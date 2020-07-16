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Trabalho por hora

Supermercados vão contratar trabalhador freelancer, sem carteira assinada

Profissionais serão contratados para prestar serviços em cargos como  repositor, embalador, auxiliar de limpeza e promotor de vendas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 10:09

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 10:09

Data: 24/12/2019 - ES - Vitória - Movimentação de clientes no Carone de Jardim da Penha Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Supermercados podem contratar trabalhador para atuar por hora Crédito: Ricardo Medeiros
Boa notícia para quem está à procura de trabalho autônomo. Os supermercados do Espírito Santo vão contratar trabalhadores freelancers para atuar por hora. As oportunidades são para cargos como shopper (apoio para delivery), repositor, embalador, carregador, auxiliar de limpeza e promotor de vendas.
As contratações serão feitas por meio de uma parceria entre a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) e a Swtich, plataforma digital de contratação de trabalhadores freelancers para atuação nos supermercados associados à entidade.
Os interessados precisam fazer o cadastro no site www.switchapp.com.br. Depois disso, o trabalhador passa por um treinamento e uma avaliação para, em seguida estar disponível para atividade. Nos próximos meses, a plataforma também contará com um aplicativo.
Ao se cadastrar, o profissional precisa informar os dados pessoais, habilidades e experiências na função em que está se candidatando. Depois disso, ele recebe um treinamento e faz um teste de conhecimento, que precisa ter 80% de acerto. Somente após o exame ele assina um contrato de prestação de serviços e passa a estar disponível para receber a oportunidade, explica o CEO e idealizador do Switch, Robson Vesper.

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O executivo ressalta que a forma de trabalho é semelhante ao praticado pelo Uber e Ifood, onde o profissional é contratado por hora e de acordo com a sua disponibilidade. Os trabalhadores serão selecionados por meio de filtros como nota da avaliação, tempo de mercado e local onde mora.
Com o convênio entre a Acaps e a plataforma, os supermercado terão desconto de 7% na contratação dos profissionais. A triagem dos candidatos será feita pela plataforma e a contratação do profissional será por hora trabalhada, de acordo com a função a ser exercida. De acordo do com a Acaps, o valor cobrado aos estabelecimentos inclui todas as taxas e o pagamento ao profissional, sem cobrança de mensalidade ou taxa de adesão para o supermercadista.
Pela plataforma, o estabelecimento solicita o tipo de profissional que deseja, escolhe o dia e informa a quantidade de horas a ser trabalhada. O trabalhador freelancer vai executar a atividade e no final do expediente serão avaliado por quem o contratou.

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Antes de iniciar o serviço, o profissional cadastrado recebe o manual de operação do estabelecimento com as informações necessárias para auxiliar o seu desempenho e o processo de instrução da equipe.
O superintendente da Acaps, Hélio Schneider, afirma que o convênio vem trazer mais uma facilidade para o associado da entidade. A vantagem, com certeza, é a redução dos custos que envolvem a contração de mão de obra. A parceria traz ainda segurança, praticidade e flexibilidade para as relações trabalhistas e contribui para o aumento da qualidade do atendimento ao cliente, ressalta o executivo.

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