27 concursos públicos abertos com salários de até R$ 35 mil

A semana começa com 27 vagas abertas para concursos públicos e processos seletivos. Há oportunidades na área jurídica, da saúde, administrativa, entre outras. As vagas que contemplam do nível fundamental ao superior.

No Estado, os destaques são a contratação efetiva de professor para a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com salário R$19.985,24 e o concurso de 33 vagas para delegados, aberto pela Polícia Civil na sexta-feira (22).

Os destaques nacionais são o Ministério Público de Contas do Pará, com benefícios de R$ R$35.462,22, para a Defensoria Pública do Distrito Federal, com remuneração de R$ 24.668,75.

OS CONCURSOS ABERTOS

Ufes

A Ufes também abriu concurso público para professor efetivo. O cargo é para preencher vaga para Professor do Magistério Superior na área de Ciências Biológicas. A titulação mínima exigida é doutorado e a remuneração chega a R$ 19.985,24.

Inscrição: até o dia 5 de abril, na Secretaria do Departamento de Patologia, na Avenida Marechal Campos, nº 1468, em Maruípe - Vitória/ES. O horário é de 13h às 16h

Mais oportunidades na Ufes

edital A Universidade Federal do Espírito Santo tornou público o edital de contratação para professores do magistério Superior do Quadro Permanente. Ao todo, são sete vagas, entre regime de dedicação exclusiva ou 20 horas semanais. O salário pode chegar a R$ 9.600,92. Áreas a serem preenchidas: Administração (nas subáreas de produção, recursos humanos e administração de empresas) (4); Medicina (cirurgia) (1); e Ciências da Saúde (odontologia/clínica odontológica) (2). Mais detalhes do concurso você confere no

Inscrições: do dia 28 de março até o dia 26 de abril nos departamentos que oferecem as vagas

QUATRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA UFES

São nove vagas para os cargos de assistente em administração (02), técnico de laboratório (na área de biologia) (01), técnico em contabilidade (01), bibliotecário (documentalista) (02), engenheiro (área agrícola) (01), engenheiro (área florestal) (01), e jornalista (01). Todas as oportunidades são de 40 horas de jornada semanal, exceto a vaga para Comunicação Social, que é de 25 horas.

Inscrições: do dia 6 de maio até o dia 27 de maio, no site https://www.progep.ufes.br/concurso2019 do dia 6 de maio até o dia 27 de maio, no site

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil do Espírito Santo abriu inscrições para o concurso com 33 vagas para delegado. A remuneração inicial será de R$10.058,56, para jornada de trabalho de 40 horas semanais, em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva. A prova objetiva está marcada para o dia 14 de julho.

Inscrições: do dia 22 de março até 23h59 do dia 24 de abril, no site do dia 22 de março até 23h59 do dia 24 de abril, no. A taxa cobrada é de R$138,00

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA TERESA

site Há oportunidades de cadastro de reserva para os cargos de técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal e médico. A jornada de trabalho semanal varia de 30 a 40 horas. Mais informações podem ser conferidas no

Inscrições: do dia 25 de março até o dia 29 de março. Devem ser realizadas na na sede da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa–ES.

PREFEITURA DE GUARAPARI

Foram abertas oportunidades para contratação de professores. As vagas são para profissionais habilitados e não-habilitados. Os salários chegam a até R$ 2.306,80.

Inscrições: exclusivamente pelo site www.guarapari.es.gov.br. exclusivamente pelo siteOs interessados têm do dia 25 de março até o dia 27 de março para se inscreverem.

Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil divulgou o edital de abertura do concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. A oferta é de 960 vagas. A carreira de fuzileiro proporciona um soldo de R$ 1.950. Para participar, o candidato precisa ter concluído o ensino médio ou curso equivalente, ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2020 e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m e ser brasileiro e do sexo masculino.

Inscrições: das 8h do dia 27 de fevereiro de 2019 até o dia 28 de março de 2019 no site www.marinha.mil.br. das 8h do dia 27 de fevereiro de 2019 até o dia 28 de março de 2019 no site

Mais oportunidades para a Marinha do Brasil

São 36 oportunidades para Sargento Músico Fuzileiro Naval na Marinha do Brasil. Os interessados devem atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro, com idade mínima de 18 e máxima de 24 anos (em 1º de janeiro de 2019) e ter o ensino médio (ou curso equivalente) completo. As oportunidades são de acordo com os instrumentos: clarinete em Sib (03); Saxofone Alto em Mib (05); Saxofone Tenor em Sib (04); Trompete em Sib (06); Trompa em Fá (02); Trombone em Tenor em Dó (04); Euphonium em Dó/Bombardino (02); Tuba em Sib/Mib (03); Percussão (bateria completa) (05); Baixo Acústico (01); Harpa (01). A remuneração não foi divulgada.

