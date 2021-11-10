Sindibares oferece 60 vagas em capacitação de graça para garçom

Com a chegada do verão, bares e restaurantes costumam ampliar as equipes para atender a clientela. Para isso, é necessário ter em seus quadros profissionais qualificados. O Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares do Espírito Santo (SindBares), em parceria com o Senac-ES, vai realizar o workshop gratuito “Qualidade no atendimento em Serviços de Bares e Restaurantes".
Podem participar candidatos com mais de 18 anos, que tenham trabalhado ou tenham interesse em atuar no segmento. A capacitação tem foco na qualidade do atendimento, apresentação pessoal e trabalho em equipe no salão.
O objetivo do Sindibares é atender profissionais que estão em busca de recolocação profissional. O evento será realizado nos dias 6 e 8 de dezembro, no auditório do Senac, em Vitória.
Ao final do curso os participantes serão inscritos no Banco de Oportunidades para, em momento oportuno, serem acionados e participarem de processo seletivo nos restaurantes associados. Os interessados podem se inscrever por e-mail ([email protected]) ou pelo telefone (27 3038-1271).
Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o último trimestre do ano é um período importante para o setor e a perspectiva é de contratações. O levantamento da entidade aponta que 31% dos empresários pretendem contratar na reta final do ano, mas enfrentam dificuldade para encontrar trabalhadores qualificados.
“Esse é um movimento importante para o nosso setor, aliando a necessidade de mão de obra do mercado com a capacitação de profissionais em busca de recolocação. No encerramento do treinamento vamos promover um meeting entre empresários que estão contratando com os participantes do curso, uma ação benéfica com foco na geração de renda e emprego”, destaca.