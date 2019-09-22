25 concursos públicos abertos com salários de R$ 30 mil

Prefeitura de Vitória vai contratar 172 professores Crédito: Marcelo Prest

Pelo menos 25 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

Os salários chegam a R$ 30.404,42 no Tribunal de Justiça do Pará e no Ministério Público de Minas Gerais.

No Espírito Santo , a Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o concurso que vai preencher 172 vagas para professores, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ 2 mil. Oportunidades para docentes também na Ufes

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

1 - Conselho Regional de Farmácia (CRF-ES)

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) vai abrir concurso público para preencher 180 vagas, sendo oito delas para preenchimento imediato. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.154,88 a R$ 7.058,96. A carga horária é de 40 horas semanais. Os aprovados vão trabalhar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

Inscrições: podem ser feitas no endereço eletrônico podem ser feitas no endereço eletrônico www.quadrix.org.br até as 23h59 do dia 23 de setembro de 2019.

2 - Tribunal de Justiça do Pará

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ - PA) abriu concurso com 50 vagas para o cargo de Juiz de Direito Substituto, com subsídio de R$ 30.404,42. Os candidatos precisam ser bacharéis em Direito, no mínimo, há três anos; ter três anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva e ter idade máxima de 65 anos na data da posse.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br , até 18h do dia 23 de setembro de 2019. Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 304,00.

3 - Tribunal de Justiça da Bahia

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ - BA) anuncia as inscrições do processo seletivo, destinado ao preenchimento de 7.500 vagas, para atuar nos cargos de Conciliador (4.255) e Juiz Leigo (3.245). A carga horária de trabalho é de 30h semanais com remuneração a ser recebida pelo candidato classificado no valor de R$ 3.581,83 (para Conciliadores) e R$ 9.895,76 (para Juiz Leigo).

Inscrições: podem ser feitas até as 18h do dia 23 de setembro de 2019, no site podem ser feitas até as 18h do dia 23 de setembro de 2019, no site www.cebraspe.org.br . O valor da taxa de inscrição a ser pago pelo candidato é de R$ 60,00 ou R$ 100,00.

4 - Polícia Militar de São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo abriu concurso público com 2.700 vagas para o cargo de soldado. Para concorrer ao cargo de soldado é necessário possuir ensino médio, carteira de habilitação entre as categorias “B” e “E”, idade de 17 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres. A remuneração inicial do servidor é de R$ 3.143,70, incluindo salário base de R$ 1.226,03, regime especial de trabalho policial no mesmo valor e adicional de insalubridade de R$ 691,94.

Inscrições: até 25 de setembro, por meio do site até 25 de setembro, por meio do site www.vunesp.com.br

5 - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia

Estão abertas 88 vagas no novo concurso da Polícia Militar da Bahia (PM - BA) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM - BA). São 60 ao curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar em que 54 são de homens e seis para mulheres, e 28 oportunidades para o curso de formação de Oficiais do corpo de Bombeiro Militar da Bahia no qual 25 são para homens e três a mulheres. A função exige o nível médio. A remuneração varia de R$ 2.251,37 a R$ 3.001,82.

Inscrições: podem ser feitas até o dia 29 de setembro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico podem ser feitas até o dia 29 de setembro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.cfopmbm2019/uneb.br . A taxa de participação é no valor de R$ 138,00.

6 - Instituto Federal de Farroupilha

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, no Rio Grande do Sul, abriu concurso com 19 vagas para cargos técnico-administrativos em educação. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações iniciais são de R$ 2.403,07 (nível médio), R$ 2.904,96 (técnico) e R$ 4.638,66 (superior), já considerando o auxílio alimentação de R$ 458.

Inscrições: até 2 de outubro, devendo ser efetuadas pelo site até 2 de outubro, devendo ser efetuadas pelo site www.fundatec.org.br

7 - Tribunal Regional Federal da 3ª Região

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRT3), que abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, abriu concurso público para cargos de técnico judiciário na área administrativa, técnico judiciário na área especializada especialidade informática, analista judiciário na área judiciária e analista judiciário na área de apoio especializado especialidade informática. A oferta é de nove vagas imediatas. As remunerações iniciais atualmente são de R$ 8.475,37 e R$ 13.339,30, nessa ordem, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 884 por mês. Sem o benefício, o básico é de R$ 7.591,37 para técnico e R$ 12.455,30, que são os valores indicados no edital.

Inscrições: até 2 de outubro, no site www.concursosfcc.com.br. até 2 de outubro, no site

8 - Prefeitura de Santa Teresa (ES)

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa (ES) vai abrir processo seletivo para contratar Operador de Máquina Agrícola. É necessário que o candidato possua escolaridade em nível Médio Completo, bem como Carteira Nacional de Habilitação, categoria C, D ou E. Ao ser contratado o servidor deve exercer funções em regime de 40 horas semanais, sendo remunerado mensalmente no valor de R$ 794,77.

