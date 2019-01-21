26 concursos públicos abertos com salários de até R$ 30 mil

Concursos oferecem milhares de vagas em todo o país Crédito: Pixabay

Pelo menos 26 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há seleções para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do certame.

Os salários chegam a R$ 30.404,41 no Tribunal de Justiça do Acre. As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas.

Your browser does not support the audio element. 26 concursos públicos abertos com salários de até 30 mil reais

No Espírito Santo, o destaque fica por conta do concurso público da Polícia Civil. A oferta é de 173 vagas, sendo quatro para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração é de R$ 5.103,84 para os cargos de nível superior e de R$ 3.622,08 para os de nível médio.

Já a Prefeitura de Viana encerra nesta segunda-feira (21) as inscrições para o certame com 217 vagas.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE FUNDÃO

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Fundão podem ser feitas no Núcleo de Apoio Especializado Educacional (NAEE), situado à Rua Professor Virginio Pereira, 98, Centro, Fundão, até 21 de janeiro de 2019. As oportunidades são para o cargo de professor. A jornada de trabalho será de 25 horas semanais e o salário base varia de R$ 1.709,32 a R$ 2.275,11, de acordo com a titulação do profissional.

PREFEITURA DE VIANA

O prazo de inscrições do concurso público da Prefeitura de Viana foi prorrogado até o dia 21 de janeiro de 2019. A oferta é de 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98 com os demais benefícios da carreira. Para o magistério são 166 vagas, 15 para guarda municipal e 36 para os demais cargos.

PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

A Prefeitura de Itapemirim vai abrir concurso público para contratar 101 servidores efetivos. A remuneração varia de R$ 1.098,43 a R$ 6.416,10, além de benefícios como tíquete alimentação no valor de R$ 700,00. As chances são para candidatos que tenham os níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever até as 15 horas do dia 21 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 22 para os cargos de nível fundamental, R$ 58 para os de nível médio e de R$ 68 para os de ensino superior.

PREFEITURA DE ARUJÁ (SP)

A Prefeitura de Arujá, em São Paulo, está com inscrições abertas para o concurso que visa a contratar profissionais de nível Alfabetizado, Fundamental, Médio/ Técnico e Superior. O prazo para se inscrever segue até o dia 21 de janeiro de 2019, no site www.vunesp.com.br . A jornada de trabalho varia de 20h a 40h semanais e os salários que vão de R$ 1.306,76 a R$ 6.708,43.

PREFEITURA DE BARUERI

A Prefeitura de Barueri, no Estado de São Paulo, abriu concurso para preencher 39 vagas em cargos de nível fundamental médio e superior. Há oportunidades nas funções de Agente de Serviços (2); Agente Operacional (2); Auxiliar de Farmácia (2); Instrutor de Libras (2); Motorista (5); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Telefonista (2); Tradutor-Intérprete de Libras (2); Agente de Inclusão Escolar (10); Farmacêutico (2); Médicos - Ginecologista/ Obstetra (1), Neurologista Infantil (1), Pediatra (1), Psiquiatra Infantil (1) e Reumatologista (1); Nutricionista (2) e Psicopedagogo (2). Em jornadas de 20h a 30h semanais, os profissionais receberão salários entre R$ 1.233,75 a R$ 8.657,25. As inscrições podem ser feitas até 22 de janeiro de 2019, no site rboconcursos.com.br

PREFEITURA DE VIANA

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais do magistério. A remuneração varia de R$ 1.548,03 a R$ 2.674,98, de acordo com a titulação do candidatos. A carga horária será de 25 horas semanais, atingindo no máximo a carga horária de 44 horas semanais, conforme necessidade das escolas. A seleção vai preencher cadastro de reserva e os aprovados vão assinar contrato temporário. As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do dia 22 de janeiro de 2019, no site www.viana.es.gov.br.

