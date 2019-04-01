28 concursos públicos abertos com salário de até R$ 35 mil

No Estado, os destaques são a contratação efetiva de professor para a Ufes e o concurso de 33 vagas para delegados, aberto pela Polícia Civil (foto) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Temos uma boa notícia para os concurseiros de plantão. É que a semana começa com vagas abertas em 28 concursos públicos e processos seletivos, com salário que ultrapassa R$ 35 mil. As oportunidades são para o nível fundamental ao superior.

No Estado, os destaques são a contratação efetiva de professor para a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com salário R$19.985,24 e o concurso de 33 vagas para delegados, aberto pela Polícia Civil.

Na área de educação, há oportunidades nas universidades de Pernambuco, Ceará e Rondônia. O benefício chega a 9.600,00.

Os destaques nacionais são o Ministério Público de Contas do Pará, com benefícios de R$ R$35.462,22; Defensoria Pública do Distrito Federal, com remuneração de R$ 24.668,75 e Ministério Público de São Paulo, com remuneração de R$ 24.818,71.

Há oportunidades também nas Forças Armadas. É que Marinha do Brasil está com 36 oportunidades abertas para Sargento Músico Fuzileiro Naval.

OS CONCURSOS ABERTOS

Ufes

A Ufes também abriu concurso público para professor efetivo. O cargo é para preencher vaga para Professor do Magistério Superior na área de Ciências Biológicas. A titulação mínima exigida é doutorado e a remuneração chega a R$ 19.985,24.

Inscrição: até o dia 5 de abril, na Secretaria do Departamento de Patologia, na Avenida Marechal Campos, nº 1468, em Maruípe - Vitória/ES. O horário é de 13h às 16h

Mais oportunidades na Ufes

edital A Universidade Federal do Espírito Santo tornou público o edital de contratação para professores do magistério Superior do Quadro Permanente. Ao todo, são sete vagas, entre regime de dedicação exclusiva ou 20 horas semanais. O salário pode chegar a R$ 9.600,92. Áreas a serem preenchidas: Administração (nas subáreas de produção, recursos humanos e administração de empresas) (4); Medicina (cirurgia) (1); e Ciências da Saúde (odontologia/clínica odontológica) (2). Mais detalhes do concurso você confere no

Inscrições: do dia 28 de março até o dia 26 de abril nos departamentos que oferecem as vagas

Quadro técnico-administrativo da Ufes

São nove vagas para os cargos de assistente em administração (02), técnico de laboratório (na área de biologia) (01), técnico em contabilidade (01), bibliotecário (documentalista) (02), engenheiro (área agrícola) (01), engenheiro (área florestal) (01), e jornalista (01). Todas as oportunidades são de 40 horas de jornada semanal, exceto a vaga para Comunicação Social, que é de 25 horas.

Inscrições: do dia 6 de maio até o dia 27 de maio, no site https://www.progep.ufes.br/concurso2019 do dia 6 de maio até o dia 27 de maio, no site

Polícia Civil

A Polícia Civil do Espírito Santo abriu inscrições para o concurso com 33 vagas para delegado. A remuneração inicial será de R$10.058,56, para jornada de trabalho de 40 horas semanais, em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva. A prova objetiva está marcada para o dia 14 de julho.

Inscrições: do dia 22 de março até 23h59 do dia 24 de abril, no site do dia 22 de março até 23h59 do dia 24 de abril, no. A taxa cobrada é de R$138,00

Prefeitura de Vitória

A Prefeitura Municipal de Vitória abriu processo seletivo simplificado em caráter de urgência para quatro vagas, além de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de analista em gestão público (estatístico); bibliotecário; nutricionista e engenheiro eletricista. Todas as vagas são para jornada de trabalho de 40 horas semanais. A remuneração chega a R$ R$ 5.535,22.

site. Inscrições: exclusivamente pela internet, noOs interessados têm a partir das 8h do dia 3 de abril até o dia 12 de abril.

Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu processo seletivo para contratação temporária. A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais. Os benefícios, entre salário e insalubridade, podem chegar a R$ R$ 8.805,79. Os cargos ofertados são: analista público de gestão (administrador, contador e direito); engenheiro sanitário; angiologista e clínico geral; infectologista; ginecologista; terapeuta ocupacional, psiquiatra, entre outros.

Inscrições: no site www.vilavelha.es.gov.br no siteaté as 10 horas do dia 10 de abril. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases)

Está aberto processo seletivo para o cargo de agente socioeducativo para atuação em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os benefícios chegam R$ 2.767,00.

