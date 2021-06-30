Vale prorroga inscrições para programa de estágio com 200 vagas no ES

Vale tem oportunidades para estudantes de nível superior Crédito: Divulgação/ Vale/ Marcelo Rosa

Vale prorrogou até o dia 12 de julho as inscrições para o Programa de Estágio 2021. A oferta é de 900 vagas, sendo 200 para o Espírito Santo . Há ainda chances para estudantes do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro.

A seleção é aberta a pessoas que estejam cursando o ensino superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. As oportunidades são para estudantes de cursos como Engenharias, Geologia, Administração, Comunicação, Psicologia, Direito, Economia, entre outros.

Os estagiários terão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14 (valores variam de acordo com a carga horária), vale-transporte e vale-refeição. Também terão direito a assistência médica e outros benefícios. A carga horária do estágio varia entre quatro e seis horas diárias, dependendo das atividades a serem desenvolvidas.

Os interessados devem se inscrever no site www.vale.com/estagio . De acordo com a mineradora, os candidatos devem morar no Estado onde está sendo oferecida a vaga, mesmo em locais em que o trabalho seja 100% remoto.

O processo seletivo será feito totalmente on-line e às cegas em todas as etapas com o objetivo de evitar que vieses inconscientes influenciem a escolha dos candidatos. Desta forma, informações como gênero, etnia, idade, faculdade, endereço, estado civil, deficiências, entre outras, são omitidas durante a seleção.