Inscrição: no período de 30 de setembro de 2019 a 04 de outubro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, localizada na Avenida José Eugênio Vervloet, nº 142, Bairro Canaã. O atendimento é das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

9 - Prefeitura de Vitória (ES)

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vitória. A seleção vai preencher 172 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para Professores da Educação Básica I, Educação Básica II, Educação Básica III - Ciências, Artes, Educação Física, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Matemática e Professor de Educação Básica IV em Função Pedagógica. Todas as funções serão exercidas em jornadas de 25h semanais e remuneração de R$ 2.099,41.

Inscrições: até 7 de outubro de 2019, no site até 7 de outubro de 2019, no site www.ibade.org.br . O valor da taxa de participação é de R$ 57,00.

10 - Prefeitura de Linha Nova (RS)

A Prefeitura Municipal de Linha Nova (RS) abriu concurso com oportunidades para profissionais de nível superior. Há vagas para os cargos de: Médico (2); Médico Ginecologista e Obstetra (1); Professor - Educação Infantil. Em regime de trabalho de 08h a 40h semanais, os profissionais contratados farão jus à remuneração que varia de R$ 2.332,68 a R$ 9.330,72.

Inscrições: de 23 de setembro de 2019 a 7 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.unars.com.br . O valor da taxa a ser paga é de R$ 44,59.

11 - Prefeitura de São João Batista do Gloria (MG)

A Prefeitura de São João Batista do Glória (MG) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 54 vagas, além da formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental completo e incompleto, médio completo, técnico e superior completo. A remuneração e a jornada de trabalho, os candidatos que forem efetivados terão o vencimento entre R$ 998,09 a R$ 10.730,08 com carga horária de 20h a 40h semanais.

Inscrições: até o dia 11 de outubro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.aptarp.com.br, a taxa de participação é de R$ 40,00 a R$ 100,00. até o dia 11 de outubro de 2019, por meio do endereço eletrônicoa taxa de participação é de R$ 40,00 a R$ 100,00.

12 - Prefeitura de Uberlândia (MG)

Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Uberlândia, cidade localizada no Estado de Minas Gerais (MG). A oferta é de 1.778 vagas mais cadastro reserva, sendo 89 cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, além de 1.188 vagas para profissionais da área educacional. Os salários variam de R$ 1.345,10 a R$ 4.867,09

Inscrições: até 11 de outubro de 2019, através do site da até 11 de outubro de 2019, através do site da Fundep - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. As taxas custam R$ 50 para concorrer aos cargos de nível fundamental; R$ 70 para cargos de nível médio; e para quem tem curso superior a inscrição é de R$ 100.

13 - Ministério Público de Minas Gerais

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MP - MG) divulgou a abertura do novo Concurso Público destinado ao preenchimento de 50 vagas de Promotor de Justiça Substituto. Os requisitos necessários para que ocorra a ocupação da função é ter concluído o nível superior em Direito, ter, no mínimo, três anos de prática de atividade jurídica exercida após a conclusão do curso, no ato da inscrição definitiva. A remuneração é de R$ 30.404,42.

Inscrições: podem ser feitas até 11 de outubro de 2019, no endereço eletrônico podem ser feitas até 11 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br . A taxa de participação é de R$ 304,00.

14 - Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás abriu concurso com 500 vagas para o cargo de agente de segurança prisional. O candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 4.891,25 para jornada de trabalho semanal de 40 horas, preferencialmente no regime de plantão.

Inscrições: até 13 de outubro de 2019, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.iades.com.br. até 13 de outubro de 2019, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico

15 - Prefeitura de São José dos Campos (SP)

A Prefeitura de São José dos Campos abriu concurso público para preenchimento de 24 vagas nas áreas de educação, saúde e administrativa. Os salários variam de R$ 1.870,29 a R$ 8.781,07, conforme a função. As taxas de inscrição têm valor de R$ 17,75 a R$ 82,00.

Inscrições: até 14 de outubro de 2019, no até 14 de outubro de 2019, no www.vunesp.com.br

16 - Prefeitura de Astorga (PR)

A Prefeitura Municipal de Astorga (PR) abriu concurso com 36 vagas para cargos de níveis Médio/ Técnico e Superior. A carga horária de trabalho é de 20h a 40h semanais com salário variando no valor de R$ 1.028,67 a R$ 10.286,53 conforme o cargo escolhido pelo candidato.

Inscrições: até as 23h59 do dia 15 de outubro de 2019, no site até as 23h59 do dia 15 de outubro de 2019, no site www.fundacaofafipa.org.br

17 - Defensoria Pública do Amazonas

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE - AM) está com inscrições abertas para o concurso que visa selecionar profissionais de níveis médio e superior. São disponibilizadas oportunidades para o cargo de Analista Jurídico de Defensoria, especificamente na especialidade de Ciências Jurídicas (5) e também de Assistente Técnico de Defensoria - Assistente Técnico Administrativo (5). A remuneração varia de R$ 3.531,85 a R$ 6 mil.

