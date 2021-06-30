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Vale prorroga inscrições para programa de estágio com 200 vagas no ES

Bolsa-auxílio mensal será de até R$ 1.375,14; interessados devem ter previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jun 2021 às 16:09

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:09

Projeção de como ficarão as áreas de transporte de minério da Vale após fechamento
Vale tem oportunidades para estudantes de nível superior Crédito: Divulgação/ Vale/ Marcelo Rosa
Vale prorrogou até o dia 12 de julho as inscrições para o Programa de Estágio 2021. A oferta é de 900 vagas, sendo 200 para o Espírito Santo. Há ainda chances para estudantes do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro.
A seleção é aberta a pessoas que estejam cursando o ensino superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. As oportunidades são para estudantes de cursos como Engenharias, Geologia, Administração, Comunicação, Psicologia, Direito, Economia, entre outros. 
Os estagiários terão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14 (valores variam de acordo com a carga horária), vale-transporte e vale-refeição. Também terão direito a assistência médica e outros benefícios. A carga horária do estágio varia entre quatro e seis horas diárias, dependendo das atividades a serem desenvolvidas.
Os interessados devem se inscrever no site www.vale.com/estagio. De acordo com a mineradora, os candidatos devem morar no Estado onde está sendo oferecida a vaga, mesmo em locais em que o trabalho seja 100% remoto.
O processo seletivo será feito totalmente on-line e às cegas em todas as etapas com o objetivo de evitar que vieses inconscientes influenciem a escolha dos candidatos. Desta forma, informações como gênero, etnia, idade, faculdade, endereço, estado civil, deficiências, entre outras, são omitidas durante a seleção.
Ao todo, serão seis etapas, todas eliminatórias, que incluem inscrições e avaliações, painel com gestores e gestoras, exames médicos admissionais e divulgação de resultados.

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