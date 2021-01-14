Sine de Anchieta abre 47 vagas de emprego no Sul do ES

Vagas para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Guarapari. Sine de Anchieta está com 47 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (14) no Sul do Espírito Santo . As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade para trabalhar em Anchieta

Os interessados devem procurar a agência que fica na Casa do Cidadão, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.

De acordo com informações da unidade, novos cadastros e atualizações só serão feitos quando o trabalhador for se candidatar a uma vaga em aberto. A iniciativa tem como objetivo evitar aglomerações.

Para fazer o cadastro, é necessário levar o currículo atualizado, constando o número do PIS, documento de identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família.

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

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