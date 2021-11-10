Sindibares oferece 60 vagas em capacitação de graça para garçom

Bares e restaurantes vão ampliar oferta de vagas Crédito: Freepik

Com a chegada do verão , bares e restaurantes costumam ampliar as equipes para atender a clientela. Para isso, é necessário ter em seus quadros profissionais qualificados. O Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares do Espírito Santo (SindBares), em parceria com o Senac-ES, vai realizar o workshop gratuito “Qualidade no atendimento em Serviços de Bares e Restaurantes".

Podem participar candidatos com mais de 18 anos, que tenham trabalhado ou tenham interesse em atuar no segmento. A capacitação tem foco na qualidade do atendimento, apresentação pessoal e trabalho em equipe no salão.

O objetivo do Sindibares é atender profissionais que estão em busca de recolocação profissional. O evento será realizado nos dias 6 e 8 de dezembro, no auditório do Senac, em Vitória

Ao final do curso os participantes serão inscritos no Banco de Oportunidades para, em momento oportuno, serem acionados e participarem de processo seletivo nos restaurantes associados. Os interessados podem se inscrever por e-mail ( [email protected] ) ou pelo telefone (27 3038-1271).

Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o último trimestre do ano é um período importante para o setor e a perspectiva é de contratações. O levantamento da entidade aponta que 31% dos empresários pretendem contratar na reta final do ano, mas enfrentam dificuldade para encontrar trabalhadores qualificados.