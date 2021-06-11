Sine de Anchieta abre 86 vagas de emprego nesta sexta-feira (11)

O Sine de Anchieta está com 86 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (11). As oportunidades são para cargos de vários níveis de escolaridade e para os profissionais atuarem em empresas do Sul do Espírito Santo. Os interessados devem procurar a agência, que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro, até as 16 horas.
De acordo com a unidade, somente serão atendidas as pessoas que estiverem munidas de toda documentação exigida pela vaga em aberto e estiverem dentro das especificações exigidas pelo empregador.
É necessário levar o currículo atualizado com foto, constando número de PIS; documento de identidade; CPF ou carteira de habilitação; certificados de cursos; declaração escolar, comprovante de residência em seu nome (caso seja casa alugada, levar o contrato de aluguel); carteira de trabalho (física ou digital) e cartão da família.
CONFIRA AS VAGAS
- Supervisor de modificação e reparos (1)
- Almoxarife (1)
- Soldador (5)
- Soldador irata/escalador (5)
- Caldeireiro irata/escalador (5)
- Caldeireiro (5)
- Ajudante industrial - temporário (60)
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar de frota (1)
- Auxiliar faturista (1)
- Supervisor de qualidade (1)