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Vários níveis

15 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 6 mil

Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade; tem postos para jornalistas, guarda-vidas, professores, entre outras funções

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 13:46

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 out 2024 às 13:46
Guarda-vidas vão reforçar segurança dos banhistas em Vitória
Guarda-vidas vão reforçar segurança dos banhistas em Vitória Crédito: Divulgação / PMV
Quem quer trabalhar no serviço público deve ficar atento. Estão abertos 15 concursos e processos seletivos no Espírito Santo, com salários que chegam a R$ 6 mil. São mais de 680 postos para ocupar cargos efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
As inscrições para a seleção da Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública seguem até esta quinta-feira, dia 24 de outubro. A oferta é de 22 vagas para jornalistas, radialistas e outros profissionais de níveis técnico e superior.
A Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) lançou edital de processo seletivo simplificado para as áreas de Serviço Social e Psicologia. O salário é de R$ 5.349. Os interessados podem se inscrever até 25 de outubro.
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) publicou os editais de abertura do novo concurso público da estatal. Ao todo, são 9.486 vagas, sendo 3.511 imediatas e 5.975 para formação de cadastro de reserva. Do total de oportunidades, 46 são destinadas ao Espírito Santo. A remuneração varia de R$ 2.429 a R$ 6.872. As inscrições podem ser feitas até 28 de outubro.
A Prefeitura de Vitória está com 51 vagas abertas para a seleção de guarda-vidas. Os profissionais vão trabalhar nas praias da Capital durante o período do verão. Os ganhos chegam a R$ 1.783. Os interessados podem se inscrever até 25 de outubro.

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