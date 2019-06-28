14 concursos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Concursos abertos no ES tem chances para vários níveis de escolaridade Crédito: Arquivo

Quem quer ingressar no serviço público deve ficar atento. Isso porque estão abertos 14 concursos públicos no Espírito Santo com chances para todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil.

As prefeituras de João Neiva e Baixo Guandu, além da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) abriram seleção para a contratação de temporários. Para os demais, as chances são temporárias.

1 - PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa , que fica na região serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo para a contratação de profissionais de nível superior. As oportunidades são para formação de cadastro de reserva. As vagas são para fonoaudiólogo (20 e 40 horas) e nutricionista (20 horas). A remuneração não foi informada.

Inscrições: podem ser feitas na sede da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa. O atendimento ocorre até 28 de junho, das 8h às 11h e de 12h30 às 15h30.

2 - PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Em São Gabriel da Palha, município que fica no Norte do Espírito Santo, as oportunidades são para os cargos de motorista, operador de máquinas e técnico de laboratório. Os candidatos serão selecionados por meio de provas objetiva (todos os cargos) e prática (motorista e operador de máquinas). A remuneração dos motoristas e operadores de máquinas é de R$ 1.052,50, para carga horária de 44 horas semanais. Já os técnicos de laboratório vão receber salário de R$ 1.395,52, para 36 horas semanais de trabalho.

Inscrições: na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, que fica na Rua Amado Almeida, 197, Bairro Glória, São Gabriel da Palha. O atendimento ocorre até 28 de junho de 2019, das 13 às 17 horas (de segunda a quinta-feira) e das 8 às 12h na sexta-feira.

3 - PREFEITURA DE BAIXO GUANDU

A Prefeitura de Baixo Guandu, município que fica ao Norte do ES, abriu concurso para cargos de níveis Médio, Técnico e Superior. As vagas são para os cargos de Cadista; Escriturário (1); Oficial administrativo (1); Técnico em edificações; Administrador; Auditor fiscal de Tributos Municipais (2) e Contador. As oportunidades contam com salário que varia de R$ 1.090,54 a R$ 4.800,00 referente a carga horária de 40 horas semanais.

Inscrições: foram prorrogadas até as 23h59 do dia 1º de julho de 2019 exclusivamente por meio do endereço eletrônico foram prorrogadas até as 23h59 do dia 1º de julho de 2019 exclusivamente por meio do endereço eletrônico www.gualimp.com.br , mediante ao pagamento de taxa no valor de R$ 70,00 para os cargos de Nível Médio e Técnico e R$ 100,00 para os cargos de nível Superior.

4 - PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura Municipal de Anchieta, município que fica na região Sul do ES, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar Cuidador Escolar. Os aprovados vão atuar no Sistema Municipal de Ensino e de Instituições Conveniadas que atendem a Educação Básica e Especial. Para se inscrever, é necessário que os candidatos sejam estudantes de Licenciatura Plena independente da área, com no mínimo o 4º período concluído; Habilitação para o magistério em Nível Médio; ou tenham Licenciatura Plena independente da área. O salário base ofertado equivale a R$ 1.024,80 e R$ 1.366,40 e a carga horária a ser cumprida é de 120h e 160 horas mensais.

Inscrições: de 1º a 3 de julho de 2019, no endereço eletrônico de 1º a 3 de julho de 2019, no endereço eletrônico www.anchieta.es.gov.br

5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu, município que fica ao Norte do ES, anunciou a realização de um novo Processo Seletivo, no qual é ofertada uma vaga para o cargo de Pedreiro. A seleção é aberta a candidatos que tenham escolaridade mínima de Ensino Fundamental Incompleto. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 1.323,90.

Inscrições: apenas no dia 3 de julho de 2019, das 8h às 11h e das 12h às 14h, por meio do preenchimento do formulário que consta no Edital, devendo ser realizada a entrega do mesmo na Sede da SAAE, situada na Rua Daniel Comboni, nº 155, Centro.

6 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de Professor de Educação Profissional. É necessário que os candidatos tenham Ensino Superior; Licenciatura; Bacharelado; Ensino Superior com habilitação nas áreas exigidas. Há oportunidades disponíveis para as áreas de: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Empreendedorismo, Estatística Aplicada, Ética, Libras, Língua Estrangeira - Inglês Técnico, Língua Portuguesa, Logística, Marketing, Matemática, Meio Ambiente, Psicologia, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e Tecnologia. O salário varia de R$ 1.292,09 a R$ 3.732,67 e a carga horária a ser cumprida é de 25 horas semanais.

