23 concursos públicos abertos com salários de até R$ 20 mil

Concurso Crédito: Reprodução

prorrogado para o dia 30 de abril. Pelo menos 22 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o Brasil. Há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. No Espírito Santo, o destaque é para o certame da Polícia Civil, com com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 33 vagas para delegados. O prazo, que terminava no dia 24 de abril, foi

Há oportunidades para quem deseja ingressar na Marinha do Brasil e nas Forças Armadas. O destaque nacional é para a Prefeitura de Tuntum, no Maranhão, que abriu quase 400 vagas, em diversos cargos. A remuneração pode chegar a R$ 20.689,66.





POLÍCIA CIVIL DO ES

A Polícia Civil do Espírito Santo abriu inscrições para o concurso com 33 vagas para delegado. A remuneração inicial será de R$10.058,56, para jornada de trabalho de 40 horas semanais, em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva. A prova objetiva está marcada para o dia 14 de julho.

Inscrições: até 23h59 do dia 30 de abril, no site até 23h59 do dia 30 de abril, no site www.institutoacesso.org.br . A taxa cobrada é de R$ 138,00.

MARINHA DO BRASIL

São 36 oportunidades para Sargento Músico Fuzileiro Naval na Marinha do Brasil. Os interessados devem atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro, com idade mínima de 18 e máxima de 24 anos (em 1º de janeiro de 2019) e ter o ensino médio (ou curso equivalente) completo. As oportunidades são de acordo com os instrumentos: clarinete em Sib (3); Saxofone Alto em Mib (5); Saxofone Tenor em Sib (4); Trompete em Sib (6); Trompa em Fá (2); Trombone em Tenor em Dó (4); Euphonium em Dó/Bombardino (2); Tuba em Sib/Mib (3); Percussão (bateria completa) (5); Baixo Acústico (1); Harpa (1). A remuneração não foi divulgada.

Inscrições: até 30 de abril. No site até 30 de abril. No site www.marinha.mil.br/cgcfn , clicar em link “Concursos para o CFN”, ou presencialmente, nos endereços listados no edital. A taxa de inscrição é de R$ 26.

FORÇAS ARMADAS

Foram abertas 450 vagas para a Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx). Do total de oportunidades, 400 são para homens e 50 para mulheres. Para participar da seleção, é necessário ter o ensino médio, idade de 17 a 22 anos até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula e altura de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.

Inscrições: Os interessados poderão se inscrever no período de 7 de maio a 6 de junho, no site www.espcex.eb.mil.br. A taxa é de R$ 90.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEDU)

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para processo seletivo para auxiliar de secretaria escolar.As oportunidades são temporárias e para formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão. O salário é de R$ 998,00 com acréscimo de R$ 225,00 para Vale-Alimentação.

Inscrições: Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 3 de maio, no site Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 3 de maio, no site www.selecao.es.gov.br

IFES

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) abriu concurso público para preencher 15 vagas de contratação de Professor Substituto. A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68.

Inscrições: podem ser feitas nos seguintes Campi, conforme os períodos relacionados abaixo:

Alegre: até 26 de abril de 2019: Rodovia ES-482, KM 47, Distrito de Rive

Cachoeiro de Itapemirim: até 26 de abril de 2019: Rodovia Cachoeiro x Alegre, ES-482, KM 05, Morro Grande

Centro-Serrano: até 26 de abril de 2019: Estrada Guilherme João Frederico Krüger, s/nº, Caramuru

Colatina: até 6 de maio de 2019: Avenida Arino Gomes Leal, n 1700, Bairro Santa Margarida

Guarapari: até 29 de abril de 2019: Alameda Francisco Vieira Simões, nº 720, Aeroporto

Linhares: até 3 de maio de 2019: Avenida Filogônio Peixoto, nº 2220, Aviso

Montanha: até 7 de maio de 2019: Rodovia ES-130, KM 01, Bairro Palhinha

Venda Nova do Imigrante: até 7 de maio de 2019: Avenida Elizabeth Minete Perin, nº 500, Bairro São Rafael

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) publicaram editais para a contratação de professores efetivos e temporários. Ao todo, a oferta é de 24 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil.

