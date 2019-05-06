20 concursos públicos abertos com salários de até R$ 35 mil

Haverá provas em todo o país Crédito: Pixabay

Pelo menos 20 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas. Os salários chegam a R$ 35.462,22 no Ministério Público de Contas do Pará..

No Espírito Santo, a Ufes está com inscrições abertas para o concurso de professores para o quadro permanente. Há ainda chances para as prefeituras de Linhares e Castelo.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE SALVADOR (BA)

A Prefeitura de Salvador está com três concursos públicos abertos com um total de 368 vagas, em cargos de nível médio, técnico e superior foi retificado. A jornada de trabalho será entre 20h a 40h, com remunerações entre R$ 1.250,00 que podem alcançar a R$ 10.902,39.

Inscrições: até as 16h de 7 de maio de 2019, no site da FGV. até as 16h de 7 de maio de 2019, no site da FGV. fgvprojetos.fgv.br

IFES

Ifes abriu concurso público para contratar Professor Substituto Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) abriu concurso público para contratar Professor Substituto. A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68.

Inscrições: podem ser feitas nos seguintes Campi, conforme os períodos relacionados abaixo:

Colatina: até 6 de maio de 2019: Avenida Arino Gomes Leal, n 1700, Bairro Santa Margarida

Montanha: até 7 de maio de 2019: Rodovia ES-130, KM 01, Bairro Palhinha

Venda Nova do Imigrante: até 7 de maio de 2019: Avenida Elizabeth Minete Perin, nº 500, Bairro São Rafael

PREFEITURA DE LINHARES

A Prefeitura de Linhares está com inscrições abertas para a seleção temporária de 75 profissionais temporários. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. As chances são para os seguintes cargos: Técnico de Enfermagem (16), Farmacêutico Bioquímico (01), Médico Clínico Geral (02), Médico Psiquiatra (02), Médico Clínico Geral Socorrista - Plantonista (17), Médico Cirurgião Geral - Plantonista (07), Médico Ortopedista - Plantonista (08), Médico Pediatra Socorrista - Plantonista (12) e Médico - ESF (10). A remuneração varia de R$ 1.299,30 a R$ 13.000,00 e carga horária de 12 a 40 horas semanais ou plantão semanal de 24 horas ininterruptas.

Inscrições: na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, localizada na Avenida Augusto Calmon, 1675, no centro de Linhares, das 9h às 17h, nos dias 6 e 7 de maio para a função de Técnico de Enfermagem e nos dias 8 e 9 de maio de 2019 para as demais funções.

DEFENSORIA PÚBLICA DO DF

A Defensoria Pública do Distrito Federal vai abrir concurso público para preencher 12 vagas para o cargo de Defensor Público. Os interessados devem ter graduação de bacharel em Direito e registro a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de dois anos de prática forense. A remuneração chega a R$ 24.668,75.

Inscrições: até as 18 horas do dia 13 de maio, no site até as 18 horas do dia 13 de maio, no site www.cebraspe.org.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA

O processo seletivo simplificado vai formar cadastro de reserva de profissionais que tenham até o 5º ano do Ensino Fundamental; Ensino Fundamental completo; Ensino Médio completo. As oportunidades ofertadas são para os cargos de: Operador de Estação de Tratamento de Água; Encanador; Fiscal; Ajudante. Em regime de trabalho de 12h a 40 horas semanais, os profissionais contratados farão jus à remuneração de R$ 798,21 a R$ 963,84, mais R$ 490,23 de auxílio-alimentação, além de auxílio-transporte.

Inscrições: nos dias 14 e 15 de maio de 2019, no escritório do SAAE, localizado na Avenida Presidente Vargas, 356, Centro, João Neiva.

DETRAN DE SÃO PAULO

Estão abertas as inscrições para o concurso do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. A oferta é de 400 vagas, sendo 200 postos para oficial estadual de trânsito e 200 para agente estadual de trânsito, com exigência de ensino médio e superior, respectivamente. As remunerações iniciais são de R$ 1.863 para oficial e R$ 4.657,50 para agente, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições: seguem até 15 de maio no site www.concursosfcc.com.br.

PREFEITURA DE CASTELO

A Prefeitura de Castelo abriu processo seletivo simplificado para a contratação de Médico Clínico Geral - ESF. A oferta é de uma vaga. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 9.565,89.

Inscrições: no período de 13 a 17 de maio de 2019, no Auditório da Unidade Básica de Saúde Centro, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, 37, Centro, Castelo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

A partir do dia 16 de abril de 2019, podem ser efetuadas as inscrições para o Concurso Público da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que conta com um total de 166 oportunidades, para Técnico-Administrativos em Educação. As vagas são para cargos de níveis Médio/ Técnico e Superior são destinadas à diferentes cidades. A carga horária é de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66 ao mês.

Inscrições: até o dia 19 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico até o dia 19 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico www.ufpe.br

MARINHA

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Marinha destinado a profissionais da medicina. São ofertadas 86 vagas para atuação em seis cidades, de diferentes regiões do país. Para concorrer a uma das vagas, além de ser formado em medicina, é necessário que o candidato tenha menos de 36 anos de idade em 1º de janeiro de 2020.

Inscrições: até as 23h59 do dia 20 de maio por meio do site até as 23h59 do dia 20 de maio por meio do site www.ingressonamarinha.mar.mil.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

Já estão abertas as inscrições para o concurso do Ministério Público de Santa Catarina destinado a preencher 23 vagas de promotor de justiça substituto. A remuneração é de R$ 25 mil. Podem participar da seleção profissionais com curso superior em direito e experiência mínima de três anos em atividade jurídica após a graduação.

