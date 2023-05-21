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Carreira pública

158 concursos e seleções têm mais de mil vagas em todo o país

Maior salário, R$ 33.830, é pago pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo; há ainda chances em câmaras, prefeituras, Forças Armadas, secretarias, entre outros órgãos

Publicado em 21 de Maio de 2023 às 19:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 mai 2023 às 19:07
Sedu
Sedu tem vagas para psicólogos e assistentes sociais Crédito: Carlos Alberto Silva
Pelo menos 158 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas e reúnem cerca de mil vagas em todo o país, com postos efetivos e temporários. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Os interessados podem escolher uma das oportunidades para trabalhar em prefeituras, câmaras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outras instituições. A lista com as seleções abertas, os prazos e os editais pode ser conferida mais abaixo.
O maior salário, R$ 33.830, é pago pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O prazo para participar do certame termina nesta quarta-feira, dia 24. São 20 vagas para o cargo de juiz.
No estado do Rio de Janeiro, a Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento da Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a abertura de concurso com 18 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As chances são para o cargo de analista de planejamento e orçamento. Para participar, é necessário ter nível superior. Os salários variam de R$ 1.833,63 a R$ 12.542,03. Os interessados devem se inscrever no período de 9 de maio de 2023 até 12 de junho
A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) divulgou na última quinta-feira (18) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de psicólogos e assistentes sociais. A remuneração é de R$ 5.118,83, mais auxílio-alimentação de R$ 600, para carga horária de horas semanais. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. O atendimento ocorre até 29 de maio.

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