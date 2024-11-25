16 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 12 mil

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

Pelo menos 16 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem quase 150 postos, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso com 14 vagas para a carreira de técnico-administrativo. São 12 postos para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556. O prazo para se inscrever vai até 18 de dezembro.

A instituição também tem oportunidades para professor substituto nos campi de Aracruz e Cariacica. O atendimento aos candidatos vai até 8 e 1º de dezembro, respectivamente. Ao todo são cinco oportunidades, com salários que chegam a R$ 6.356.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Estado, tem oportunidades para o magistério. As inscrições já estão abertas para os interessados em trabalhar como professor e outras funções administrativas. Os ganhos chegam a R$ 4.920. O atendimento segue até 1º de dezembro.

Também tem vagas para professores temporários nas prefeituras de João Neiva, Muniz Freire, São Roque do Canaã e Vila Pavão.

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai contratar cuidadores de estudantes com deficiência por meio de processo seletivo simplificado. Para participar, é necessário ter nível médio. A remuneração pode chegar a R$ 2.103, conforme a carga horária. As inscrições terminam dia 27.

Na esfera federal, a Agência Nacional de Mineração (ANM) lançou edital com 220 vagas para cargos de analistas e especialistas. Para o Espírito Santo, foram destinadas quatro oportunidades. A remuneração pode chegar a R$ 12.828. Os interessados poderão se inscrever de 28 de novembro a 17 de dezembro.