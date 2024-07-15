13 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 21 mil

O salário pode chegar a R$ 21 mil mensais no Espíito Santo. O título anterior informava equivocadamente outra valor. O texto foi corrigido.

Na quinta-feira, 18 de julho, é o último dia para se inscrever no concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São 412 vagas, das quais sete para o Espírito Santo. As chances são para os cargos de técnico e analista, que exigem o nível superior. Os ganhos chegam a R$ 13 mil.