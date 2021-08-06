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Ensino médio

Suzano encerra inscrições para qualificação de jovens na segunda (9)

Oferta é de 20 vagas, em Aracruz, para o curso de Operador de Processo de Produção. Interessados devem ter 18 ou 19 anos completos

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 10:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 ago 2021 às 10:41
Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz
Suzano tem 20 vagas para qualificar jovens de 18 e 19 anos Crédito: Divulgação/ Suzano
As inscrições para o programa de qualificação de jovens da Suzano, o Formare, terminam nesta segunda-feira (9). São 20 vagas para a unidade de Aracruz para o curso de Operador de Processo de Produção. Os interessados podem se candidatar no site do programa. 
O candidato precisa ter 18 ou 19 anos completos até 30 de setembro deste ano; ter renda per capita de até um salário-mínimo por pessoa da residência; não ser filho de colaborador/a da empresa; e ter ensino médio completo ou estar cursando o 1º ou 3º ano em escola pública.
É necessário ainda ser morador de Barra do Sahy, Barra do Riacho ou Vila do Riacho, em Aracruz; ter disponibilidade de horário para estudar no período das 8h às 16h (de segunda a sexta, durante o curso) e participar de um processo seletivo que inclui prova on-line de matemática e português. O exame está previsto para ser aplicado entre os dias 20 de agosto e 1º de setembro.
O programa está previsto para começar em outubro e terá a duração de dez meses de curso entre disciplinas práticas e teóricas, proporcionando maior oportunidade de aprendizado e crescimento profissional para o mercado de trabalho. A capacitação terá carga horária média de 1.200 horas, uniforme, material escolar e seguro de vida. As aulas, durante o período de pandemia, serão realizadas excepcionalmente em formato virtual.
A iniciativa é desenvolvida pelo programa Voluntariar da Suzano em parceria com a Fundação Iochpe, que tem como objetivo capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social para a educação profissional e para o mercado de trabalho.
A Suzano informou que, de 2005 até o momento, já foram mais de 690 jovens capacitados e 65% estão no mercado de trabalho, o que reforça o compromisso de promover uma mudança positiva na sociedade por meio da educação.

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