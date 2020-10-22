Wine abre oportunidades de estágio na área de tecnologia

Oportunidades para quem quer estagiar nas áreas de tecnologia ou engenharia Crédito: Divulgação

A Wine, clube de assinatura de vinhos, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Wine Tech. A oferta é de 15 vagas para atuar na área de tecnologia. Todas as oportunidades são para o escritório do Espírito Santo

A seleção é a aberta a estudantes que tenham a conclusão do curso prevista até dezembro de 2021. Os cursos contemplados são os de Tecnologia e Engenharia. Pessoas com mais de 60 anos também podem se candidatar.

Na Wine, toda diversidade é bem vinda e valorizada. Um dos nossos objetivos com esse programa de estágio é atrair pessoas diversas, que com suas diferentes visões e experiências tornarão nosso ambiente ainda mais colaborativo e criativo, ressalta a gerente de Cultura e Pessoas da Wine, Paula Caetano.

As inscrições podem ser feitas até 5 de novembro no site vinho.me/WineTech . O processo seletivo será realizado em novembro e o estágio começa em dezembro. A seleção conta com dinâmicas de grupo e entrevistas.