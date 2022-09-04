175 concursos e seleções têm 30 mil vagas e salários de até R$ 33 mil

Os candidatos podem se inscrever para atuar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras.
Já no Senado Federal, o salário chega a R$ 33,4 mil. A Casa lançou edital com 22 vagas imediatas e 980 para formação de cadastro reserva (CR). O prazo para garantir a participação no concurso vai até 21 de setembro.
No Espírito Santo, as inscrições para o concurso da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) terminam nesta segunda-feira (5), às 14h59. São 621 vagas para trabalhar no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central).
Ainda no Estado, as prefeituras de São Roque do Canaã, Linhares, Sooretama, Venda Nova do Imigrante e Vitória lançaram editais para a contratação de trabalhadores temporários.