Inscrições: até as 17 horas do dia 3 de julho de 2019, no endereço eletrônico até as 17 horas do dia 3 de julho de 2019, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br

7 - PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

A Prefeitura de João Neiva, município que fica ao Norte do ES, vai abrir processo seletivo para a contratação temporária e formação de cadastro de reserva de profissionais. Há 12 vagas disponíveis entre os seguintes cargos: Médico da ESF (3); Fisioterapeuta da ESF; Técnico em Enfermagem da ESF; Gerente da Atenção Básica (1); Médico do Trabalho (1); Médico Veterinário (1); Assistente Social I (1); Psicólogo I; Terapeuta Ocupacional (1); Artesão; Técnico Agrícola I (1); Motorista de Ambulância; Motorista de Transporte Escolar (1); Motorista de Veículos Leves e Pesados (1); Operador de Máquinas I (1) e Trabalhador Braçal I. A remuneração varia de R$ 724,00 a R$ 9.000,00.

Inscrições: de 2 a 4 de julho de 2019, na sede da Prefeitura Municipal

8 - PREFEITURA DE PEDRO CANÁRIO

A Prefeitura Municipal de Pedro Canário, município que fica ao Norte do ES, vai abrir processo seletivo para contratar profissionais de níveis nível fundamental, médio e superior.As vagas são temporárias para os seguintes cargos: Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Psicólogo, Assistente Social, Médico Clínico Geral, Médico de Estratégia de Saúde da Família, Médico Ortopedista, Médico Ginecologista/ Obstetrícia, Médico Psiquiatra, Médico Pediatra, Médico Veterinário, Fisioterapeuta; Farmacêutico/Bioquímico, Cirurgião Dentista; Auxiliar de Consultório Dentário; Motorista; Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Administrativo, Contador e Vigia.

Inscrições: devem ser feitas de 2 a 4 de julho de 2019, das 8h às 14h, no NTM - Núcleo Tecnológico Municipal anexo a EMEF Prof. Guedes Alcoforado, situado na Av. Mário Velo Silvares, nº 139, Centro.

9 - PREFEITURA DE VITÓRIA.

A Prefeitura de Vitória, Capital do ES, está com inscrições abertas para o processo seletivo para cargos da área da Educação. As chances são para Professor de Educação Básica IV - Coordenador de Turno (01) e Função Pedagógica (01) com carga horária de 25 horas semanais e remuneração que varia de R$ 2.099,41 a R$ 2.792,88 de acordo com a titulação.

Inscrições: até 5 de julho de 2019, no site sistemasrh.vitoria.es.gov.br até 5 de julho de 2019, no site

10 - UFES

A Ufes vai abrir processo seletivo para a contratação de professores substitutos. A oferta é de dez vagas. Os selecionados de nível superior devem receber remuneração no valor entre R$ 2.442,66 e R$ 4.272,99, em regime de 20h ou 40h semanais.

Inscrições: de 1º a 5 de julho de 2019, nos departamentos que oferecem as vagas.

11 - UFES

Estão abertas as inscrições para o quadro administrativo da Ufes. A oferta é de 12 vagas. O salário varia de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, já acrescido do auxílio alimentação.

Inscrições: até 7 de julho, no site até 7 de julho, no site www.progep.ufes.br

12 - PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 58 vagas na área da Educação. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 2.221,36. A seleção oferece vagas para cargos de professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês), Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogo. A carga horária é de 25h e 40h semanais.

Inscrições: até 7 de julho de 2019, no site até 7 de julho de 2019, no site www.fsjb.edu.br . Também é possível se inscrever no Posto de Atendimento, que fica na Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e Esporte, Av. Presidente Vargas, 157, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 11h e 13h às 16h. A taxa é de R$ 100.

13 - CÂMARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

A Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, município que fica no Norte do Espírito Santo, anuncia realização de Processo Seletivo, objetivando a contratação temporária de dois Auxiliares de Serviços Gerais. O contratado deve cumprir carga horária em regime de 44 horas semanais, sendo remunerado mensalmente no valor de R$ 998,00, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00. É necessário que o candidato porte escolaridade em nível fundamental.

Inscrições: na Câmara Municipal, que fica na Rua Ivan Luiz Barcellos, 104, Bairro Glória, no período de 1º a 9 de julho de 2019, no horário das 12h às 18h, de segunda a quinta-feira e das 07h às 13h às sextas-feiras.

14 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou edital de abertura de Processo Seletivo para formação de cadastro reserva para profissionais da área da Saúde . Os selecionados terão carga horária de 20 a 40 horas com com subsídios de R$ 4.849,84 a R$ 9.699,69. As chances são para o cargo de médico.