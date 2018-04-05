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Segurança Pública

Polícia Civil de SP abre concursos com 1,4 mil vagas

Salário é de R$ 3.743,98 mil para os cargos de escrivão e investigador.

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 14:53

Publicado em 

05 abr 2018 às 14:53
A Polícia Civil de São Paulo lançou dois novos editais para o preenchimento de 800 vagas para escrivão e 600 para investigador. O salário para os dois cargos é de R$ 3.743,98 mil.
As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Vunesp de 16 de abril a 15 de maio, com taxa de R$ 84,81. Os editais foram publicados no Diário Oficial de São Paulo desta quinta-feira (5).
Os candidatos precisam ter nível superior completo em qualquer área e carteira de habilitação.
O processo de seleção é composto por prova preambular, prova escrita, comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante investigação social, prova oral e de títulos.
Concurso para delegado
A Polícia Civil de São Paulo também tem concurso com 250 vagas para o cargo de delegado. É necessária formação em Direito, com dois anos de experiência na área jurídica ou experiência na área policial civil.
O prazo para se inscrever é até o dia 2 de maio, no site da Fundação Vunesp www.vunesp.com.br/PCSP1701, onde também está disponível o edital. A taxa de inscrição é de R$ 84,81.
 

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