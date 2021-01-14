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Vários níveis de escolaridade

Sine de Anchieta abre 47 vagas de emprego no Sul do ES

Trabalhadores devem procurar a unidade até as 12 horas; oportunidades são para trabalhar em Anchieta e Guarapari
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 jan 2021 às 09:52

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 09:52

Carteira de Trabalho e previdência social
Vagas para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira
O Sine de Anchieta está com 47 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (14) no Sul do Espírito Santo. As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade para trabalhar em Anchieta e Guarapari
Os interessados devem procurar a agência que fica na Casa do Cidadão, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.
De acordo com informações da unidade, novos cadastros e atualizações só serão feitos quando o trabalhador for se candidatar a uma vaga em aberto. A iniciativa tem como objetivo evitar aglomerações.
Para fazer o cadastro, é necessário levar o currículo atualizado, constando o número do PIS, documento de identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família.
É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

CONFIRA AS VAGAS

  • Assistente social (1)
  • Bombeiro civil (1)
  • Agente de crédito (1)
  • Serralheiro (1)
  • Pintor industrial (1)
  • Rasteleiro (2)
  • Ajudante de cozinha (10)
  • Atendente balconista (10)
  • Coordenador de restaurante (10)
  • Auxiliar fiscal (1)
  • Motorista entregador (1)
  • Gerente de produção (1)
  • Estagiário de segurança do trabalho (1)
  • Estagiário de mecânica industrial (1)
  • Despachante aduaneiro (1)
  • Lavador de veículos (1)
  • Impressor digital (2)
  • Vendedor interno (1)

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