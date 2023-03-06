Sines do ES abrem mais de 1.800 vagas de emprego nesta segunda-feira

Carteira de trabalho, trabalhador Crédito: Shutterstock

As agências do Sine e do Trabalhador disponibilizam, nesta segunda-feira (6), 1.814 vagas de emprego e estágio no Espírito Santo, incluindo para Pessoas com Deficiência (PcD). Há oportunidades para engenheiro mecânico, ajudante de técnico de administração, fisioterapeuta, administrador, técnico em segurança do trabalho, pedreiro, entre outras funções.

Podem se candidatar profissionais de todos os níveis de escolaridade. Basta procurar as unidades levando os documentos pessoais.

De acordo com as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio, à medida que forem preenchidas.

Na Grande Vitória, os postos estão nos Sines de Cariacica (60), Serra (527) e Vitória (515). Também há oportunidades no interior do Estado, nos municípios de Aracruz (199), Cachoeiro de Itapemirim (70), Colatina (96), Nova Venécia (52), Linhares (172) e São Mateus (123).

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica (próximo ao camelódromo), das 8 às 17 horas.

Vagas: 168

Ajudante Florestal (9)

Artífice (1)

Atendente Balconista (5)

Caldeireiro Alpinista (10)

Carpinteiro (2)

Encanador (15)

Engenheiro Mecânico (1)

Gerente de Recursos humanos (1)

Líder de Manutenção Mecânica (9)

Líder de Tubulação (10)

Mecânico Montador e Alinhador (50)

Motorista de Ônibus (10)

Operador de Equip.Guindaste de esteira e treliçado (1)

Operador de equipamento (1)

Operador de Equipamento (Betoneira) (2)

Operador de Equipamento (bomba lança) (2)

Operador de Equipamento (Retroescavadeira) (2)

Operador de equipamento caçamba (1)

Pedreiro (5)

Rigger Sinaleiro (WQ) (6)

Soldador Alpinista (10)

Soldador Eletrodo (4)

Soldador MIG (5)

Soldador mig e eletrodo (2)

Supervisor (Mecânica e caldeiraria) (6)

Supervisor de Loja (1)

Técnico em Segurança do Trabalho (3)

Vendedor com experiência no Mercado de Construção (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: o atendimento vai das 8 às 17 horas, na Rua Costa Pereira, 100, no bairro Sumaré.

Vagas: 75

Acabador de Mármore e Granito (1)

Ovador de Container (1)

Analista de TI (1)

Auxiliar de Expedição (1)

Auxiliar de linha de produção (10)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de Saúde Bucal /Secretária (1)

Bombeiro Hidráulico (1)

Borracheiro (2)

Ajudante de ovador de container (1)

Cortador de pedras (1)

Cumim (1)

Eletricista de Manutenção Industrial (1)

Mecânico Industrial (10)

Ensacador (1)

Envelopador (Blocos) (1)

Eletricista De Automóveis (1)

Oficial de Obras (1)

Montador de Andaimes (3)

Operador de Empilhadeira (1)

Ajudante Operador de Pórtico Rolante (1)

Pedreiro (4)

Pedreiro de Acabamento (1)

Oficial de Obras (1)

Polidor de Polideira Automática de 12 cabeças (1)

Recepcionista (1)

Repositor de Mercadorias (1)

Servente de Obras (Pcd) (3)

Servente de Obras (11)

Técnico de Segurança do Trabalho (4)

Soldador (2)

Vendedor Interno (1)

Vendedor Porta a Porta (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: das 8 às 17 horas, na Rodovia Leste-Oeste, 154 - Santo André. Mais informações pelo telefone (27) 3636-0048.

Vagas: 74

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de serralheiro (1)

Analista de sinistros (2)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar técnico eletrônico (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Carregador (5)

Conferente de logística (15)

Copeiro (1)

Eletricista industrial (3)

Embalador (1)

Fiscal de loja (7)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico industrial (3)

Motorista carreteiro (4)

Motorista de caminhão (4)

Nutricionista (8)

Operador de empilhadeira (8)

Técnico de refrigeração (3)

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Getulio Vargas, nº 98, Centro, das 8 às 17 horas. Somente atendimento presencial com agendamento. Ligue (27) 3721-7102.

Oportunidades de trabalho para pedreiros Crédito: Freepik

Vagas: 96

Apontador no setor de obras (2)

Armador de ferragens (9)

Atendente de padaria (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de banho e tosa (1)

Auxiliar de costura (1)

Auxiliar de laboratório (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de produção (pcd) (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de topógrafia (1)

Babá (1)

Carpinteiro (2)

Comprador (1)

Corretor de seguro (1)

Cortador de roupas (1)

Cozinheiro (1)

Costureira (8)

Eletricista (1)

Empregada doméstica (2)

Lavador de motores (1)

Motorista entregador (1)

Garçom

Motorista (2)

Motorista de caminhão (5)

Motorista carreteiro (4)

Chapeiro (5)

Operador de caldeira (1)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de trator (1)

Pedreiro(6)

Recepcionista atendente (2)

Representante comercial (1)

Servente de obras exclusivo (pcd) (3)

Sine de Linhares

Como se candidatar: o horário de atendimento ao público é das 8 às 13 horas, na avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, no Centro. Mais informações nos telefones (27) 3372-3230 e (27) 3371-3476.