Inscrições: Os interessados podem se inscrever até 21 de maio, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação tem valor de R$ 250,00.

PREFEITURA DA SERRA

Formação de cadastro de reserva para o cargo de médicos plantonistas. A carga horária é de 20 horas semanais. O salário é de R$ 5.612,43 (salário base mais 20% de insalubridade e gratificação de Urgência e Emergência) mais extensão de carga horária e auxílio alimentação mensal de R$ 300.

Inscrições: Os interessados podem se inscrever até 1º de maio, no site Os interessados podem se inscrever até 1º de maio, no site processoseletivo.serra.es.gov.br

PREFEITURA DE SANTA TERESA

Formação de cadastro de reserva para o cargo de trabalhador braçal. Os interessados devem ter o ensino fundamental incompleto até a 4ª série. Os profissionais terão um salário de R$ 734,24, referente à jornada de 40h semanais de trabalho. A remuneração terá um acréscimo até completar um salários mínimo.

Inscrições: os dias 13 a 17 de maio, na sala da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 466, 1º andar, Centro. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

PREFEITURA DE AFONSO CLÁUDIO

Oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. As vagas são para assistente social, psicólogo, educador físico, articulador inclusão produtiva, técnico de referência do SCFV, facilitador de oficina de grupo, facilitador de oficina de trabalhos manuais, facilitador de oficina de informática, apoio administrativo, cuidador social, caseira social e recreador social (5). A jornada de trabalho varia entre 25 a 40 horas semanais, referente à remuneração que alterna entre R$ 620,19 a R$ 2.554,43.

Inscrições: nos dias 29 e 30 de abril e 2 de maio de 2019, das 7h30 às 16h, na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Rua José Cupertino, nº 104, Centro.

PREFEITURA DE LINHARES

Oferta é de 75 vagas, distribuídas pelos seguintes cargos: técnico de enfermagem (16), farmacêutico bioquímico (1), médico clínico geral (2), médico psiquiatra (2), médico clínico geral socorrista - plantonista (17), médico cirurgião geral - plantonista (7), médico ortopedista - plantonista (08), médico pediatra socorrista - plantonista (12) e médico - ESF (10). A remuneração varia de R$ 1.299,30 a R$ 13.000,00 e carga horária de 12 a 40 horas semanais ou plantão semanal de 24 horas ininterruptas.

Inscrições: na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, localizada na Avenida Augusto Calmon, 1675, no centro de Linhares, das 9h às 17h, nos dias 6 e 7 de maio de 2019 para a função de técnico de enfermagem e nos dias 8 e 9 de maio de 2019 para as demais funções.

PREFEITURA DE VITÓRIA

Os cargos disponíveis são: técnico esportivo - área de esporte paralímpico 1: atletismo (1) e técnico esportivo - área de esporte paralímpico 2: natação (1). A remuneração é de R$ 1.493,50 para carga horária de 20 horas semanais.

Inscrições: até 2 de maio de 2019, exclusivamente pela internet na página de Processo Seletivo da prefeitura e entregar os documentos no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro/Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, situado no Palácio Municipal, avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1927, Vitória, até 13 de maio de 2019.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA

O processo seletivo simplificado vai formar cadastro de reserva de profissionais que tenham até o 5º ano do Ensino Fundamental; Ensino Fundamental completo; Ensino Médio completo. As oportunidades ofertadas são para os cargos de: Operador de Estação de Tratamento de Água; Encanador; Fiscal; Ajudante. Em regime de trabalho de 12h a 40 horas semanais, os profissionais contratados farão jus à remuneração de R$ 798,21 a R$ 963,84, mais R$ 490,23 de auxílio-alimentação, além de auxílio-transporte.

Inscrições: nos dias 14 e 15 de maio de 2019, no escritório do SAAE, localizado na Avenida Presidente Vargas, 356, Centro, João Neiva.

PREFEITURA DE TUNTUM (MA)

editais A Prefeitura de Tuntum, no Maranhão, abriu 391 vagas de emprego. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade. Os cargos são para professor de Educação Infantil, Fundamental, Língua Inglesa, Filosofia, Educação Física, entre outros. Há vagas, também, para psicólogo, médico cirurgião, técnico em enfermagem, porteiro, etc. Todos os detalhes podem ser conferidos nos. A remuneração pode chegar a R$ 20.689,66.