PREFEITURA DE LAGOA SANTA (MG)

A Prefeitura de Lagoa Santa, no Estado de Minas Gerais, abriu concurso público para todos os níveis de escolaridade. A oferta é de 491 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 4.143,90. As inscrições podem ser feitas até 24 de janeiro de 2019, somente pelo site www.gestaodeconcursos.com.br . As Taxas têm o valor de R$ 50,00 a R$ 110,00.

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 21 vagas, além de formar cadastro de reserva de profissionais de nível Médio/Técnico e Superior em cargos Técnico-Administrativos. A carga horária é de 40h e a remuneração varia de R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, entre outros. Os interessados podem se inscrever até 24 de janeiro de 2019, no site www.concursos.ifpa.edu.br

PREFEITURA DE GUAÇUÍ

A Prefeitura Municipal de Guaçuí abriu processo seletivo para a contratação de Farmacêuticos (4) a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Os candidatos terão que ter: Curso Superior em Farmácia e Registro profissional no Conselho de Classe. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e a remuneração básica equivalente a R$ 2.036,57. O atendimento ocorre no período de 22 a 25 de janeiro de 2019, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Avenida Espírito Santo, s/nº, Centro, Guaçuí.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA (PI)

A Prefeitura de São João da Fronteira, no Piauí, abriu processo seletivo para contratar profissionais de nível Médio/Técnico e Superior em diversos cargos. São 20 vagas distribuídas entre os seguintes cargos: Médico do PSF (3); Enfermeiro do PSF (2); Odontólogo do PSF (3); Psicólogo (1); Nutricionista (2); Fisioterapeuta (2); Psicopedagogo (1); Assistente Social (1); Médico Veterinário (1); Auxiliar de Creche (1); Técnico em Enfermagem (3). Os servidores atuarão com carga horária que varia entre 20h e 40h semanais e receberão salários que vão de R$ 954,00 a R$ 10.000,00. Inscrições podem ser feitas até 28 de janeiro de 2019, no site www.institutolegatus.com.br

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO CEARÁ

Foram prorrogadas até as 18h do dia 31 de janeiro as inscrições do concurso público para auditor de controle interno da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará. A seleção visa o preenchimento de 25 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência. As oportunidades são para as áreas governamental (9 vagas), obras públicas (4), tecnologia da informação (4), correição (4) e fomento ao controle social (4). Interessados em concorrer a um dos postos devem possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 4.281,16, mais gratificações. As inscrições podem ser feitas no site www.cespe.unb.br

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE GOIÁS

A Secretaria da Educação, Cultura e Esporte de Goiás divulgou três editais que somam 17.643 vagas para os níveis fundamental, médio e superior de ensino. Um certame contempla 13.288 oportunidades para professor nas disciplinas de arte, biologia, ciências, ensino religioso, filosofia, física, educação física, geografia, história, espanhol, inglês, português, matemática, química e sociologia. O segundo edital tem 3.944 chances para as funções de executor de serviços administrativos, merendeira, executor de serviços auxiliares, auxiliar serviços gerais/higienização e vigia. Já o último dispõe de 441 postos distribuídos entre as carreiras de administração e finanças, advogado, analista de sistema/programador, apoio administrativo, arquiteto, assistente social, cadista, educador físico, engenheiro civil, engenheiro de computação, engenheiro eletricista, nutricionista, psicólogo e topógrafo. A remuneração varia de R$ 876,65 a R$ 4.726,85. As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro de 2019, no site www.escoladegoverno.go.gov.br

PREFEITURA DE JOANÉSIA (MG)