Inscrições: 02 de abril a 30 de abril. No site www.marinha.mil.br/cgcfn 02 de abril a 30 de abril. No site, clicar em link “Concursos para o CFN”, ou presencialmente, nos endereços listados no edital. A taxa de inscrição é de R$ 26.

Conselho Regional de Nutricionistas

O Conselho Regional de Nutricionistas abriu concurso público para contratar e formar cadastro reserva de servidores de nível Médio e Superior. A seleção conta com chances para as seguintes funções: Assistente Técnico I (1), Assistente Administrativo I, Auxiliar Administrativo I (2), Operador de Call Center I (1), Secretário, Advogado, Nutricionista Assistente I e Nutricionista Fiscal I. A carga horária a ser cumprida varia entre 30h e 40h semanais e os salários partem de R$ 1.484,41 e vão até R$ 4.918,47. A taxa a ser paga pelo candidato varia de acordo com a escolaridade do cargo almejado, sendo R$ 42,00 Médio e R$ 48,00 Superior.

www.iades.com.br Inscrições: até 29 de março de 2019, via internet, no site da organizadora

Defensoria Pública do Distrito Federal

A Defensoria Pública do Distrito Federal tornou público o concurso público de 12 vagas para o cargo de Defensor Público. Os interessados devem ter graduação de bacharel em Direito e registro a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de dois anos de prática forense. A remuneração chega a R$ 24.668,75.

site Inscrições: a partir das 10 horas do dia 24 de abril até às 18 horas do dia 13 de maio, no

Defensoria Pública de MG

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais publicou um novo edital de concurso público para preenchimento de 30 vagas para a função de defensor público de classe inicial. Para ingressar na carreira é necessário possuir nível superior em direito, há no mínimo três anos, além de ter três anos de atividade jurídica até o término do prazo da inscrição definitiva, exercida a partir da conclusão do curso de direito. A remuneração inicial é de R$ 22.158,82.

www.gestaodeconcursos.com.br, até as 20h de 25 de abril. Inscrição: no site, até as 20h de 25 de abril.

Câmara de Itaobim (MG)

Foram abertas 5 vagas nas áreas de Agente Administrativo (1); Agente Contábil (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Motorista CNH B (1); Advogado (1). O valor da taxa varia de R$ 60,00 a R$ 100,00.

Inscrições: até o dia 18 de abril

Remuneração: pode chegar a R$ 3.800,00

PREFEITURA DE NOVA MÓDICA (MG)

Foram abertas 67 oportunidades, para cargos de nível fundamental, médio e superior, na Prefeitura de Nova Módica. Entre os cargos estão: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, assistente social, entre outros. O salário chega a R$ 10.500,00.

Inscrições: Pela internet, no site www.gestaoconcurso.com Pela internet, no site, do período as 10h00 horas do dia 25 de março de 2019 até as 13h00 horas do dia 26 de abril de 2019

Ministério Público de Contas do Pará

Para concorrer à vaga de procurador de contas, que tem remuneração de R$ 35.462,22, é preciso ter nível superior. O valor da inscrição é de R$ 300,00. Há duas vagas para assistente e outras sete para analista. O valor da inscrição, respectivamente, é de R$ 200,00 e R$ 100,00. A remuneração pode chegar a R$ 8.553,37. O prazo para se inscrever termina em 23 de abril. Mais informações estão disponíveis nos edital.

Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar (Famesp)

A Famesp abriu cinco vagas para os cargos de enfermeiro, médico cirurgião geral, nutricionista. O salário pode chegar a R$ 4.196,03.

Inscrição: até o dia 3 de abril, no site até o dia 3 de abril, no

Prefeitura de Idaiatuba (SP)

Foram abertas 75 vagas no concurso público do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae). As taxas de inscrição variam de R$ 30 a R$ 65. Há vagas para fundamental até superior.

Inscrição: até o dia 7 de abril

Remuneração: até R$ 7.225

Prefeitura de Cajati (SP)

São 56 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As taxas de inscrição variam de R$ 25 a R$ 50. Há vagas para arquitetos, médico, fisioterapeuta, entre outros.

https://www.rboconcursos.com.br Inscrições: até o dia 25 de março no site

Remuneração: até R$ 19.787,66.

