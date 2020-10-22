Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos talentos

Wine abre oportunidades de estágio na área de tecnologia

Interessados podem se inscrever até 5 de novembro; pessoas com mais de 60 anos também podem se candidatar no processo seletivo

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 17:21
Clube de vinhos on line
Oportunidades para quem quer estagiar nas áreas de tecnologia ou engenharia Crédito: Divulgação
A Wine, clube de assinatura de vinhos, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Wine Tech. A oferta é de 15 vagas para atuar na área de tecnologia. Todas as oportunidades são para o escritório do Espírito Santo.
A seleção é a aberta a estudantes que tenham a conclusão do curso prevista até dezembro de 2021. Os cursos contemplados são os de Tecnologia e Engenharia. Pessoas com mais de 60 anos também podem se candidatar. 
Na Wine, toda diversidade é bem vinda e valorizada. Um dos nossos objetivos com esse programa de estágio é atrair pessoas diversas, que com suas diferentes visões e experiências tornarão nosso ambiente ainda mais colaborativo e criativo, ressalta a gerente de Cultura e Pessoas da Wine, Paula Caetano.
As inscrições podem ser feitas até 5 de novembro no site vinho.me/WineTech. O processo seletivo será realizado em novembro e o estágio começa em dezembro. A seleção conta com dinâmicas de grupo e entrevistas.
Os selecionados vão receber bolsa de estágio, ticket alimentação ou refeição, vale transporte ou combustível, premiação por resultados, descontos na Loja Wine e Clube Wine, acesso ao outlet exclusivo da marca, horário flexível e possibilidade de atuar no modelo home office.

Veja Também

Ministério Público do ES abre seleção de estágio com bolsa de R$ 800

Mais de 190 vagas de estágio com bolsas que chegam a R$ 1,2 mil

Negativa de estágio por ser mulher gera revolta nas redes sociais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 27/04/2026
Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados