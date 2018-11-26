22 concursos públicos abertos com salários de até R$ 29 mil

Concurso público Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 22 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 29.114,95 na Assembleia Legislativa de Goiás.

O destaque da semana fica por conta da seleção para o programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde, São mais de 8,5 mil vagas, das quais 213 para o Espírito Santo.

No Estado, várias prefeituras estão com inscrições abertas para seleções de temporários.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a preencher 10 vagas para professor.

A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14, de acordo com a titulação do profissional. Os interessados devem ficar atentos às datas de de inscrição, que devem ser feitas nas unidades que oferecem as vagas:

Até 26 de novembro de 2018: Tecnologias Educacionais e Educação à Distância (1); Biologia (1); Matemática (1); Administração (1);

Até 27 de novembro de 2018: Ciências Contábeis (1); Língua Portuguesa e Literatura Brasileira/Língua Inglesa/Linguística/Comunicação Empresarial (1); Arquitetura e Urbanismo I (1); Arquitetura e Urbanismo II (1);

Até 27 de novembro de 2018: Eletrotécnica (1); Segurança do Trabalho (1).

PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. São oportunidades de níveis fundamental, médio e superior distribuídas nos cargos de: Professor PA, Professor PB, Pedagogo PP, Professor AEE, Auxiliar de sala, Agente administrativo, Cozinheiro, Servente, Motorista, Monitor em informática, Vigia e Psicopedagogo. Os contratados devem cumprir jornadas de 25h a 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 1.064,54 a R$ 3.492,84 ou R$ 17,00 por hora aula. As inscrições podem ser feitas no site www.vendanova.es.gov.br , até o dia 26 de novembro de 2018.

SECRETARIA DA JUSTIÇA. TRABALHO E DIREITOS HUMANOS DO PARANÁ

A Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná (Seju PR) divulgou edital de processo seletivo destinado a preencher 61 vagas temporárias na capital. Os cargos de técnico administrativo (55 postos e salário de R$ 1.523,85) e técnico em informática (2 - R$ 1.523,85) são opções para candidatos com ensino médio. Curso superior é requisito para quem pretende concorrer a analista de sistemas (2 - R$ 3.657,27) e supervisor de setor (2 - R$ 3.657,27). As inscrições podem ser feitas das 9h de 22 de novembro, por meio do site www.justica.pr.gov.br . O prazo termina às 17h do dia 26 do mesmo mês.

CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais abriu concurso público para preencher 500 vagas para o cargo de soldados bombeiros militar do quadro de praças combatentes e do quadro de praças especialistas. Para participar do certame, é precisa ter ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m. O ingresso do candidato aprovado será realizado na graduação de soldado de 2ª classe, com vencimento inicial de R$ 3.506,40, além de abono fardamento e assistências médico-hospitalar, psicológica e odontológica. Concluído o curso com aproveitamento, o soldado de 2ª classe será promovido a graduação de soldado de 1ª classe e receberá a remuneração básica de R$ 4.098,42. Os interessados podem se inscrever no site www.gestaodeconcursos.com.br , até as 19h de 27 de novembro. A taxa é de R$ 81,96.

PREFEITURA DE CASTELO

A Prefeitura de Castelo está com quatro processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários. A remuneração pode chegar a R$ 1,1 mil. As chances são para cargos de níveis fundamental e médio. Os candidatos serão selecionados por meio de prova de títulos. As inscrições são feitas em períodos diferentes, de acordo com os cargos, na sede da Secretaria de Educação, que fica na Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, no horário das 7h30 às 16h. Para assistente de serviços, o atendimento será nos dias 26 e 27 de novembro de 2018. O atendimento aos candidatos ao cargo de servente/ merendeira será nos dias 28 e 29 de novembro de 2018, enquanto que para motorista nos dias 27 e 28 de novembro de 2018.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para dois processos seletivos para a contratação de médicos diaristas e plantonistas. Os aprovados farão parte de um cadastro de reserva. Os interessados têm até o dia 29 de novembro para se inscrever, no site processoseletivo.serra.es.gov.br . De acordo com os editais, as oportunidades para diaristas são: cardiologista adulto; clínico geral; cirurgião geral; dermatologista; endocrinologista adulto; gastroenterologista adulto; ginecologista/obstetra; e psiquiatra adulto. A carga horária dos profissionais é de 20 horas semanais e o salário é de R$ 3.222,98 mais 20% de insalubridade e auxílio alimentação mensal de R$ 300. Para plantonistas, as chances são para médicos ginecologistas/obstetras e pediatras. São 20 horas semanais e mais quatro de extensão, com salário de R$ 5.612,43 mais 20% de insalubridade, gratificação de Urgência e Emergência, extensão da carga horária e auxílio alimentação mensal de R$ 300, de acordo com informações da prefeitura.

