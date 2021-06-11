Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Sine de Anchieta abre 86 vagas de emprego nesta sexta-feira (11)

Oportunidades são para trabalhar em empresas da região; interessados devem procurar a agência até as 16 horas, sem esquecer de levar os documentos pessoais
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jun 2021 às 13:26

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 13:26

Carteira de Trabalho e previdência social
Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira
Sine de Anchieta está com 86 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (11). As oportunidades são para cargos de vários níveis de escolaridade e para os profissionais atuarem em empresas do Sul do Espírito Santo. Os interessados devem procurar a agência, que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro, até as 16 horas. 
De acordo com a unidade, somente serão atendidas as pessoas que estiverem munidas de toda documentação exigida pela vaga em aberto e estiverem dentro das especificações exigidas pelo empregador.
É necessário levar o currículo atualizado com foto, constando número de PIS; documento de identidade; CPF ou carteira de habilitação; certificados de cursos; declaração escolar, comprovante de residência em seu nome (caso seja casa alugada, levar o contrato de aluguel); carteira de trabalho (física ou digital) e cartão da família.

CONFIRA AS VAGAS

  • Supervisor de modificação e reparos (1)
  • Almoxarife (1)
  • Soldador (5)
  • Soldador irata/escalador (5)
  • Caldeireiro irata/escalador (5)
  • Caldeireiro (5)
  • Ajudante industrial - temporário (60)
  • Auxiliar contábil (1)
  • Auxiliar de frota (1)
  • Auxiliar faturista (1)
  • Supervisor de qualidade (1)

Veja Também

Sines do ES abrem 1.675 vagas para trabalhar com carteira assinada

Nova fábrica de barita para setor de petróleo vai gerar 300 empregos no ES

13 dicas para preparar um bom currículo e conseguir um emprego em 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Empregos (ES) espírito santo Sine Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados