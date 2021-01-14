Sine de Anchieta abre 47 vagas de emprego no Sul do ES

O Sine de Anchieta está com 47 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (14) no Sul do Espírito Santo. As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade para trabalhar em Anchieta e Guarapari.
Os interessados devem procurar a agência que fica na Casa do Cidadão, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.
De acordo com informações da unidade, novos cadastros e atualizações só serão feitos quando o trabalhador for se candidatar a uma vaga em aberto. A iniciativa tem como objetivo evitar aglomerações.
Para fazer o cadastro, é necessário levar o currículo atualizado, constando o número do PIS, documento de identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família.
É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.
CONFIRA AS VAGAS
- Assistente social (1)
- Bombeiro civil (1)
- Agente de crédito (1)
- Serralheiro (1)
- Pintor industrial (1)
- Rasteleiro (2)
- Ajudante de cozinha (10)
- Atendente balconista (10)
- Coordenador de restaurante (10)
- Auxiliar fiscal (1)
- Motorista entregador (1)
- Gerente de produção (1)
- Estagiário de segurança do trabalho (1)
- Estagiário de mecânica industrial (1)
- Despachante aduaneiro (1)
- Lavador de veículos (1)
- Impressor digital (2)
- Vendedor interno (1)