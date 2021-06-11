Sine de Anchieta abre 86 vagas de emprego nesta sexta-feira (11)

De acordo com a unidade, somente serão atendidas as pessoas que estiverem munidas de toda documentação exigida pela vaga em aberto e estiverem dentro das especificações exigidas pelo empregador.

É necessário levar o currículo atualizado com foto, constando número de PIS; documento de identidade; CPF ou carteira de habilitação; certificados de cursos; declaração escolar, comprovante de residência em seu nome (caso seja casa alugada, levar o contrato de aluguel); carteira de trabalho (física ou digital) e cartão da família.