Suzano abre programa de trainee com vagas para o ES

A Suzano está com inscrições abertas para o programa de trainee 2022. Para participar, os candidatos precisam ter formação entre 2019 e 2021 em qualquer curso superior. As chances são para atuação em uma das unidades da empresa de celulose, entre elas a de Aracruz, no Espírito Santo. A companhia também está presente nos estados de São Paulo, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Bahia e Pará. O número de vagas, entretanto, não foi divulgado.
As etapas serão 100% on-line e contará com inscrição, avaliação e entrevistas. Conforme informações da organização, o inglês não será critério de avaliação. A previsão é de que o programa comece em janeiro de 2022.
Os interessados podem se inscrever até 17 de setembro de 2021, no endereço eletrônico da Cia de Talentos. Na ocasião, é preciso informar os dados pessoais e as experiências, incluindo atividades extracurriculares.
Os novos trainees terão como benefícios: plano de desenvolvimento diferenciado, salário compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, previdência privada, horário flexível de trabalho e convênio farmácia.