Vagas: 172

Ajudante de obras (4)

Alimentador de produção (1)

Armador oficial (3)

Assistente financeiro (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar cozinha (5)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de confeiteiro (1)

Auxiliar de desinsetização (1)

Auxiliar de elétrica (12)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de linha produção (3)

Auxiliar de mecânica (1)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Caixa (2)

Calceteiro (4)

Carpinteiro (3)

Carpinteiro (2)

Conferente (1)

Conferente (2)

Cozinheiro (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista auxiliar m (1)

Eletricista de carro i (2)

Estagiário administrativo (2)

Estagiário de engenharia (2)

Estoquista (1)

Fatiador de frios (1)

Instrutor de informática (2)

Mecânico de caminhão e máquinas (2)

Mecânico de caminhão (2)

Mecânico de suspensão (2)

Oficial de cozinha (2)

Oficial de serviços gerais (1)

Operador de cobrança (1)

Operador de eletromecânico (12)

Operador de logistica (2)

Operador de piladora de café (1)

Pedreiro (14)

Profissional de logística (1)

Recepcionista (2)

Técnico em edificações (1)

Trabalhador rural (50)

Tratorista (1)

Vendedor (10)

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, no bairro Margareth.

Vagas: 52

Montador (2)

Auxiliar de Montagem (4)

Eletricista Predial (2)

Eletricista de Força e Controle (2)

Vendedor Externo (7)

Auxiliar de Escritório (1)

Representante de Negocios (3)

Balconista de Padaria (1)

Operador de Caixa (1)

Pedreiro (2)

Carpinteiro (1)

Armador (1)

Auxiliar de Serviços Gerais (3)

Ajudante Civil (6)

Assistente Administrativo (1)

Consultor Externo (5)

Atendente Comercial (1)

Recepcionista (1)

Trabalhador Rural (8)

Sine São Mateus

Como se candidatar: o atendimento vai das 8 às 17 horas, na rua Alberto Sartório, nº 404, no bairro Carapina.

Vagas: 123

Ajudante geral (4)

Ajudante de obras (7)

Açougueiro (1)

Atendente de balcão (2)

Atendente de padaria (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Ajudante de pizzaiolo (2)

Auxiliar administrativo (3)

Assistente de T.I (PCD) (1)

Auxiliar de eletricista (4)

Auxiliar de serviços gerais PCD (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de Açougue (1)

Auxiliar de mecânico (2)

Balconista atendente (1)

Bombeiro Hidráulico (1)

Camareira (1)

Caldeireiro (1)

Confeiteiro (1)

Costureira (1)

Cozinheiro (3)

Conferente (3)

Coletor de Lixo PCD (1)

Consultor de vendas

Estoquista (2)

Estágio (área administrativa) (1)

Eletricista (2)

Eletricista de automóvel (3)

Encarregado de manutenção (1)

Frentista (1)

Funileiro (1)

Fisioterapeuta (1)

Garçom (2)

Gerente de restaurante (1)

Instalador fotovoltaíco (3)

Limpador de sofá (1)

Marceneiro (1)

Mecânico Alinhador (1)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico industrial (1)

Mecânico de veículos (2)

Meio oficial de pedreiro (2)

Montador automotivo (4)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de Caixa (1)

Pedreiro (15)

Publicitario Jr (1)

Promotor de vendas júnior (1)

Representante comercial (1)

Recepcionista de Hotel (1)

Supervisor de loja (1)

Técnico em mecânica (1)

Trabalhador Rural (1)

Técnico De instalaçao de internet (2)

Técnico de informática (1)

Técnico atendente (6)

Torneiro (1)

Vendedor (11)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem procurar a Agência Municipal do Trabalhador, que funciona na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, das 8h às 17h.

Vagas: 527

Algumas delas são:

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (120)

Soldador (124)

Encanador (15)

Conferente de logistica (10)

Auxiliar de logística (30)

Auxiliar de expedição (15)

Ajudante de carga e descarga (15)

Vendedor de serviços (30)

Topógrafo (1)

Técnico em Segurança do Trabalho (2)

Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (2)

Adesivador (4)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de obras pcd (2)

Ajudante de obras (1)

Ajudante de pátio de sucata (3)

Armador (6)

Auxiliar administrativo pcd (2)

Auxiliar de almoxarifado (2)

Auxiliar de carga e descarga (8)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de estoque pcd (10)

Auxiliar de estoque (2)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 515