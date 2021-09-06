Suzano abre vagas para programa de estágio com vagas no ES

Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz Crédito: Divulgação/ Suzano

A Suzano está com inscrições abertas para o Programa Raízes do Futuro 2022 que visa selecionar novos estagiários para atuar na empresa a partir do próximo ano. As oportunidades estão disponíveis em várias unidades, incluindo Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

Os interessados podem se inscrever até 4 de outubro de 2021, no site do programa

Podem participar estudantes de qualquer curso de graduação que tenham formatura prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Os selecionados receberão como benefícios: bolsa auxílio, bolsa desafio, vale-refeição, assistência médica e seguro de vida, vale-transporte, entre outros. A carga horária será de 30 ou 40 horas semanais.