamento de Dados (16); Química (3); Radiologia Médica (4); Secretariado (4) e Telecomunicações (4). A seleção é aberta a candidatos de nível técnico, com idade de 18 anos completos e menos de 25 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2018. As inscrições podem ser feitas das 8h do dia 20 de agosto até o dia 10 de setembro de 2018, pelo site www.inscricao.marinha.mil.br , ou nas respectivas Organizações Militares da Marinha. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 70.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) vai contratar 2.700 novos soldados por meio de concurso público. Podem participar do certame, candidatos que tenham concluído ensino médio, com idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, além de ter estatura mínima, descalço e descoberto de 1,55m para mulheres e de 1,60m para homens. A remuneração básica é de R$ 3.143,70. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.vunesp.com.br , até 10 de setembro de 2018.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ

A Secretaria de Estado da Administração do Amapá (Sead AP) lançou edital de concurso com 550 vagas para o quadro de pessoal do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Do total de oportunidades, 110 são imediatas e 440 para formação de cadastro reserva (CR). É necessário que o candidato tenha nível médio. As chances são para os cargos de educador social penitenciário  masculino (8 + 32 CR), educador social penitenciário  feminino (2 + 8 CR), agente penitenciário  masculino (80 + 320 CR) e agente penitenciário  feminino (20 + 80 CR). A remuneração é de R$ 3.318,64 por mês. Os interessados podem se inscrever das 10h de 17 de setembro até as 14h de 15 de outubro no site www.concursosfcc.com.br . É cobrada uma taxa de participação no valor de R$ 85.

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO (SP)

A Prefeitura de Ribeirão Preto, em São Paulo, prorrogou as inscrições do concurso público que visa a preencher 60 vagas. Os interessados podem se inscrever agora até o dia 20 de setembro de 2018, no site www.vunesp.com.br . A taxa cobrada tem valor único de R$ 75,00. As jornadas de trabalho variam de 27 a 29 horas aulas semanais e remunerações variam de R$ 3.748,87 a R$ 4.074,72. As oportunidades são para os cargos de PEB II (30), de Nível Médio, e PEB III, de Nível Superior, nas disciplinas de Arte (2); Ciências Físicas e Biológicas (2); Educação Física (8); Geografia (3); História (3); Inglês (2); Língua Portuguesa (5) e Matemática (5).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso divulgou o edital de abertura de concurso público com 9 vagas para juízes. Segundo o edital, a remuneração é de R$ 23.577,96. A taxa é de R$ 235,77. A inscrição será realizada pela internet no site www.vunesp.com.br/ , até o dia 26 de setembro.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar de São Paulo (PM SP) abriu concurso público com 270 vagas para aluno oficial na Academia do Barro Branco. A carreira é destinada a candidatos com ensino médio, idade entre 17 e 30 anos e altura mínima de 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. A remuneração inicial é de R$ 3.095,88. Ao longo da formação, os vencimentos sofrerão três reajustes, passando para R$ 3.106,99, R$ 3.414,53 e R$ 3.690,23. Com taxa de R$ 130, as inscrições abrem às 10h de 27 de agosto e terminam às 23h59 de 24 de setembro, no site www.vunesp.com.br

POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA

A Polícia Militar de Roraima (PM/RR) vai reabrir no dia 24 de agosto as inscrições do concurso público para a carreira de soldado. A oferta é de 400 vagas, sendo 340 destinadas a homens e 60 a mulheres. Os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "B" ou superior e idade entre 18 e 35 anos. Para participantes dos sexos feminino e masculino, a altura mínima exigida é de 1,55m e 1,60m, respectivamente. A remuneração inicial é de R$ 4.792,96. Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de outubro, por meio do site cpc.uerr.edu.br . A taxa custa R$ 180.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou edital do novo concurso para os cargos de técnico-administrativos nos municípios de Vitória e Alegre. No total, são 14 vagas para as funções de Técnico de Laboratório - Análises Clínicas (1); Técnico em Mecânica (2); Técnico em Instrumentação (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico de Tecnologia da Informação (2); Técnico em Equipamentos Médico - Odontológicos (1); Músico (1); Biólogo (1); Produtor Cultural (1); Médico - Clínico Geral (1); Diretor de Artes Cênicas (1) e Fisioterapeuta (1). Com jornadas de 20 a 40 horas semanais, os profissionais selecionados de níveis Médio/ Técnico e Superior devem receber remunerações entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, além de Auxílio-Alimentação de R$ 458,00. Os interessados podem se inscrever no período de 27 de agosto de 2018 a 7 de outubro de 2018, no site www.progep.ufes.br . As taxas vão de R$ 90,00 a R$ 130,00.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ

A Secretaria de Estado da Administração do Amapá publicou edital de abertura de concurso com 550 vagas para o quadro de pessoal do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Do total de oportunidades, 110 são imediatas e 440 para formação de cadastro reserva (CR). A seleção é aberta para quem tem o nível médio. As chances são para os cargos de educador social penitenciário  masculino (8 + 32 CR), educador social penitenciário  feminino (2 + 8 CR), agente penitenciário  masculino (80 + 320 CR) e agente penitenciário  feminino (20 + 80 CR). O salário inicial é de R$ 3.318,64 por mês. Os interessados devem se inscrever a partir das 10h de 17 de setembro até as 14h de 15 de outubro no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 85.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) publicou o edital de concurso público para preenchimento de 236 vagas do seu quadro de pessoal. Do total de ofertas, 59 são efetivas e 177 para formação de cadastro reserva (CR). As chances são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.500 a R$ 4.995,45. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 29 de agosto e 16 de outubro, através do endereço eletrônico www.quadrix.org.br . Os valores da taxa de participação são de R$ 33,50 para ensino médio e curso técnico e R$ 41,50 para formação superior.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) vai abrir concurso público para preencher 119 vagas em Unidades Policiais das Delegacias Regionais do Interior do Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, que devem atuar na função de Escrivão de Polícia. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 4.098,39. Os interessados poderão se inscrever de 12 de setembro de 2018, a partir das 9h, até as 23h do dia 22 de outubro, pela internet, nos endereços acadepol.policiacivil.mg.gov.br ou www.fumarc.com.br . A taxa é de R$ 160,00.

CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais abriu concurso público para preencher 500 vagas para o cargo de soldados bombeiros militar do quadro de praças combatentes e do quadro de praças especialistas. Para participar do certame, é precisa ter ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m. O ingresso do candidato aprovado será realizado na graduação de soldado de 2ª classe, com vencimento inicial de R$ 3.506,40, além de abono fardamento e assistências médico-hospitalar, psicológica e odontológica. Concluído o curso com aproveitamento, o soldado de 2ª classe será promovido a graduação de soldado de 1ª classe e receberá a remuneração básica de R$ 4.098,42. Os interessados poderão se inscrever no site www.gestaodeconcursos.com.br , no período das 9h do dia 1º de outubro às 19h de 27 de novembro. A taxa é de R$ 81,96.