Prefeitura de Araras (SP)

edital Foram abertas paras para inspetor de alunos, médico do trabalho, professor de educação básica (I) e (II), professor de educação especial e secretário de escola. Ao todo, são 10 vagas, com jornada de trabalho que varia entre 24 e 40 horas semanais, depende do cargo pretendido. O salário chega a R$ 14.524,48. Mais informações estão disponíveis no

Inscrição: Até o dia 11 de abril, no site. Até o dia 11 de abril,

Prefeitura de São Sebastião (SP)

A Prefeitura Municipal de São Sebastião tornou público o concurso para contratação de fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, fonoaudiólogo e assistente social. Há vagas para nível fundamental, médio e superior. A remuneração chega a R$ 8.372,48. Confira informações no edital.

edital Inscrições: até o dia 4 de abril. Confira mais informações no

Prefeitura de Campos do Jordão (SP)

edita Foram abertas diversas vagas para diferentes cargos, entre diretor de escola, nutricionista, intérprete de libras, entre outros. Mais informações estão disponíveis nol.

Remuneração: até R$ 4.741,93

Inscrição: até o dia 4 de abril.

Prefeitura de Marmeleiro (PR)

São 25 vagas abertas na Prefeitura de Marmeleiro (PR) com salários que podem chegar a R$ 8.902,64. Os cargos são para nível fundamental, médio e superior.

https://www.concursosfau.com.br/novo/ até o dia 27 de março. Inscrições: no siteaté o dia 27 de março.

Prefeitura de Londrina (PR)

O concurso é voltado para profissionais de nível superior, nas vagas de procurador do município, economista, gestor de comunicação e promotor de saúde pública. As jornadas variam de 20 a 30 horas semanais. As taxas de inscrição variam de R$ 60 a R$ 155.

site Inscrições: até o dia 5 de abril no

Prefeitura de Toledo (PR)

edital . São 78 vagas abertas, em diferentes áreas, para os cargos de nível fundamental, médio e superior. O valor da taxa de inscrição depende do cargo pretendido, e variam de R$ 35,00 a R$ 100,00. Mais informações estão disponíveis no

Remuneração: pode chegar a R$ 18.363,38.

www.toledo.pr.gov.br Inscrições: até o dia 17 de abri, no site

Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (RS)

São 13 oportunidades abertas para o cargo de médico da estratégia de saúde da família. A jornada de trabalho varia entre 20 a 40 horas semanais, com remuneração máxima de R$ 13.206,62.

Inscrições: até o dia 29 de março, exclusivamente no site até o dia 29 de março, exclusivamente no

Secretaria em Manaus (AM)

Foram abertas as inscrições dos dois editais do concurso da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno de Manaus, capital do Estado do Amazonas. Ao todo, são 50 vagas, além de formação de cadastro reserva de eventuais oportunidades. Candidatos que concluíram o ensino médio podem concorrer ao emprego de assistente técnico fazendário (5 vagas), cujo salário inicial é de R$ 8.211,81. Para o cargo de assistente técnico de tecnologia da informação da Fazenda Municipal nas áreas de programador (12) e suporte (12), a exigência do concurso da SEMEF é de nível médio e curso técnico específico. O vencimento é de R$ 8.211,81. Aqueles que têm o nível superior estão aptos às carreiras de auditor fiscal de tributos municipais (10), técnico fazendário (2), técnico de tecnologia da informação da Fazenda Municipal (8) e técnico em web design da Fazenda Municipal (1). As remunerações são de R$ 17.436,29 para auditor e R$ 13.193,77 para técnicos.

www.concursosfcc.com.br. Inscrições: até as 14 horas do dia 5 de abril de 2019, no site

Universidade Federal de Pernambuco

A partir do dia 16 de abril de 2019, podem ser efetuadas as inscrições para o Concurso Público da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que conta com um total de 166 oportunidades, para Técnico-Administrativos em Educação. As vagas são para cargos de níveis Médio/ Técnico e Superior são destinadas à diferentes cidades. A carga horária é de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66 ao mês.

www.ufpe.br. Inscrições: até o dia 19 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico

PROCURADORIA GERAL DE CAMPO GRANDE (MS)

São 10 vagas abertas para o cargo de procurador. Dessas, uma é destinada aos candidatos portadores de deficiência e, outra, para candidatos negros. O salário mensal é de R$ 10.020,58. Os interessados devem ter bacharel em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).