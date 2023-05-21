158 concursos e seleções têm mais de mil vagas em todo o país

Sedu tem vagas para psicólogos e assistentes sociais Crédito: Carlos Alberto Silva

Pelo menos 158 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas e reúnem cerca de mil vagas em todo o país, com postos efetivos e temporários. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Os interessados podem escolher uma das oportunidades para trabalhar em prefeituras, câmaras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outras instituições. A lista com as seleções abertas, os prazos e os editais pode ser conferida mais abaixo.

O maior salário, R$ 33.830, é pago pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O prazo para participar do certame termina nesta quarta-feira, dia 24. São 20 vagas para o cargo de juiz.

No estado do Rio de Janeiro, a Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento da Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a abertura de concurso com 18 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As chances são para o cargo de analista de planejamento e orçamento. Para participar, é necessário ter nível superior. Os salários variam de R$ 1.833,63 a R$ 12.542,03. Os interessados devem se inscrever no período de 9 de maio de 2023 até 12 de junho