Inscrições: no no site da empresa organizadora , até as 14h do dia 16 de outubro de 2019. A taxa varia de R$ 85,00 a R$ 110,00.

18 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de professor do magistério superior. A remuneração varia de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, de acordo com a titulação do candidato. Ao todo são três editais e os aprovados serão lotados no Centro de Ciências da Saúde - Departamento de Enfermagem; Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Ciências Humanas e Naturais - Departamento de Ciências Sociais.

Inscrições: até 16 de outubro, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação é de R$ 250.

19 - Prefeitura de Barrazópolis (PR)

A Prefeitura de Barrazópolis, no Estado do Paraná anuncia a realização de novo Concurso Público para contratar profissionais de níveis médio e superior. Há vagas nos cargos de: Agente Comunitário de Saúde (2), Técnico de Raio X (1), Técnico em Enfermagem (2), Enfermeiro (2), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Medico (3), Médico Ginecologista (1) e Médico Pediatra (1). O salário varia de R$ 1.285,00 a R$ 14.448,43.

Inscrições: De 23 de setembro de 2019 a 21 de outubro de 2019, no endereço eletrônico De 23 de setembro de 2019 a 21 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br

20 - Ministério Público do Rio de Janeiro

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) divulgou a abertura do novo concurso destinado ao preenchimento de vagas em níveis médio/técnico e superior. As oportunidades são para as funções de Analista do Ministério Público nas especialidades de Administrativo (3) e Processual (8), como aos cargos de Técnico do Ministério Público - Administrativo (6) e Oficial do Ministério Público (1), dentre as oportunidades há aquelas reservadas para pessoas especificadas nos itens do edital. A remuneração varia de R$ 4.382,84 a R$ 7.139,16.

Inscrições: até as 16h do dia 24 de outubro de 2019, por meio do endereço eletrônico até as 16h do dia 24 de outubro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.fgvprojetos.fgv.br . A taxa de participação é no valor de R$ 95,00 a R$ 120,00.

21 - Prefeitura de Belo Jardim (PE)

A Prefeitura de Belo Jardim, no Estado de Pernambuco, está vai abrir concurso público com 370 vagas. As oportunidades contemplam cargos de nível fundamental, médio e superior, com jornadas de 20h a 40h semanais, sendo que em alguns casos o regime equivale a 150h por mês. Os vencimentos iniciais variam de R$ 998,00 a R$ 3.000,00.

Inscrições: de 23 de setembro de 2019 a 25 de outubro de 2019, no site de 23 de setembro de 2019 a 25 de outubro de 2019, no site www.facetconcursos.com.br

22 - Assembleia Legislativa do Amapá

A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (ALAP) está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 129 vagas e a formação de cadastro reserva em níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.798,34 a R$ 11.395,01, sendo que existe o auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00.

Inscrições: das 10h do dia 23 de setembro de 2019 até as 14h dia 30 de outubro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico das 10h do dia 23 de setembro de 2019 até as 14h dia 30 de outubro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br . A taxa de participação é entre R$ 80,00 a R$ 140,00.

23 - Prefeitura de Viana (MA)

A Prefeitura de Viana, no Maranhão, vai abrir concurso com 338 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Este Concurso que tem validade de dois anos, oferece remunerações entre R$ 998,00 a R$ 5.998,00 para jornada de 20 a 40 horas semanais.

Inscrições: De 23 de setembro de 2019 a 31 de outubro de 2019, no site De 23 de setembro de 2019 a 31 de outubro de 2019, no site www.crescerconcursos.com.br . As taxas de participação têm valores de R$ 60,00 a R$ 115,00.

24 - Instituto de Gestão e Humanização (GO)

O Instituto de Gestão e Humanização de Goiás (IGH) abriu processo seletivo para admissão de 275 profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital. O salário varia de R$ 1.074,59 a R$ 8.211,82 e a carga horária a ser cumprida é de 18h a 44 horas semanais.

25 - Secretaria da Fazenda do Distrito Federal

A Secretaria da Fazenda do Distrito Federal vai abrir concurso com 120 vagas para o cargo de auditor fiscal, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva de futuras. A carreira exige curso de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 14.970 para jornada de trabalho semanal de 40 horas.

Inscrições: serão recebidas no período das 10h do dia 22 de novembro às 18h de 19 de dezembro de 2019, através do site serão recebidas no período das 10h do dia 22 de novembro às 18h de 19 de dezembro de 2019, através do site www.cebraspe.org.br/concursos/seec_auditor_19