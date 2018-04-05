Polícia Civil de SP abre concursos com 1,4 mil vagas

A Polícia Civil de São Paulo lançou dois novos editais para o preenchimento de 800 vagas para escrivão e 600 para investigador. O salário para os dois cargos é de R$ 3.743,98 mil.

As inscrições devem ser feitas pelo site dade 16 de abril a 15 de maio, com taxa de R$ 84,81. Os editais foram publicados no

Os candidatos precisam ter nível superior completo em qualquer área e carteira de habilitação.

O processo de seleção é composto por prova preambular, prova escrita, comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante investigação social, prova oral e de títulos.