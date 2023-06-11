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Temporários e efetivos

173 concursos e seleções abertos têm mais de 53 mil vagas em todo o país

Salários chegam a R$ 33.924,93, como é o caso da vaga para juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; no Espírito Santo, a Ufes vai selecionar 64 novos servidores
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jun 2023 às 18:21

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 18:21

Ufes, Vitória, ES
Ufes abriu concurso para servidores efetivos Crédito: Ricardo Medeiros
Quem deseja um emprego público deve ficar atento às inscrições abertas: 173 concursos e processos seletivos em todo o país estão com editais em andamento. Os postos são voltados a profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem conferir os prazos no quadro abaixo, sendo que alguns já se encerram nesta segunda-feira (12). Ao todo, são mais de 53,5 mil oportunidades.
Há chances para servidores efetivos e temporários em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
Os salários chegam a R$ 33.924,93, como é o caso da vaga para juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. As inscrições seguem até 13 de julho.
No Espírito Santo, o destaque fica por conta do concurso para servidores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A oferta é de 64 vagas, e o prazo de inscrição vai até 9 de julho. O salário varia de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, mais auxílio de R$ 658 e com carga horária de 20 a 40 horas semanais.
Já a Prefeitura de Vitória abre, nesta segunda (12), as inscrições para o processo seletivo que vai contratar 22 professores temporários. As chances estão disponíveis em dois editais (nº 18 e 19), e os salários variam de R$ 1.593 a R$ 5.936,79. O atendimento aos candidatos vai até 21 de junho.

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