A Prefeitura de Joanésia, no Estado de Minas Gerais, abriu processo seletivo para contratar 47 profissionais com formação de nível Médio ou Superior, para atuarem nos cargos de Agente Comunitário de Saúde (16); Agente de Endemias (4); Assistente Social (1); Educador Físico - Academia de Saúde (2); Educador Físico NASF (1); Enfermeiro ESF (3); Engenheiro Ambiental (2); Engenheiro Químico (1); Farmacêutico NASF (1); Fisioterapeuta NASF (1); Fonoaudiólogo NASF (1); Médico Cardiologista (1); Médico Dermatologista (1); Médico Estratégia da Família - ESF (3); Médico Ginecologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista NASF (1); Odontólogo ESF (2); Psicólogo - CRAS (1) e Psicólogo NASF (1), onde devem cumprir as jornadas de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.014,00 a R$ 10.900,00 ao mês. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.exameconsultores.com.br

PREFEITURA DE MATUPÁ (MT)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Matupá, no Estado do Mato Grosso, cujo objetivo é a contratação de 34 profissionais com formação de todos os níveis de escolaridade. O aprovado poderá atuar em jornadas de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 972,59 a R$ 6.947,08 ao mês. Os interessados podem inscrever-se até o dia 31 de janeiro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.masterzconcursos.com.br

PREFEITURA DE CORREIA PINTO (SC)

Até 31 de janeiro de 2019, a Prefeitura de Correia Pinto, no Estado de Santa Catarina recebe inscrições do Processo Seletivo destinado à saúde. As chances são para Médicos Clínico Geral (2) e Médico ESF (1) para atuarem em jornada de 20h a 40h semanais, com vencimento equivalente a R$ 4.181,74 a R$ 15.006,64. Podem se inscrever candidatos que tenham diploma de Medicina e Inscrição no CRM. Os pedidos de participação são recebidos entre os dias acima mencionados exclusivamente no site da Prefeitura: e-gov.betha.com.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) abriu concurso público para preencher 88 vagas de Professores do Magistério Superior que vão compor o Quadro Permanente de Pessoal Docente da Universidade. É necessário que os candidatos tenham Graduação; Graduação com Habilitação; Especialização; Residência; Mestrado; Doutorado. A remuneração básica vai de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação e a carga horária, podendo ser de 20 a 40 horas e Dedicação Exclusiva. O contratado também fará jus a Auxílio-Alimentação de R$ 458,00 e Auxílio-Creche e Pré-Escola equivalente a R$ 321,00 para dependentes com idade inferior a seis anos, por fim, Vale-Transporte conforme a legislação vigente. As inscrições podem se feitas até às 17h do dia 1º de fevereiro de 2019, no endereço eletrônico progesp.sites.ufam.edu.br

PREFEITURA DE GUAÇUÍ

A Prefeitura de Guaçuí está com inscrições abertas para o processo seletivo para contratar profissionais para contratação temporária formar cadastro de reserva no Centro de Atenção Psicossocial I. As oportunidades são para os cargos de: Enfermeiro (1), Psicólogo (1), Farmacêutico (1), Assistente Social (1), Técnico de Enfermagem (2), Auxiliar Administrativo (1), Artesão (1), Motorista (1), e Servente (1). Estes servidores devem cumprir jornada de 40h semanais e vão fazer jus à remuneração de R$ 998,00 a R$ 2.036,57. As inscrições serão realizadas no período de 29 de janeiro de 2019 até 1º de fevereiro de 2019, no auditório do Centro de Referência de Assistência Social "Júlia Hartung Simões - CRAS, que fica na Rua José Beato, 144, Centro, próximo ao Estádio Municipal "Francisco Lacerda de Aguiar". O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) anuncia o período de inscrições para um novo Concurso Público que busca a contratação de profissionais Técnico-Administrativos, com formação nos níveis Médio/ Técnico e Superior. As chances são para os cargos de Técnico de Laboratório - Física (3); Analista de Tecnologia da Informação (2); Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Elétrica (1); Médico - Clínica Geral (1); Médico - Psiquiatria (1); Médico - Medicina do Trabalho (3); Publicitário (1) e Redator (1). A remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 ao mês. As inscrições podem ser feitas por meio do endereço eletrônico caxias.ufma.br:8080 até 8 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA DE CÂMARA DE PARECIS (RO)

