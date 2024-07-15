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Mais de 770 vagas

13 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 21 mil

Oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade e para ocupar cargos efetivos e temporários; confira a lista complesta
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jul 2024 às 12:12

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 12:12

Ifes Campus Vitória
Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira

Correção

15/07/2024 - 3:33
O salário pode chegar a R$ 21 mil mensais no Espíito Santo. O título anterior informava equivocadamente outra valor. O texto foi corrigido. 
A semana começa com 13 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo. A oferta é de mais de 770 vagas destinadas a profissionais de diversos níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 21 mil mensais.
Os interessados em atuar como professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) têm até 4 de agosto para se inscrever em uma das 49 vagas disponíveis no magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. O salário é de R$ 4.875,18, mais acréscimos.
Na quinta-feira, 18 de julho, é o último dia para se inscrever no concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São 412 vagas, das quais sete para o Espírito Santo. As chances são para os cargos de técnico e analista, que exigem o nível superior. Os ganhos chegam a R$ 13 mil.
As inscrições para o concurso de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo foram prorrogadas até o dia 23 de julho. São 40 vagas para quem tem o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após o período de formação, será de R$ 10.005.

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