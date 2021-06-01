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Jovens talentos

Vale tem 900 vagas de estágio, sendo 218 chances para o ES

Oportunidades são para estudantes de nível superior; bolsa é de R$  1.375,14. Interessados podem se inscrever até 5 de julho
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 jun 2021 às 14:31

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 14:31

Data: 29/12/2020 - ES - Vitória - Complexo de usinas da Vale, em Vitória - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ
Complexo de usinas da Vale, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Vale está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2021. A oferta é de 900 vagas para estudantes de nível superior de todo o Brasil, das quais 218 destinadas ao Espírito Santo. Além da unidade capixaba, há chances no Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro.
Para participar, é necessário ter formatura prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. As oportunidades são para universitário de cursos como Engenharias, Geologia, Administração, Comunicação, Psicologia, Direito, Economia, entre outros.
Os estudantes receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14, que varia de acordo com a carga horária, que pode ser de quatro ou seis horas diárias, conforme as atividades a serem desenvolvidas.
Eles terão ainda vale-transporte e vale-refeição e terão direito a assistência médica, trilha de desenvolvimento de carreira exclusivo para estagiários(as), acesso ao Gympass, programa de assistência ao empregado, seguro de vida e cesta de Natal, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses.
As inscrições podem ser feitas até 5 de julho, no site do programa. A companhia informou que os candidatos só poderão se inscrever para vagas no Estado onde moram, mesmo em locais em que o trabalho seja 100% remoto, e ter disponibilidade para estagiar pelo período de até 6h.
Este ano, de acordo com a mineradora, o programa será destinado exclusivamente para estudantes de ensino superior, inicialmente com atuação em teletrabalho (home office). Os contratos terão a duração de um ano, podendo ser renovado pelo mesmo período.
Ao todo, o programa conta com seis etapas, que incluem avaliação on-line nos meses de junho e julho e participarão de painel virtual com gestores da mineradora entre julho e setembro. Os resultados estão previstos para serem divulgados a partir de outubro.

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