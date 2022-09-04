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Efetivos e temporários

175 concursos e seleções têm 30 mil vagas e salários de até R$ 33 mil

Senado Federal, Ministério Público do Trabalho e Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais oferecem salários que passam de R$ 33 mil; veja a lista

Publicado em 04 de Setembro de 2022 às 19:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 set 2022 às 19:23
prova de concurso público
Provas serão aplicadas em todo o país Crédito: Freepik
Estão abertas mais de 30 mil vagas distribuídas por 175 concursos-publicos">concursos públicos e processos seletivos em todo o país nesta segunda-feira (5). As oportunidades são para cargos efetivos e temporários e voltados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os candidatos podem se inscrever para atuar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras.
O Ministério Público do Trabalho e o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais oferecem a maior remuneração: R$ 33,6 mil. Os concursos-publicos">concursos contam com cinco vagas para procurador e seis chances para juiz, respectivamente.
Já no Senado Federal, o salário chega a R$ 33,4 mil. A Casa lançou edital com 22 vagas imediatas e 980 para formação de cadastro reserva (CR). O prazo para garantir a participação no concurso vai até 21 de setembro.
No Espírito Santo, as inscrições para o concurso da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) terminam nesta segunda-feira (5), às 14h59. São 621 vagas para trabalhar no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central).
Ainda no Estado, as prefeituras de São Roque do Canaã, Linhares, Sooretama, Venda Nova do Imigrante e Vitória lançaram editais para a contratação de trabalhadores temporários.

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