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Oportunidades

Suzano abre novas vagas de estágio para alunos de cursos técnicos

Para o Espírito Santo, há vagas nas unidades de Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim. Interessados podem se inscrever até 4 de junho

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 16:11

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 mai 2021 às 16:11
Projeto da Suzano vai injetar R$ 380 milhões na ampliação de sua base florestal no Estado
Projeto da Suzano vai injetar R$ 380 milhões na ampliação de sua base florestal no Estado Crédito: Suzano/Divulgação
A Suzano está com inscrições abertas para o 2º ciclo do programa de estágio técnico 2021 "Plante o Futuro". Há 46 oportunidades disponíveis em diversas unidades da companhia, inclusive nas localizadas no Espírito Santo, que ficam em Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim. A empresa não informou o valor da bolsa. A carga horária é de seis horas diárias.
Para participar, os estudantes precisam ter 18 anos ou mais; estudar no período noturno, EAD ou aos sábados; e ter previsão de término do curso a partir de agosto de 2022. A empresa explicou que todas as pessoas que tiverem a previsão de formação antes deste período ou já formadas não estão dentro do pré-requisito para participar do programa.

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As chances para são para estudantes dos seguintes cursos técnicos:
  • Papel e Celulose
  • Química
  • Administração
  • Logística
  • Segurança de Trabalho
  • Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
  • Manutenção Elétrica ou áreas correlatas
Os interessados podem se inscrever até 4 de junho de 2021, no site do programa.

CONFIRA AS VAGAS PARA O ES

Aracruz

  • Estar cursando o 1° semestre de curso técnico ou ter disponibilidade de cumprir 1 ano no programa ainda vinculado a instituição (vínculo de agosto/2022 ou mais).
  • Estar em curso de nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados.
  •  Cursos compatíveis: Mecânica, elétrica, eletrotécnica, eletromecânica, automação, manutenção industrial, química, papel e celulose, logística, administração e segurança do trabalho.
  •  Morar em Aracruz, João Neiva e Ibiraçu.
  • Ter disponibilidade de participação integral no programa e cumprir carga horária de 06 horas/dia.
  • Domínio no pacote office e antenado em novas tecnologias.

Cachoeiro de Itapemirim

  • Ter 18 anos ou mais.
  • Estar cursando o 1° semestre de curso técnico ou ter disponibilidade de cumprir 1 ano no programa ainda vinculado a instituição (vínculo de agosto/2022 ou mais).
  • Estar em curso de nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados. 
  • Cursos compatíveis: Mecânica, elétrica, eletrotécnica, eletromecânica, automação, manutenção industrial, química, papel e celulose.
  •  Morar em Cachoeiro do Itapemirim.
  •  Ter disponibilidade de participação integral no programa e cumprir carga horária de 06 horas/dia.
  •  Domínio no pacote office e antenado em novas tecnologias.

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