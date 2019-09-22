25 concursos públicos abertos com salários de R$ 30 mil

Pelo menos 25 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.
Os salários chegam a R$ 30.404,42 no Tribunal de Justiça do Pará e no Ministério Público de Minas Gerais.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o concurso que vai preencher 172 vagas para professores, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ 2 mil. Oportunidades para docentes também na Ufes.
Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.
1 - Conselho Regional de Farmácia (CRF-ES)
O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) vai abrir concurso público para preencher 180 vagas, sendo oito delas para preenchimento imediato. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.154,88 a R$ 7.058,96. A carga horária é de 40 horas semanais. Os aprovados vão trabalhar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.
Inscrições: podem ser feitas no endereço eletrônico www.quadrix.org.br até as 23h59 do dia 23 de setembro de 2019.
2 - Tribunal de Justiça do Pará
O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ - PA) abriu concurso com 50 vagas para o cargo de Juiz de Direito Substituto, com subsídio de R$ 30.404,42. Os candidatos precisam ser bacharéis em Direito, no mínimo, há três anos; ter três anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva e ter idade máxima de 65 anos na data da posse.
Inscrições: no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br, até 18h do dia 23 de setembro de 2019. Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 304,00.
3 - Tribunal de Justiça da Bahia
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ - BA) anuncia as inscrições do processo seletivo, destinado ao preenchimento de 7.500 vagas, para atuar nos cargos de Conciliador (4.255) e Juiz Leigo (3.245). A carga horária de trabalho é de 30h semanais com remuneração a ser recebida pelo candidato classificado no valor de R$ 3.581,83 (para Conciliadores) e R$ 9.895,76 (para Juiz Leigo).
Inscrições: podem ser feitas até as 18h do dia 23 de setembro de 2019, no site www.cebraspe.org.br. O valor da taxa de inscrição a ser pago pelo candidato é de R$ 60,00 ou R$ 100,00.
4 - Polícia Militar de São Paulo
A Polícia Militar de São Paulo abriu concurso público com 2.700 vagas para o cargo de soldado. Para concorrer ao cargo de soldado é necessário possuir ensino médio, carteira de habilitação entre as categorias “B” e “E”, idade de 17 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres. A remuneração inicial do servidor é de R$ 3.143,70, incluindo salário base de R$ 1.226,03, regime especial de trabalho policial no mesmo valor e adicional de insalubridade de R$ 691,94.
Inscrições: até 25 de setembro, por meio do site www.vunesp.com.br.
5 - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia
Estão abertas 88 vagas no novo concurso da Polícia Militar da Bahia (PM - BA) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM - BA). São 60 ao curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar em que 54 são de homens e seis para mulheres, e 28 oportunidades para o curso de formação de Oficiais do corpo de Bombeiro Militar da Bahia no qual 25 são para homens e três a mulheres. A função exige o nível médio. A remuneração varia de R$ 2.251,37 a R$ 3.001,82.
Inscrições: podem ser feitas até o dia 29 de setembro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.cfopmbm2019/uneb.br. A taxa de participação é no valor de R$ 138,00.
6 - Instituto Federal de Farroupilha
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, no Rio Grande do Sul, abriu concurso com 19 vagas para cargos técnico-administrativos em educação. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações iniciais são de R$ 2.403,07 (nível médio), R$ 2.904,96 (técnico) e R$ 4.638,66 (superior), já considerando o auxílio alimentação de R$ 458.
Inscrições: até 2 de outubro, devendo ser efetuadas pelo site www.fundatec.org.br.
7 - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRT3), que abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, abriu concurso público para cargos de técnico judiciário na área administrativa, técnico judiciário na área especializada especialidade informática, analista judiciário na área judiciária e analista judiciário na área de apoio especializado especialidade informática. A oferta é de nove vagas imediatas. As remunerações iniciais atualmente são de R$ 8.475,37 e R$ 13.339,30, nessa ordem, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 884 por mês. Sem o benefício, o básico é de R$ 7.591,37 para técnico e R$ 12.455,30, que são os valores indicados no edital.
Inscrições: até 2 de outubro, no site www.concursosfcc.com.br.
8 - Prefeitura de Santa Teresa (ES)
A Prefeitura Municipal de Santa Teresa (ES) vai abrir processo seletivo para contratar Operador de Máquina Agrícola. É necessário que o candidato possua escolaridade em nível Médio Completo, bem como Carteira Nacional de Habilitação, categoria C, D ou E. Ao ser contratado o servidor deve exercer funções em regime de 40 horas semanais, sendo remunerado mensalmente no valor de R$ 794,77.
