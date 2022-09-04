175 concursos e seleções têm 30 mil vagas e salários de até R$ 33 mil

Provas serão aplicadas em todo o país Crédito: Freepik

Estão abertas mais de 30 mil vagas distribuídas por 175 concursos -publicos"> concursos públicos e processos seletivos em todo o país nesta segunda-feira (5). As oportunidades são para cargos efetivos e temporários e voltados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os candidatos podem se inscrever para atuar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras.

O Ministério Público do Trabalho e o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais oferecem a maior remuneração: R$ 33,6 mil. Os concursos -publicos"> concursos contam com cinco vagas para procurador e seis chances para juiz, respectivamente.

Já no Senado Federal, o salário chega a R$ 33,4 mil. A Casa lançou edital com 22 vagas imediatas e 980 para formação de cadastro reserva (CR). O prazo para garantir a participação no concurso vai até 21 de setembro.

No Espírito Santo, as inscrições para o concurso da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) terminam nesta segunda-feira (5), às 14h59. São 621 vagas para trabalhar no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central).