Inscrições: Até o dia 2 de maio, no site Até o dia 2 de maio, no

PREFEITURA DE GUARULHOS

A Prefeitura de Guarulhos, São Paulo está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 50 vagas em cargo inspetor fiscal de rendas, que exige o nível superior. A remuneração inicial é de R$ 6 mil.

Inscrições: no site no site www.vunesp.com.br, até 30 de abril de 2019.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO (SP)

O Conselho Regional de Educação Física da 4ª região abriu 21 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Há vagas para motorista, atendente de unidade móvel, ouvidor, analista contábil, entre outros. O salário pode chegar a R$ 6.552,34. Mais informações você confere no edital.

Inscrições: Até o dia 2 de maio de 2019, exclusivamente pelo site Até o dia 2 de maio de 2019, exclusivamente pelo site www.institutomais.org.br

INSTITUTO FEDERAL DE TOCANTINS

Oferta é de 16 vagas para cargos técnico-administrativos em educação e do magistério. As chances são para profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.446,96. a R$ 4.180,66.

Inscrições: até o dia 2 de maio de 2019, através do site até o dia 2 de maio de 2019, através do site https://portal.ifto.edu.br/seletivos/concurso

DETRAN DE SÃO PAULO

Estão abertas as inscrições para o concurso do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. A oferta é de 400 vagas, sendo 200 postos para oficial estadual de trânsito e 200 para agente estadual de trânsito, com exigência de ensino médio e superior, respectivamente. As remunerações iniciais são de R$ 1.863 para oficial e R$ 4.657,50 para agente, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições: seguem até 6 de maio no site seguem até 6 de maio no site www.concursosfcc.com.br

PREFEITURA DE SALVADOR (BA)

A Prefeitura de Salvador está com três concursos públicos abertos com um total de 368 vagas, em cargos de nível médio, técnico e superior foi retificado. A jornada de trabalho será entre 20h a 40h, com remunerações entre R$ 1.250,00 que podem alcançar a R$ 10.902,39.

Inscrições: até as 16h de 7 de maio de 2019, no até as 16h de 7 de maio de 2019, no site da FGV

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

A partir do dia 16 de abril de 2019, podem ser efetuadas as inscrições para o Concurso Público da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que conta com um total de 166 oportunidades, para Técnico-Administrativos em Educação. As vagas são para cargos de níveis Médio/ Técnico e Superior são destinadas à diferentes cidades. A carga horária é de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66 ao mês.

Inscrições: até o dia 19 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico até o dia 19 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico www.ufpe.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

Já estão abertas as inscrições para o concurso do Ministério Público de Santa Catarina destinado a preencher 23 vagas de promotor de justiça substituto. A remuneração é de R$ 25 mil. Podem participar da seleção profissionais com curso superior em direito e experiência mínima de três anos em atividade jurídica após a graduação.

Inscrições: até as 19h de 24 de maio, no site até as 19h de 24 de maio, no site https://www.institutoconsulplan.org.br/mpscpromotor . O valor da taxa é de R$ 300.

MARINHA

A Marinha do Brasil divulgou edital com 190 vagas para o Colégio Naval. Entre os requisitos para participar da seleção é preciso não ser casado ou ter constituído união estável, ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020, ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental, possuir bons antecedentes de conduta, ter autorização do responsável legal para incorporação à Marinha.

Inscrições: podem ser feitas de 29 de abril a 29 de maio, pelo site podem ser feitas de 29 de abril a 29 de maio, pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Civil de São Paulo para o quadro de oficiais. A oferta é de 190 vagas, sem distribuição de oportunidades por sexo. Para concorrer ao cargo de oficial do Barro Branco é necessário possuir ensino médio, idade de 17 a 30 anos (exceto para servidores da corporação) e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres. A remuneração inicial da carreira é de R$ 2.988,06.

Inscrições: serão recebidas até 6 de junho, no site serão recebidas até 6 de junho, no site www.vunesp.com.br