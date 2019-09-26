Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quer emprego?

Empresa suíça que vai assumir aeroporto abre vagas de emprego no ES

As oportunidades na Zurich Airport Latin America são para diversas áreas e para profissionais de níveis médio, técnico e superior
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 set 2019 às 12:39

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 12:39

Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Fernanda Madeira
A Zurich Airport, empresa que será responsável pela administração do Aeroporto de Vitória, está com vagas de emprego abertas nas áreas comercial, engenharia, financeira, operações aeroportuárias, recursos humanos e tecnologia da informação. Ao todo, são 22 cargos.
> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA
As oportunidades são para profissionais que tenham os níveis médio, técnico e superior. Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.
> Leroy Merlin abre vagas de emprego no ES; veja como se inscrever
Os interessados podem fazer o cadastro no site jobs.kenoby.com/aseb. A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano e vai assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles, a partir de janeiro de 2020.
CONFIRA AS VAGAS
Comercial
- Gerente comercial
Engenharia
- Analista de automação
- Analista de manutenção civil
- Analista de manutenção elétrica
- Analista de manutenção mecânica
- Técnico em manutenção
> Avião colide com capivara ao decolar no Aeroporto de Vitória
Financeiro
- Analista de compras
- Analista de tesouraria
- Gerente executivo financeiro
Operações aeroportuárias
- Analista de credenciamento
- Analista de emergência e prevenção de acidentes
- Analista de operações - Avsec
- Analista de operações - Data
- Analista de operações - Terminal de passageiros
- Analista de operações – Coa/Coe/Airside
- Analista de qualidade - Avsec
- Analista de sgso - Safety
- Fiscal de pátio e pista
- Líder de operações – coa/coe/airside
- Operador CCO 
Recursos humanos
- Designer
Tecnologia da informação
- Analista de tecnologia da informação - redes
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto Empregos (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados