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Suzano abre vagas para programa de estágio com vagas no ES

Podem participar estudantes de qualquer curso de graduação que tenham formatura prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 15:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 set 2021 às 15:57
Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz
Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz Crédito: Divulgação/ Suzano
A Suzano está com inscrições abertas para o Programa Raízes do Futuro 2022 que visa selecionar novos estagiários para atuar na empresa a partir do próximo ano. As oportunidades estão disponíveis em várias unidades, incluindo Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.
Os interessados podem se inscrever até 4 de outubro de 2021, no site  do programa.
Podem participar estudantes de qualquer curso de graduação que tenham formatura prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Os selecionados receberão como benefícios: bolsa auxílio, bolsa desafio, vale-refeição, assistência médica e seguro de vida, vale-transporte, entre outros. A carga horária será de 30 ou 40 horas semanais.
As etapas serão on-line e toda a comunicação do processo será feita via e-mail. O estágio está previsto para começar em fevereiro de 2022. Os novos estagiários poderão atuar em áreas como logística, jurídica, industrial e sustentabilidade.

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