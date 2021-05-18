Suzano abre novas vagas de estágio para alunos de cursos técnicos

A Suzano está com inscrições abertas para o 2º ciclo do programa de estágio técnico 2021 "Plante o Futuro". Há 46 oportunidades disponíveis em diversas unidades da companhia, inclusive nas localizadas no Espírito Santo, que ficam em Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim. A empresa não informou o valor da bolsa. A carga horária é de seis horas diárias.
Para participar, os estudantes precisam ter 18 anos ou mais; estudar no período noturno, EAD ou aos sábados; e ter previsão de término do curso a partir de agosto de 2022. A empresa explicou que todas as pessoas que tiverem a previsão de formação antes deste período ou já formadas não estão dentro do pré-requisito para participar do programa.
As chances para são para estudantes dos seguintes cursos técnicos:
- Papel e Celulose
- Química
- Administração
- Logística
- Segurança de Trabalho
- Manutenção Mecânica ou áreas correlatas
- Manutenção Elétrica ou áreas correlatas
Os interessados podem se inscrever até 4 de junho de 2021, no site do programa.
CONFIRA AS VAGAS PARA O ES
Aracruz
- Estar cursando o 1° semestre de curso técnico ou ter disponibilidade de cumprir 1 ano no programa ainda vinculado a instituição (vínculo de agosto/2022 ou mais).
- Estar em curso de nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados.
- Cursos compatíveis: Mecânica, elétrica, eletrotécnica, eletromecânica, automação, manutenção industrial, química, papel e celulose, logística, administração e segurança do trabalho.
- Morar em Aracruz, João Neiva e Ibiraçu.
- Ter disponibilidade de participação integral no programa e cumprir carga horária de 06 horas/dia.
- Domínio no pacote office e antenado em novas tecnologias.
Cachoeiro de Itapemirim
- Ter 18 anos ou mais.
- Estar cursando o 1° semestre de curso técnico ou ter disponibilidade de cumprir 1 ano no programa ainda vinculado a instituição (vínculo de agosto/2022 ou mais).
- Estar em curso de nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados.
- Cursos compatíveis: Mecânica, elétrica, eletrotécnica, eletromecânica, automação, manutenção industrial, química, papel e celulose.
- Morar em Cachoeiro do Itapemirim.
- Ter disponibilidade de participação integral no programa e cumprir carga horária de 06 horas/dia.
- Domínio no pacote office e antenado em novas tecnologias.