Inscrições: a partir das 10h do dia 3 de abril até 12 de abril de 2019 exclusivamente pela internet, no site a partir das 10h do dia 3 de abril até 12 de abril de 2019 exclusivamente pela internet, no

Marinha do Brasil

São 36 oportunidades para Sargento Músico Fuzileiro Naval na Marinha do Brasil. Os interessados devem atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro, com idade mínima de 18 e máxima de 24 anos (em 1º de janeiro de 2019) e ter o ensino médio (ou curso equivalente) completo. As oportunidades são de acordo com os instrumentos: clarinete em Sib (03); Saxofone Alto em Mib (05); Saxofone Tenor em Sib (04); Trompete em Sib (06); Trompa em Fá (02); Trombone em Tenor em Dó (04); Euphonium em Dó/Bombardino (02); Tuba em Sib/Mib (03); Percussão (bateria completa) (05); Baixo Acústico (01); Harpa (01). A remuneração não foi divulgada.

Inscrições: 02 de abril a 30 de abril. No site www.marinha.mil.br/cgcfn 02 de abril a 30 de abril. No site, clicar em link “Concursos para o CFN”, ou presencialmente, nos endereços listados no edital. A taxa de inscrição é de R$ 26.

Defensoria Pública do Distrito Federal

A Defensoria Pública do Distrito Federal tornou público o concurso público de 12 vagas para o cargo de Defensor Público. Os interessados devem ter graduação de bacharel em Direito e registro a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de dois anos de prática forense. A remuneração chega a R$ 24.668,75.

site Inscrições: a partir das 10 horas do dia 24 de abril até às 18 horas do dia 13 de maio, no

Defensoria Pública de MG

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais publicou um novo edital de concurso público para preenchimento de 30 vagas para a função de defensor público de classe inicial. Para ingressar na carreira é necessário possuir nível superior em direito, há no mínimo três anos, além de ter três anos de atividade jurídica até o término do prazo da inscrição definitiva, exercida a partir da conclusão do curso de direito. A remuneração inicial é de R$ 22.158,82.

www.gestaodeconcursos.com.br, até as 20h de 25 de abril. Inscrição: no site, até as 20h de 25 de abril.

Câmara de Itaobim (MG)

Foram abertas 5 vagas nas áreas de Agente Administrativo (1); Agente Contábil (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Motorista CNH B (1); Advogado (1). O valor da taxa varia de R$ 60,00 a R$ 100,00.

Inscrições: até o dia 18 de abril

Remuneração: pode chegar a R$ 3.800,00

Prefeitura de Nova Módica (MG)

Foram abertas 67 oportunidades, para cargos de nível fundamental, médio e superior, na Prefeitura de Nova Módica. Entre os cargos estão: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, assistente social, entre outros. O salário chega a R$ 10.500,00.

Inscrições: Pela internet, no site www.gestaoconcurso.com Pela internet, no site, do período as 10h00 horas do dia 25 de março de 2019 até as 13h00 horas do dia 26 de abril de 2019

Ministério Público de Contas do Pará

Para concorrer à vaga de procurador de contas, que tem remuneração de R$ 35.462,22, é preciso ter nível superior. O valor da inscrição é de R$ 300,00. Há duas vagas para assistente e outras sete para analista. O valor da inscrição, respectivamente, é de R$ 200,00 e R$ 100,00. A remuneração pode chegar a R$ 8.553,37. O prazo para se inscrever termina em 23 de abril. Mais informações estão disponíveis nos edital.

Ministério Público de São Paulo

O Ministério Público de São Paulo abriu concurso público para promotor de justiça substituto. São 80 vagas abertas! Os interessados devem ter formação em direito e, no mínimo, 3 anos em atividade jurídica. A remuneração inicial é de R$ 24.818,71.

site Inscrições: Até o dia 25 de abril de 2019, no

Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar (Famesp)

A Famesp abriu cinco vagas para os cargos de enfermeiro, médico cirurgião geral, nutricionista. O salário pode chegar a R$ 4.196,03.

Inscrição: até o dia 3 de abril, no site até o dia 3 de abril, no

Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (SP)

edital O presidente do Conselho Regional de Educação Física da 4ª região abriu 21 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Há vagas para motorista, atendente de unidade móvel, ouvidor, analista contábil, entre outros. O salário pode chegar a R$ 6.552,34. Mais informações você confere no

Inscrições: Até o dia 02 de maio de 2019, exclusivamente pelo site Até o dia 02 de maio de 2019, exclusivamente pelo

Prefeitura de Idaiatuba (SP)

Foram abertas 75 vagas no concurso público do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae). As taxas de inscrição variam de R$ 30 a R$ 65. Há vagas para fundamental até superior.

