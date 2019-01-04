15 concursos públicos suspensos por corte de gastos no ES

A Polícia Civil está com inscrições abertas para 173 vagas Crédito: Divulgação | Sesp

Pelo menos 15 concursos públicos estão suspensos no Espírito Santo por 120 dias. Entre os certames, estão os da Secretaria de Educação (Sedu), do Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases), Junta Comercial e Secretaria de Justiça.

A medida está no decreto de contingenciamento de gastos, publicada pelo governador Renato Casagrande (PSB) na última quarta-feira (2). Os certames foram autorizados pela administração anterior e ainda não tinham edital publicado.

No entanto, os processos seletivos que já foram iniciados estão mantidos. Durante entrevista para detalhamento da decisão de conter gastos, o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, concursos que tiveram edital publicado, como o da Polícia Civil estão garantidos. Esse seria o critério para definir concurso “iniciado”. A seleção tem como objetivo preencher 173 vagas em cargos de níveis médio e superior. A remuneração chega a R$ 5,1 mil.

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Hoffman, na ocasião, também esclareceu que os concursos que já tiveram banca organizadora contratada, mas cujo edital ainda não foi divulgado, “o critério de ‘iniciado’ pode ser ajustado”. Este é o caso de um outro concurso da Polícia Civil, que prevê a contratação de 33 delegados. O Instituto AOCP foi contratado para organizar o certame e por ter sido iniciado, não deverá ser atingido pela contenção de gastos.

A suspensão de novos concursos está previsto no Decreto 4350-R, publicado pelo governo do Estado na última quarta-feira (2). Na próxima semana, será realizada a primeira reunião da Comissão da Comissão de Apoio e Monitoramento de Processos Críticos (CAMPC), que vai começar a analisar quais os certames serão realizados nos próximos meses.

O governador já declarou que provavelmente o Estado não terá novo concurso em 2019. Ele cita a crise financeira e fiscal do país para justificar as ações.

Ainda de acordo com o decreto, novas contratações de servidores temporários (os chamados DTs) também estão suspensas, ressalvadas as que atendem a obrigações legais.

Outro ponto da suspensão é destinada a quem já está no serviço público. Para eles, estão suspensas a criação de gratificações e adicionais e concessão de licença-prêmio de licença para tratar de interesse particular quando gerarem a necessidade de substituição do servidor. O decreto vale por 120 dias.

CONCURSOS EM ANDAMENTO E MANTIDOS

Concursos que tiveram o edital publicado estão mantidos, bem como os que já foram iniciados mesmo sem documento divulgado.

PM E CORPO DE BOMBEIROS

Está em andamentos os concursos para soldados e oficiais das duas corporações, totalizando 417 vagas. A seleção encontra-se em fase de análise das avaliação psicológicas.

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

A seleção oferece 20 vagas para oficial médico. Os candidatos já fizeram várias etapas e a última foi a avaliação psicológica.

POLÍCIA CIVIL

O edital de abertura da seleção foi publicado na última sexta-feira (29). A oferta é de 173 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 5.103,84. As inscrições podem ser feitas até 11 de fevereiro, no site www.institutoaocp.org.br.

POLÍCIA CIVIL

Serão 33 vagas para delegado, com salário de R$ 10.058,56. O candidato precisa ter o nível superior em Direito. A banca organizadora já foi contratada e este certame não deverá ser afetado pela suspensão.

CONCURSOS QUE ESTÃO SUSPENSOS

O governo do Estado publicou o Decreto 4350-R que suspende a abertura de novos concursos públicos. Na próxima semana, será realizada a primeira reunião da Comissão da Comissão de Apoio e Monitoramento de Processos Críticos, que vai começar a analisar quais os certames serão realizados nos próximos meses.

DETRAN

A oferta será de 94 vagas, com remuneração que varia de R$ 2.409,75 a R$ 5.179,94.

IASES

Vai abrir concurso com 200 vagas de agente socioeducativo. O cargo exige o nível médio e a remuneração é de R$ 2.467,59. O órgão também vai abrir 53 vagas para cargos administrativos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.443,60. Haverá ainda 16 vagas para assistente de suporte (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.

IOPES

Serão seis vagas para engenheiro, com salário de R$ 6.162,16.

IPEM

Serão 15 vagas, sendo cinco para assistente de suporte (nível médio), três para analista de suporte e sete para agente fiscal (nível superior). A remuneração varia de R$ 1.825,82 a R$ 4.443,60.

IEMA

O certame vai preencher 23 vagas, com chances para cargos de níveis médio e superior, e com remuneração que varia de R$ 1.738,88 a R$ 4.984,18.

ARSP

Serão cinco vagas para cargos de nível superior. A remuneração inicial pode chegar a R$ 5.024,74.

SECRETARIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Serão abertas 125 vagas, das quais 35 para analista (nível superior), com salário de R$ 4.443,60, e 90 oportunidades para assistente de gestão (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.

SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Serão dez vagas para auditor. O requisito para concorrer ao cargo é ter nível superior. O salário é de R$ 9.326,63.

SECRETARIA DE JUSTIÇA

O órgão vai abrir 200 vagas para inspetor penitenciário, com salário de R$ 2.776,04. Os novos servidores vão substituir os que atuam em Designação Temporária.

SEDU

Serão 1,2 mil chances para professor e 200 para agente de suporte educacional. A remuneração é de R$ 2.081,68 e R$ 1.825,82, respectivamente.

DER

Serão 16 vagas para o cargo de técnico superior operacional (nível superior). A remuneração é de R$ 6.162,16.

JUNTA COMERCIAL

Serão 10 chances, das quais três para técnico de registro empresarial, três para técnico administrativo e quatro para analista de registro empresarial. Já foi definida a comissão que ficará responsável pela seleção. A remuneração é de R$ 2.050,91 para técnico e R$ 4.443,60 para analista.

POLÍCIA MILITAR

Foram anunciadas 310 novas vagas para a corporação. O subsídio bruto dos soldados é de R$ 2.778,43. Este concurso está previsto no orçamento deste ano.

IDAF

Serão 35 vagas com cargos de níveis médio e técnico. De acordo com o órgão, os salários podem chegar a R$ 2.578,98. Previsto no orçamento deste ano

SECRETARIA DE AGRICULTURA