PREFEITURA DE APIACÁ

A seleção vai formar cadastro de reserva de professores. As inscrições poderão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Educação de Apiacá, localizada na rua Jader Pinto, 18, Centro, Apiacá-ES, no período de 26 a 29 de novembro de 2018, das 8h às 14h. Mais informações no endereço eletrônico www.apiaca.es.gov.br

PREFEITURA DE ÁGUA DOCE DO NORTE

Estão abertas inscrições para a seleção da Prefeitura de Água Doce do Norte. O objetivo é formar cadastro de reserva de professores habilitados para atuação na educação básica: nos níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos Anos Iniciais e Educação Especial do Ensino Regular da Rede Pública Municipal de Ensino para o ano letivo de 2019. A remuneração é de R$ 1.677,73, para carga horária de 25 horas semanais. O atendimento ocorre na sede da Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida Sebastião Coelho de Souza, 813, Centro, Água Doce do Norte. O atendimento será feito no período de 28 a 30 de novembro de 2018, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

FACELI

A Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar professores atuarem nos três cursos ofertados pela instituição - Administração, Direito e Pedagogia. Os selecionados vão atuar com contrato temporário. Os salários variam de R$ 3.265,31 a R$ 3.969,00 e carga horária de 25 horas semanais. São nove vagas para o curso de Administração; cinco vagas para o curso de Direito e duas vagas para o curso de Pedagogia. As inscrições podem ser feitas até 30 de novembro, na Secretaria Acadêmica da instituição, que fica na Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro Novo Horizonte, de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas. O processo seletivo será realizado por Avaliação de Títulos (classificatória), Desempenho Didático ou Prova (eliminatória e classificatória).

PREFEITURA DE LINHARES

São 44 vagas para guarda-vidas. Os contratos vão de dezembro a março. A remuneração é de R$ 1.250, para carga horária de 40 horas semanais. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social no período de amanhã até 30 de novembro, das 9h às 17hs.

PREFEITURA DE ITARANA

A Prefeitura de Itarana vai contratar profissionais temporários. São onze oportunidades para os cargos de Assistente Social (4), Psicólogo (3), Orientador Social ou Educador Social (3) e Auxiliar Administrativo (1). Com carga horária de 30h ou 35h semanais, os selecionados devem receber remuneração no valor entre R$ 1.036,47 e R$ 2.142,00. Os interessados poderão se inscrever de 26 a 30 de novembro de 2018, na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Travessa Becalli, 30, Centro, Itarana - ES, das 8h às 12h.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ

O Ministério Público do Piauí abriu as inscrições do concurso público para a função de promotor de justiça substituto. A seleção visa o provimento de cinco vagas imediatas, sendo uma reservada pessoas com deficiência e uma aos negros, além de formação de cadastro reserva de futuras oportunidades. Os interessados devem ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em direito e comprovação de exercício por três anos, no mínimo, de atividade jurídica desempenhada exclusivamente após a conclusão do curso de bacharelado. A remuneração inicial é de R$ 24.818,90. As inscrições provisórias serão recebidas até as 18h do dia 1º de dezembro, através do site www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18_promotor . A taxa é de R$ 250

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 25 vagas em cargos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação (TAE). As remunerações variam de R$ 2.403,07 a R$ 4.638,66. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até 2 de dezembro, no site ifes.edu.br . A taxa é de R$ 60, para os cargos de nível C; R$ 90, para os cargos de nível D; e de R$ 130, para os cargos de nível E.

PREFEITURA DE LINHARES

A Prefeitura de Linhares divulgou o edital de abertura de processo seletivo para a contratação de profissionais que tenham o nível médio. A oferta é de 80 vagas para o cargo de monitor de Educação Infantil. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 954 para carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados vão assinar contrata temporário com o município. As inscrições podem ser feitas até 4 de dezembro de 2018, no site www.idcap.org.br . A taxa é de R$ 45.