Inscrições: até as 19h de 24 de maio, no site www.institutoconsulplan.org.br . O valor da taxa é de R$ 300.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO PARÁ

O Ministério Público de Contas do Estado do Pará vai preencher dez vagas imediatas, além de formar cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. São dois editais. O primeiro edital conta com o total de nove ofertas, sendo uma de nível médio/técnico e oito para superior. Os salários iniciais oferecidos são de R$ 4.760 (ensino médio) e R$ R$ 8.553,37 (superior). Já o segundo edital do concurso do MPC/PA oferece uma vaga e formação de cadastro reserva para o cargo de procurador de contas. A exigência é de diploma de conclusão de curso de nível superior em direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, desempenhada exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel. A remuneração é de R$ 35.462,22.

Inscrições: até as 18 horas do dia 24 de maio de 2019, no site até as 18 horas do dia 24 de maio de 2019, no site www.cebraspe.org.br

UFES

Estão abertas as inscrições para o quadro administrativo da Ufes. A oferta é de nove vagas para os cargos de assistente em administração (2), técnico de laboratório - na área de biologia (1), técnico em contabilidade (1), bibliotecário (2), engenheiro - área agrícola (1), engenheiro - área florestal (1), e jornalista (1). Todas as oportunidades são de 40 horas de jornada semanal, exceto a vaga para Comunicação Social, que é de 25 horas. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário varia de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, já acrescido do auxílio alimentação.

Inscrições: até 27 de maio, no site até 27 de maio, no site www.progep.ufes.br

CÂMARA DE PIRACICABA (SP)

A Câmara de Vereadores de Piracicaba (SP) abriu concurso público com 14 vagas para os seguintes cargos: Motorista Parlamentar (1); Agente Administrativo (1); Agente Legislativo (1); Programador (2); Repórter Fotográfico (1); Técnico Em Contabilidade (1); Administrador De Rede (2); Advogado (1); Analista De Sistemas (1); Arquivista (1); Designer Gráfico (1) e Jornalista (1). A remuneração varia entre R$ 3.607,42 a R$ 5.264,19.

Inscrições: até as 23h59 do dia 27 de maio de 2019, exclusivamente pela internet, no site até as 23h59 do dia 27 de maio de 2019, exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br

AERONÁUTICA

A Aeronáutica divulgou novo edital de abertura de concurso público. Desta vez, são 80 vagas para o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos (EA CAMAR 2020). De acordo com as regras do certame, as chances são para as seguintes especialidades: anestesiologia, anatomia patológica, cancerologia clínica, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria , ginecologia e obstetrícia, hematologia, hemoterapia , medicina intensiva, medicina de família e comunidade, medicina nuclear, neurocirurgia, nefrologia, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia, reumatologista e urologia.

inscrições: até 28 de maio, pelo site até 28 de maio, pelo site www2.fab.mil.br/ciaar

MARINHA

A Marinha do Brasil divulgou edital com 190 vagas para o Colégio Naval. Entre os requisitos para participar da seleção é preciso não ser casado ou ter constituído união estável, ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020, ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental, possuir bons antecedentes de conduta, ter autorização do responsável legal para incorporação à Marinha.

Inscrições: até 29 de maio, pelo site até 29 de maio, pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS

O Ministério Público de Goiás (MPGO) abriu novo edital de concurso público. A oferta é de uma vaga para secretário auxiliar, cargo que exige nível fundamental de formação escolar. O salário inicial é de R$ 3.549,56, para 40 horas de trabalho semanal. Os aprovados receberão ainda auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-creche.

Inscrições: até 29 de maio, pelo site até 29 de maio, pelo site www2.mp.go.gov.br/coliseu

PREFEITURA DE SOLÂNEA (PB)

A Prefeitura de Solânea, no Estado de Paraíba, abriu concurso com 121 vagas para profissionais com escolaridade de nível fundamental a superior. A remuneração varia de R$ 998,00 e R$ 7.600,00.

Inscrições: até o dia 30 de maio de 2019, no endereço eletrônico até o dia 30 de maio de 2019, no endereço eletrônico cpcon.uepb.edu.br

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Civil de São Paulo para o quadro de oficiais. A oferta é de 190 vagas, sem distribuição de oportunidades por sexo. Para concorrer ao cargo de oficial do Barro Branco é necessário possuir ensino médio, idade de 17 a 30 anos (exceto para servidores da corporação) e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres. A remuneração inicial da carreira é de R$ 2.988,06.

Inscrições: serão recebidas até 6 de junho, no site serão recebidas até 6 de junho, no site www.vunesp.com.br

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) publicou edital de abertura do novo concurso público da corporação. A oferta é de 2.700 vagas para soldado PM de 2ª Classe, destinadas a candidatos de ambos os sexos. A remuneração básica inicial do cargo é de R$ 3.164,58. Podem participar candidatos com idade entre 17 e 30 anos, estatura mínima de 1,55m se mulher e 1,60m se homem e nível médio de ensino concluído.

Inscrições: até 13 de julho, pelo site até 13 de julho, pelo site www.vunesp.com.br

BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília S.A (BRB) divulgou o edital do concurso público com 100 vagas para o cargo de escriturário, de nível médio, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.204,26, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.