Inscrição: no período de 30 de setembro de 2019 a 04 de outubro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, localizada na Avenida José Eugênio Vervloet, nº 142, Bairro Canaã. O atendimento é das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.
9 - Prefeitura de Vitória (ES)
Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vitória. A seleção vai preencher 172 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para Professores da Educação Básica I, Educação Básica II, Educação Básica III - Ciências, Artes, Educação Física, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Matemática e Professor de Educação Básica IV em Função Pedagógica. Todas as funções serão exercidas em jornadas de 25h semanais e remuneração de R$ 2.099,41.
Inscrições: até 7 de outubro de 2019, no site www.ibade.org.br. O valor da taxa de participação é de R$ 57,00.
10 - Prefeitura de Linha Nova (RS)
A Prefeitura Municipal de Linha Nova (RS) abriu concurso com oportunidades para profissionais de nível superior. Há vagas para os cargos de: Médico (2); Médico Ginecologista e Obstetra (1); Professor - Educação Infantil. Em regime de trabalho de 08h a 40h semanais, os profissionais contratados farão jus à remuneração que varia de R$ 2.332,68 a R$ 9.330,72.
Inscrições: de 23 de setembro de 2019 a 7 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.unars.com.br. O valor da taxa a ser paga é de R$ 44,59.
11 - Prefeitura de São João Batista do Gloria (MG)
A Prefeitura de São João Batista do Glória (MG) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 54 vagas, além da formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental completo e incompleto, médio completo, técnico e superior completo. A remuneração e a jornada de trabalho, os candidatos que forem efetivados terão o vencimento entre R$ 998,09 a R$ 10.730,08 com carga horária de 20h a 40h semanais.
Inscrições: até o dia 11 de outubro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.aptarp.com.br, a taxa de participação é de R$ 40,00 a R$ 100,00.
12 - Prefeitura de Uberlândia (MG)
Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Uberlândia, cidade localizada no Estado de Minas Gerais (MG). A oferta é de 1.778 vagas mais cadastro reserva, sendo 89 cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, além de 1.188 vagas para profissionais da área educacional. Os salários variam de R$ 1.345,10 a R$ 4.867,09
Inscrições: até 11 de outubro de 2019, através do site da Fundep - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. As taxas custam R$ 50 para concorrer aos cargos de nível fundamental; R$ 70 para cargos de nível médio; e para quem tem curso superior a inscrição é de R$ 100.
13 - Ministério Público de Minas Gerais
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MP - MG) divulgou a abertura do novo Concurso Público destinado ao preenchimento de 50 vagas de Promotor de Justiça Substituto. Os requisitos necessários para que ocorra a ocupação da função é ter concluído o nível superior em Direito, ter, no mínimo, três anos de prática de atividade jurídica exercida após a conclusão do curso, no ato da inscrição definitiva. A remuneração é de R$ 30.404,42.
Inscrições: podem ser feitas até 11 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br. A taxa de participação é de R$ 304,00.
14 - Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás
A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás abriu concurso com 500 vagas para o cargo de agente de segurança prisional. O candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 4.891,25 para jornada de trabalho semanal de 40 horas, preferencialmente no regime de plantão.
Inscrições: até 13 de outubro de 2019, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.iades.com.br.
15 - Prefeitura de São José dos Campos (SP)
A Prefeitura de São José dos Campos abriu concurso público para preenchimento de 24 vagas nas áreas de educação, saúde e administrativa. Os salários variam de R$ 1.870,29 a R$ 8.781,07, conforme a função. As taxas de inscrição têm valor de R$ 17,75 a R$ 82,00.
Inscrições: até 14 de outubro de 2019, no www.vunesp.com.br
16 - Prefeitura de Astorga (PR)
A Prefeitura Municipal de Astorga (PR) abriu concurso com 36 vagas para cargos de níveis Médio/ Técnico e Superior. A carga horária de trabalho é de 20h a 40h semanais com salário variando no valor de R$ 1.028,67 a R$ 10.286,53 conforme o cargo escolhido pelo candidato.
