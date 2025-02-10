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Carreira pública

11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 13 mil no ES

Secretaria de Justiça, Prefeitura de Viana, Ibama e IBGE são alguns órgãos que vão contratar profissionais no Estado; veja a lista completa

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 10:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 fev 2025 às 10:59
Fachada da Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana tem vaga para o cargo de assistente administrativo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
Pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 270 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) está com inscrições abertas para o processo seletivo público simplificado para a contratação de assistente administrativo. A seleção vai formar cadastro de reserva e o candidato precisa ter o ensino médio e mais de 18 anos. A remuneração mensal é de R$ 1.913,82. Os interessados podem se inscrever até 28 de fevereiro. Os selecionados vão trabalhar como terceirizados em órgãos do governo estadual.
Também estão abertas as inscrições para a seleção temporária de assistentes administrativos da Prefeitura de Viana. O cargo exige que o candidato tenha o nível médio. O salário chega a R$ 1,7 mil. O prazo segue até 16 de fevereiro.
A Prefeitura de Mimoso do Sul, município que fica no Sul do Espírito Santo, abriu concurso com 46 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. O salário é de até R$ 4.116. O atendimento aos candidatos ocorre até 14 de fevereiro.
Já em Jerônimo Monteiro, município que fica no Sul do Espírito Santo, tem quatro chances para os cargos de assistente social e psicólogo, com inscrição até 11 de fevereiro. Os ganhas chegam a R$ 2.908.
A Secretaria da Justiça (Sejus) está com processo seletivo aberto para a contratação de profissionais para atuarem no Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Moderniza-ES), que prevê a construção de novos presídios no Estado. As chances são para o cargo de técnico em edificações, com atendimento até 13 de fevereiro e o salário é de R$ 6.500.

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