13 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 21 mil

Correção
15/07/2024 - 3:33
O salário pode chegar a R$ 21 mil mensais no Espíito Santo. O título anterior informava equivocadamente outra valor. O texto foi corrigido.
A semana começa com 13 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo. A oferta é de mais de 770 vagas destinadas a profissionais de diversos níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 21 mil mensais.
Os interessados em atuar como professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) têm até 4 de agosto para se inscrever em uma das 49 vagas disponíveis no magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. O salário é de R$ 4.875,18, mais acréscimos.
Na quinta-feira, 18 de julho, é o último dia para se inscrever no concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São 412 vagas, das quais sete para o Espírito Santo. As chances são para os cargos de técnico e analista, que exigem o nível superior. Os ganhos chegam a R$ 13 mil.
As inscrições para o concurso de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo foram prorrogadas até o dia 23 de julho. São 40 vagas para quem tem o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após o período de formação, será de R$ 10.005.