Vale tem 900 vagas de estágio, sendo 218 chances para o ES

Complexo de usinas da Vale, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Vale está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2021. A oferta é de 900 vagas para estudantes de nível superior de todo o Brasil, das quais 218 destinadas ao Espírito Santo. Além da unidade capixaba, há chances no Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro.

Para participar, é necessário ter formatura prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. As oportunidades são para universitário de cursos como Engenharias, Geologia, Administração, Comunicação, Psicologia, Direito, Economia, entre outros.

Os estudantes receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14, que varia de acordo com a carga horária, que pode ser de quatro ou seis horas diárias, conforme as atividades a serem desenvolvidas.

Eles terão ainda vale-transporte e vale-refeição e terão direito a assistência médica, trilha de desenvolvimento de carreira exclusivo para estagiários(as), acesso ao Gympass, programa de assistência ao empregado, seguro de vida e cesta de Natal, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses.

As inscrições podem ser feitas até 5 de julho, no site do programa . A companhia informou que os candidatos só poderão se inscrever para vagas no Estado onde moram, mesmo em locais em que o trabalho seja 100% remoto, e ter disponibilidade para estagiar pelo período de até 6h.

Este ano, de acordo com a mineradora, o programa será destinado exclusivamente para estudantes de ensino superior, inicialmente com atuação em teletrabalho (home office). Os contratos terão a duração de um ano, podendo ser renovado pelo mesmo período.