Inscrição: até o dia 7 de abril

Remuneração: até R$ 7.225

Prefeitura de Araras (SP)

edital Foram abertas paras para inspetor de alunos, médico do trabalho, professor de educação básica (I) e (II), professor de educação especial e secretário de escola. Ao todo, são 10 vagas, com jornada de trabalho que varia entre 24 e 40 horas semanais, depende do cargo pretendido. O salário chega a R$ 14.524,48. Mais informações estão disponíveis no

Inscrição: Até o dia 11 de abril, no site. Até o dia 11 de abril,

Prefeitura de São Sebastião (SP)

A Prefeitura Municipal de São Sebastião tornou público o concurso para contratação de fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, fonoaudiólogo e assistente social. Há vagas para nível fundamental, médio e superior. A remuneração chega a R$ 8.372,48. Confira informações no edital.

edital Inscrições: até o dia 4 de abril. Confira mais informações no

Prefeitura de Campos do Jordão (SP)

edita Foram abertas diversas vagas para diferentes cargos, entre diretor de escola, nutricionista, intérprete de libras, entre outros. Mais informações estão disponíveis nol.

Remuneração: até R$ 4.741,93

Inscrição: até o dia 4 de abril.

Prefeitura de Londrina (PR)

O concurso é voltado para profissionais de nível superior, nas vagas de procurador do município, economista, gestor de comunicação e promotor de saúde pública. As jornadas variam de 20 a 30 horas semanais. As taxas de inscrição variam de R$ 60 a R$ 155.

site Inscrições: até o dia 5 de abril no

Prefeitura de Toledo (PR)

edital . São 78 vagas abertas, em diferentes áreas, para os cargos de nível fundamental, médio e superior. O valor da taxa de inscrição depende do cargo pretendido, e variam de R$ 35,00 a R$ 100,00. Mais informações estão disponíveis no

Remuneração: pode chegar a R$ 18.363,38.

www.toledo.pr.gov.br Inscrições: até o dia 17 de abri, no site

Secretaria em Manaus (AM)

Foram abertas as inscrições dos dois editais do concurso da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno de Manaus, capital do Estado do Amazonas. Ao todo, são 50 vagas, além de formação de cadastro reserva de eventuais oportunidades. Candidatos que concluíram o ensino médio podem concorrer ao emprego de assistente técnico fazendário (5 vagas), cujo salário inicial é de R$ 8.211,81. Para o cargo de assistente técnico de tecnologia da informação da Fazenda Municipal nas áreas de programador (12) e suporte (12), a exigência do concurso da SEMEF é de nível médio e curso técnico específico. O vencimento é de R$ 8.211,81. Aqueles que têm o nível superior estão aptos às carreiras de auditor fiscal de tributos municipais (10), técnico fazendário (2), técnico de tecnologia da informação da Fazenda Municipal (8) e técnico em web design da Fazenda Municipal (1). As remunerações são de R$ 17.436,29 para auditor e R$ 13.193,77 para técnicos.

www.concursosfcc.com.br. Inscrições: até as 14 horas do dia 5 de abril de 2019, no site

Prefeitura de Governador Eugênio Barros (MA)

edital São 187 vagas abertas para contratação temporária de professores nas modalidades de Educação Infantil e Fundamental. Podem concorrer profissionais que tenham nível médio e superior. A remuneração é de até R$ 13.500,00. Mais detalhes você confere no

Inscrições: até o dia 02 de abril na sede da Secretaria Municipal de Educação, sita na Rua 12 de Outubro,

nº 635, Centro, Governador Eugênio Barros – MA

Universidade Federal de Pernambuco

A partir do dia 16 de abril de 2019, podem ser efetuadas as inscrições para o Concurso Público da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que conta com um total de 166 oportunidades, para Técnico-Administrativos em Educação. As vagas são para cargos de níveis Médio/ Técnico e Superior são destinadas à diferentes cidades. A carga horária é de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66 ao mês.

www.ufpe.br. Inscrições: até o dia 19 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico

Universidade Federal do Ceará (CE)

A Universidade Federal do Ceará abriu 13 vagas para professor efetivo. As oportunidades são para os departamentos de Biologia, Farmácia, Odontologia, Enfermagem. A remuneração chega a R$ 9.600,92.

edital Inscrições: de forma presencial, por procuração ou via Correios. Os endereços das secretarias de cada departamento estão disponíveis no anexo do

PROCURADORIA GERAL DE CAMPO GRANDE (MS)

São 10 vagas abertas para o cargo de procurador. Dessas, uma é destinada aos candidatos portadores de deficiência e, outra, para candidatos negros. O salário mensal é de R$ 10.020,58. Os interessados devem ter bacharel em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Inscrições: até o dia 11 de abril, no site até o dia 11 de abril, no

Universidade Federal de Rondônia (RO)

A Universidade Federal de Rondônia abriu concurso público para Professor do Magistério Superior. São 24 oportunidades nas áreas de Engenharia de Produção, Psicologia, Ciências Biológicas, Administração, entre outras. O regime de trabalho pode ser de 20 horas semanais ou de dedicação exclusiva. A remuneração chega a R$ 9.570,41.

Inscrições: no site : noa partir desta segunda (01) até o dia 10 de abril de 2019. Não há cobrança de taxa de inscrição.