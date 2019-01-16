11 concursos públicos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Prefeitura de Viana vai preencher 217 vagas em diversos cargos Crédito: Divulgação

Onze concursos públicos estão abertos no Espírito Santo para a contratação de profissionais efetivos e temporários. As chances são destinadas a todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil.

O destaque fica por conta do concurso da Polícia Civil, que oferece 173 vagas para cargos de níveis médio e superior. As prefeitura de Aracruz, Viana e Itapemirim abriram também seleções para a contratação de novos servidores efetivos. Na Ufes, as oportunidades para para professor do quadro permanente.

Para os demais órgãos, as oportunidades são para temporários.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE PIÚMA

A Prefeitura de Piúma divulgou o edital de abertura de processo seletivo para a contratação de professores habilitados em caráter temporário para atuação na educação básica: no Ensino de Educação Infantil e Fundamental Ano Iniciais e Finais. A remuneração para os professores A e B, com carga horária de 25 horas semanais, é de R$ 2.067,34, enquanto que para pedagogo com jornada de 40 horas é de R$ 3.307,74. As inscrições poderão ser feitas no site controladoria.piuma.es.gov.br , até 17 de janeiro de 2019, às 23h59.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, com objetivo de garantir a execução das atividades do programa Anchieta Rumo ao Futuro. Os interessados poderão se inscrever nos dias 16 e 17 de janeiro, das 9h às 13h, na própria secretaria, que fica na Vila Olímpica. Há vagas para assistente esportivo (nível médio) e profissional de educação física (nível superior). O professor vai receber R$ 17,41, enquanto que o assistente R$ 11,70.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratar professor substituto na área de Metalurgia (1) no Campus de Vitória. O salário base oferecido varia de R$ 3.121,76 a R$ 5.742,14, de acordo com a titulação; Auxílio-alimentação de R$ 458,00; Auxílio-transporte e Auxílio-escola. A carga horária a ser cumprida pelo profissional é de 40 horas semanais. As inscrições vão até o dia 18 de janeiro de 2019, na Coordenadoria de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, que fica na Avenida Vitória, 1729, Jucutuquara, Vitória-ES. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h às 17h.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar professores do Magistério Superior do Quadro Permanente. São duas vagas para as áreas de Ciências Biológicas/ Fisiologia (1); Ciências Biológicas/ Bioquímica (1). Os interessados podem se inscrever até 18 de janeiro de 2019, nos departamentos que oferecem as vagas. A remuneração varia de R$ 3.449,83 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação do candidato. Os selecionados de nível superior devem atuar em regime de 20h ou Dedicação Exclusiva.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa abriu processo seletivo para a formação de cadastro reserva em cargo de nível superior da área da saúde. A função é de Enfermeiro que irá atuar na Atenção Básica em Saúde - ESF, onde a jornada de trabalho de 40h semanais, com remuneração base de R$ 2.645,92, mais insalubridade de R$ 529,18 e gratificação de R$ 324,48. Os interessados podem se inscrever até 18 de janeiro de 2019, na Prefeitura de Santa Teresa, que fica na Rua Darly Vervloet, nº 446, Centro, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz divulgou dois editais de abertura de concurso público. Ao todo, são 37 oportunidades para cargos de níveis fundamental e superior. A remuneração pode chegar a R$ 4,1 mil. As inscrições podem ser feitas até 20 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa para os cargos de motorista, operador de máquinas pesadas e vigia é de de R$ 41,50. Já para os cargos de auditor de controle interno - contabilidade e contador o valor da participação é de R$ 81,50.

PREFEITURA DE FUNDÃO

A Prefeitura de Fundão abriu seleção para formar cadastro de reserva de Profissionais do Magistério. Os interessados podem se inscrever de 18 a 21 de janeiro, no Núcleo de Apoio Especializado Educacional (NAEE), situado à Rua Professor Virginio Pereira, nº 98, Centro. O candidato precisa ter Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação nas áreas exigidas; Curso Normal Superior com habilitação para o Magistério; Curso nas áreas específicas de cada cargo; Pós-Graduação Lato Sensu em Educação do Campo. A jornada de trabalho será de 25 horas semanais e o salário base varia de R$ 1.709,32 a R$ 2.275,11, de acordo com a titulação do profissional.

PREFEITURA DE VIANA

O prazo de inscrições do concurso público da Prefeitura de Viana foi prorrogado até o dia 21 de janeiro de 2019. A oferta é de 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98 com os demais benefícios da carreira. Para o magistério são 166 vagas, 15 para guarda municipal e 36 para os demais cargos.

PREFEITURA DE PIÚMA

A Prefeitura de Piúma abriu Processo Seletivo destinado a contratação de Técnico de Enfermagem (20) e Auxiliar de Saúde Bucal (6). A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário base varia de R$ 954,00 a R$ 1.265,12. As inscrições pode ser feitas até as 23h59 do dia 21 de janeiro de 2019, no endereço eletrônico www.controladoria.piuma.es.gov.br

PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

A Prefeitura de Itapemirim vai abrir concurso público para contratar 101 servidores efetivos. A remuneração varia de R$ 1.098,43 a R$ 6.416,10, além de benefícios como tíquete alimentação no valor de R$ 700,00. As chances são para candidatos que tenham os níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever até as 15 horas do dia 21 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 22 para os cargos de nível fundamental, R$ 58 para os de nível médio e de R$ 68 para os de ensino superior.

POLÍCIA CIVIL