Inscrições: até as 23h59 do dia 15 de outubro de 2019, no site www.fundacaofafipa.org.br
17 - Defensoria Pública do Amazonas
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE - AM) está com inscrições abertas para o concurso que visa selecionar profissionais de níveis médio e superior. São disponibilizadas oportunidades para o cargo de Analista Jurídico de Defensoria, especificamente na especialidade de Ciências Jurídicas (5) e também de Assistente Técnico de Defensoria - Assistente Técnico Administrativo (5). A remuneração varia de R$ 3.531,85 a R$ 6 mil.
Inscrições: no site da empresa organizadora, até as 14h do dia 16 de outubro de 2019. A taxa varia de R$ 85,00 a R$ 110,00.
18 - Ufes
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de professor do magistério superior. A remuneração varia de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, de acordo com a titulação do candidato. Ao todo são três editais e os aprovados serão lotados no Centro de Ciências da Saúde - Departamento de Enfermagem; Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Ciências Humanas e Naturais - Departamento de Ciências Sociais.
Inscrições: até 16 de outubro, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação é de R$ 250.
19 - Prefeitura de Barrazópolis (PR)
A Prefeitura de Barrazópolis, no Estado do Paraná anuncia a realização de novo Concurso Público para contratar profissionais de níveis médio e superior. Há vagas nos cargos de: Agente Comunitário de Saúde (2), Técnico de Raio X (1), Técnico em Enfermagem (2), Enfermeiro (2), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Medico (3), Médico Ginecologista (1) e Médico Pediatra (1). O salário varia de R$ 1.285,00 a R$ 14.448,43.
Inscrições: De 23 de setembro de 2019 a 21 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
20 - Ministério Público do Rio de Janeiro
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) divulgou a abertura do novo concurso destinado ao preenchimento de vagas em níveis médio/técnico e superior. As oportunidades são para as funções de Analista do Ministério Público nas especialidades de Administrativo (3) e Processual (8), como aos cargos de Técnico do Ministério Público - Administrativo (6) e Oficial do Ministério Público (1), dentre as oportunidades há aquelas reservadas para pessoas especificadas nos itens do edital. A remuneração varia de R$ 4.382,84 a R$ 7.139,16.
Inscrições: até as 16h do dia 24 de outubro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.fgvprojetos.fgv.br. A taxa de participação é no valor de R$ 95,00 a R$ 120,00.
21 - Prefeitura de Belo Jardim (PE)
A Prefeitura de Belo Jardim, no Estado de Pernambuco, está vai abrir concurso público com 370 vagas. As oportunidades contemplam cargos de nível fundamental, médio e superior, com jornadas de 20h a 40h semanais, sendo que em alguns casos o regime equivale a 150h por mês. Os vencimentos iniciais variam de R$ 998,00 a R$ 3.000,00.
Inscrições: de 23 de setembro de 2019 a 25 de outubro de 2019, no site www.facetconcursos.com.br.
22 - Assembleia Legislativa do Amapá
A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (ALAP) está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 129 vagas e a formação de cadastro reserva em níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.798,34 a R$ 11.395,01, sendo que existe o auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00.
Inscrições: das 10h do dia 23 de setembro de 2019 até as 14h dia 30 de outubro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br. A taxa de participação é entre R$ 80,00 a R$ 140,00.
23 - Prefeitura de Viana (MA)
A Prefeitura de Viana, no Maranhão, vai abrir concurso com 338 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Este Concurso que tem validade de dois anos, oferece remunerações entre R$ 998,00 a R$ 5.998,00 para jornada de 20 a 40 horas semanais.
Inscrições: De 23 de setembro de 2019 a 31 de outubro de 2019, no site www.crescerconcursos.com.br. As taxas de participação têm valores de R$ 60,00 a R$ 115,00.
24 - Instituto de Gestão e Humanização (GO)
O Instituto de Gestão e Humanização de Goiás (IGH) abriu processo seletivo para admissão de 275 profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital. O salário varia de R$ 1.074,59 a R$ 8.211,82 e a carga horária a ser cumprida é de 18h a 44 horas semanais.
Inscrições: até 1º de novembro de 2019, exclusivamente pelos e-mails [email protected]; [email protected] ou [email protected].
25 - Secretaria da Fazenda do Distrito Federal
A Secretaria da Fazenda do Distrito Federal vai abrir concurso com 120 vagas para o cargo de auditor fiscal, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva de futuras. A carreira exige curso de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 14.970 para jornada de trabalho semanal de 40 horas.
Inscrições: serão recebidas no período das 10h do dia 22 de novembro às 18h de 19 de dezembro de 2019, através do site www.cebraspe.org.br/concursos/seec_auditor_19.