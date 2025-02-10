11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 13 mil no ES

Prefeitura de Viana tem vaga para o cargo de assistente administrativo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 270 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) está com inscrições abertas para o processo seletivo público simplificado para a contratação de assistente administrativo . A seleção vai formar cadastro de reserva e o candidato precisa ter o ensino médio e mais de 18 anos. A remuneração mensal é de R$ 1.913,82. Os interessados podem se inscrever até 28 de fevereiro. Os selecionados vão trabalhar como terceirizados em órgãos do governo estadual.

Também estão abertas as inscrições para a seleção temporária de assistentes administrativos da Prefeitura de Viana. O cargo exige que o candidato tenha o nível médio. O salário chega a R$ 1,7 mil. O prazo segue até 16 de fevereiro.

A Prefeitura de Mimoso do Sul, município que fica no Sul do Espírito Santo, abriu concurso com 46 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. O salário é de até R$ 4.116. O atendimento aos candidatos ocorre até 14 de fevereiro.

Já em Jerônimo Monteiro, município que fica no Sul do Espírito Santo, tem quatro chances para os cargos de assistente social e psicólogo, com inscrição até 11 de fevereiro. Os ganhas chegam a R$ 2.908.