MAIS MÉDICOS

As inscrições para o programa Mais Médicos foram prorrogadas até o dia 7 de dezembro. Inicialmente o prazo terminaria neste domingo, dia 25. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi. A seleção tem como objetivo preencher 8.517 vagas para médicos, em todo o país. Do total de oportunidades, 213 foram destinadas a 47 municípios do Espírito Santo. Os profissionais selecionados receberão salário de R$ 11.865,60 por 36 meses, com possibilidade de prorrogação. As atividades dos médicos incluem oito horas acadêmicas teóricas e 32 em unidades básicas de saúde. Como há vagas em áreas distantes, será repassada ajuda de custo para o médico que solicitar. As inscrições podem ser feitas pelo site www.maismedicos.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

O Ministério Público de São Paulo divulgou edital de abertura de abertura das inscrições do concurso para a função de analista técnico científico. A seleção visa o preenchimento de nove vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Candidatos que têm nível superior, experiência profissional mínima de três anos e registro no órgão de classe podem disputar as áreas de administrador (2), contador (4) e economista (3). A remuneração é de R$ 13.790,08 (composta por R$ 8.585 de salário básico e R$ 5.205,08 de gratificação de promotoria) para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 7 de dezembro, no site www.vunesp.com.br

PREFEITURA DE ARACRUZ

São 260 vagas na área da Educação. São disponibilizadas vagas nos cargos de Assistente de Turno (50), Auxiliar de Professor da Educação Básica (200), Instrutor de Libras (1), Monitor de Transporte Escolar (06), Motorista de Transporte Escolar (06), e Tradutor e Intérprete de Libras - Língua Portuguesa - Libras (03), com jornadas de 30h a 44h semanais e remuneração entre R$ 835,58 a R$ 1.152,16. As inscrições podem ser feitas até 9 de dezembro, no site www.ibade.org.br . A taxa de participação é de

R$ 63.

CONTROLADORIA GERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

A Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE RN) abriu inscrições para o concurso público destinado a preencher 53 vagas, sendo três reservadas a pessoas com deficiência. As oportunidades são para analista contábil (30) e técnico de controle interno (23). A primeira carreira é voltada a profissionais graduados em ciências contábeis, enquanto a segunda admite candidatos com curso superior em qualquer área. Com jornada semanal de 40 horas, os dois cargos apresentam vencimentos iniciais de R$ 4.295,63. Os ganhos incluem o salário-base de R$ 3.095,63 e a gratificação de desempenho de R$ 1.200. Os interessados podem se inscrever até 16 de dezembro, no site www.ibfc.org.br . O valor da taxa é o mesmo para as duas carreiras: R$ 90.

PREFEITURA DE ARACRUZ II

A Prefeitura de Aracruz publicou o edital de abertura de mais um concurso público. Desta vez, são 84 vagas para o cargo de professor efetivo. A remuneração é de R$ 2.159,51, para carga horária de 25 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 16 de dezembro de 2018, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 81,50. A seleção vai oferecer vagas para professores de ciências, educação infantil, ensino fundamental, história e inglês, sendo sete dessas vagas para a Pessoa com Deficiência (PCD).

DETRAN DO PARÁ

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran PA) divulgou edital de concurso público destinado a preencher 100 vagas imediatas em cargos de nível médio para atuação em todo o Estado. Há oportunidades para agente de fiscalização de trânsito (66 postos) e agente de educação de trânsito (34), ambas com jornada semanal de 30 horas e salário de R$ 2.191,52, acrescido de gratificação. As inscrições podem ser feitas das 10h de 27 de novembro e até as 23h59 de 20 de dezembro, devendo ser efetuadas pelo endereço https://www.portalfadesp.org.br . O valor da taxa é o mesmo para as duas funções: R$ 35.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS

O Poder Legislativo de Goiás vai preencher 80 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 5.789,37 a R$ 29.114,95. Para concorrer ao cargo de procurador, é necessário ser bacharel em direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração é de R$ 29.114,95. Já para analista, há vagas nas categorias funcionais de arquiteto, arquivologista, assistente social, cirurgião-dentista, comunicador social, contador, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, engenheiro eletricista, fisioterapeuta, médico (cardiologista, clínico, do trabalho, ginecologista, ortopedista, psiquiatra), psicólogo organizacional, revisor ortográfico e segurança da informação. O salário é de R$ 7.931,53.E para assistentes, há chances de nível médio e/ou técnico para policial legislativo, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em segurança do trabalho e tradutor-intérprete de Libras. Para estes servidores, o salário será de R$ 5.789,37. As inscrições podem ser feitas até 27 de dezembro, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , que é a banca organizadora do concurso.

ITAIPU BINACIONAL