Suzano encerra inscrições para qualificação de jovens na segunda (9)

Suzano tem 20 vagas para qualificar jovens de 18 e 19 anos Crédito: Divulgação/ Suzano

As inscrições para o programa de qualificação de jovens da Suzano , o Formare, terminam nesta segunda-feira (9). São 20 vagas para a unidade de Aracruz para o curso de Operador de Processo de Produção. Os interessados podem se candidatar no site do programa.

O candidato precisa ter 18 ou 19 anos completos até 30 de setembro deste ano; ter renda per capita de até um salário-mínimo por pessoa da residência; não ser filho de colaborador/a da empresa; e ter ensino médio completo ou estar cursando o 1º ou 3º ano em escola pública.

É necessário ainda ser morador de Barra do Sahy, Barra do Riacho ou Vila do Riacho, em Aracruz; ter disponibilidade de horário para estudar no período das 8h às 16h (de segunda a sexta, durante o curso) e participar de um processo seletivo que inclui prova on-line de matemática e português. O exame está previsto para ser aplicado entre os dias 20 de agosto e 1º de setembro.

O programa está previsto para começar em outubro e terá a duração de dez meses de curso entre disciplinas práticas e teóricas, proporcionando maior oportunidade de aprendizado e crescimento profissional para o mercado de trabalho. A capacitação terá carga horária média de 1.200 horas, uniforme, material escolar e seguro de vida. As aulas, durante o período de pandemia, serão realizadas excepcionalmente em formato virtual.

A iniciativa é desenvolvida pelo programa Voluntariar da Suzano em parceria com a Fundação Iochpe, que tem como objetivo capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social para a educação profissional e para o mercado de trabalho.