No Estado de Rondônia a Prefeitura e a Câmara de Parecis abriram concurso público com 22 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. A jornada de trabalho será de 20h a 40h semanais com salários de R$ 937,00 a R$ 8.175,00. As inscrições podem ser feitas até as 18h de 11 de fevereiro de 2019, pelo site www.itsr.com.br

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil do Espírito Santo abriu concurso público com 173 vagas, sendo quatro para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração é de R$ 5.103,84 para os cargos de nível superior e de R$ 3.622,08 para os de nível médio. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de fevereiro de 2019, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação para os cargos de nível superior é de R$ 146,73 e para os de nível médio de R$ 96,50.

AERONÁUTICA

O Comando da Aeronáutica divulgou o edital com as instruções específicas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à graduação de Sargento do ano de 2020 (IE/EA EAGS 2020). A seleção oferece 183 oportunidades nas seguintes especialidades: Eletrônica (30), Administração (40), Enfermagem (45), Eletricidade (14), Informática (20), Laboratório (5), Obras (8), Pavimentação (8), Radiologia (5) e Topografia (8). Podem participar candidatos que não tenham menos de 17 anos nem completem 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no EAGS 2020. É necessário ter o nível médio e Curso Técnico de Nível Médio. Ao ser aprovado em todas as fases, o candidato passa à situação de aluno e receberá remuneração de aproximadamente se R$ 1.066. Depois da conclusão do estágio, haverá promoção à graduação de terceiro-sargento e a remuneração passará para R$ 3.825. As inscrições podem ser feitas até 12 de fevereiro de 2019, no site www.fab.mil.br . A taxa de participação tem valor de R$ 60,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre abriu concurso público destinado para Ingresso na Magistratura. A oferta é de 15 vagas para o cargo de Juiz de Direito Substituto. Para participar é necessário que o candidato seja bacharel em Direito, e tenha até a data da inscrição definitiva três anos de formação e atividade jurídica. As inscrições preliminares podem ser feitas até o dia 13 de fevereiro de 2019, pelo site www.vunesp.com.br . O valor da taxa de participação é de R$ 304,04, que deve ser paga por meio de boleto bancário. Enquanto ao valor da remuneração do cargo é de R$ 30.404,41.

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA (MT)

A Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, no Mato Grosso, abriu concurso público para preencher 212 vagas. Os novos servidores devem atuar em jornadas que variam de 20h a 40h semanais e vão fazer jus à remuneração de R$ 886,66 a R$ 13.461,38, em virtude do cargo exercido. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.ufmt.br , até o dia 14 de fevereiro de 2019. As taxas variam de R$ 30,00 a R$ 100,00 em virtude da escolaridade exigida.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) abriu concurso público para preencher 131 vagas para o cargo de técnico-administrativos. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 4.180,66 variando de acordo com a classe. Para todos os cargos ainda será acrescido o valor de R$ 458,00 relativos ao auxílio-alimentação, bem como dos percentuais a título de incentivo à qualificação. Há chances para todos os níveis de escolaridade. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 25 de fevereiro de 2019 poderão ser realizadas no site www.institutoaocp.org.br.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro publicou o edital de abertura de concurso público para cargos de níveis médio e superior. A oferta é de 27 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.093,47 para técnico médio e R$ 4.835,37 para os de técnico superior, já somando os benefícios. As inscrições podem ser feitas até 6 de março de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br . A taxa é de R$ 65,00 e R$ 85,00.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Foi publicado o edital de abertura das inscrições do concurso público para ingresso no curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para o ano de 2019. A seleção visa o provimento de 120 vagas, sendo 108 destinadas a candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Para ingressar na carreira é necessário ter diploma de conclusão de curso de superior em direito, ter idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60 m. As inscrições poderão ser fetas entre os dias 6 de fevereiro e 7 de março de 2019, através do endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br/crs . O valor da taxa de participação é de R$ 173. Salários iniciais partem de R$ 5,7 mil