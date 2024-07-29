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771 vagas

12 concursos e seleções abertos no ES com salário de quase R$ 22 mil

Há oportunidades para profissionais do magistério, da saúde,  de auditoria, trânsito, entre outras áreas; veja a lista completa com prazos e editais
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jul 2024 às 13:49

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 13:49

Agência dos Correios, Leitão da Silva, Vitória
Agência dos Correios, Leitão da Silva, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Pelo menos 12 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem 771 vagas para cargos de níveis médio e superior. O salário pode chegar a R$ 21 mil mensais.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) tem oportunidades para professores efetivos e temporários. O concurso oferece 49 vagas e os interessados podem se inscrever até 4 de agosto. O salário é de R$ 4.875,18, mais acréscimos.
Já os postos para temporários são para atuar em São Mateus, Guarapari e Montanha, totalizando 5 oportunidades. Neste caso, os candidatos precisam ficar atentos aos prazos, que são diferentes para cada seleção.
Há ainda chance para professor efetivo na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com três postos. O atendimento ocorre de 5 de agosto a 4 de setembro. Os ganhos chegam a R$ 10.481.
Os Correios divulgaram edital para contratar 33 profissionais de níveis médio e superior nas áreas de medicina e segurança do trabalho. Para o Espírito Santo, a seleção vai preencher cadastro de reserva.

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