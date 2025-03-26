Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trabalho

Shoppings têm 188 vagas de emprego na Grande Vitória; veja como se candidatar

As oportunidades são para trabalhar em lojas, restaurantes, quiosques e outros estabelecimentos; confira as vagas

Publicado em 26 de Março de 2025 às 16:32

Gabriela Maia

Interessados nas vagas em shoppings podem se cadastrar de forma on-line ou levar o currículo pessoalmente Crédito: Sagrilo
Shoppings da Grande Vitória somam 188 vagas de emprego abertas, com oportunidades para trabalhar em restaurantes, lojas de roupas, tecnologia, utilidades do lar e outros estabelecimentos. As chances são para os cargos de vendedor, operador de caixa, cozinheiro, administrador, porteiro e outras funções. Para a maioria dos postos, não é necessário ter experiência.
Shopping Vitória tem 63 vagas abertas para os cargos de vendedores, operadores de caixa, atendentes de loja, fiscal de loja, auxiliar de cozinha, estoquista, e outros postos. Para se candidatar, é preciso escolher uma vaga e enviar o currículo diretamente para o contato indicado pela loja.
Em Cariacica, o Shopping Moxuara tem 16 oportunidades em diferentes lojas de calçados, uniformes, brinquedos, restaurantes e outros estabelecimentos. Dentre as chances, há vagas para vendedor, atendente, operador de caixa e fiscal de loja.
Já no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, há 40 vagas de emprego para as funções de estoquista, vendedor, atendente e outras chances em lojas de roupas, tecnologia, calçados e outros segmentos. No Shopping Montserrat, há 6 vagas para os postos de auxiliar de cozinha, operador de loja, gerente e atendente.
Também há oportunidades em Vila Velha. O Shopping Boulevard tem 63 vagas abertas para trabalhar em lojas de roupas, restaurantes, lojas de cosméticos e outras oportunidades. As chances são para fiscal, atendente, cozinheiro, administrador, auxiliar de limpeza e outras funções.

Confira as oportunidades

SHOPPING VITÓRIA
  • Como se candidatar: os candidatos podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou cadastrar no site https://www.intranetmall.com/vagas/shoppingvitoria/
  • Vagas: 63
  • Oportunidades: vendedor, caixa, estoquista, atendente, fiscal de loja, gerente, entre outros.
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
  • Como se candidatar: os candidatos podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou cadastrar no site https://intranetmall.com/vagas/shoppingmestrealvaro/ 
  • Vagas: 40
  • Oportunidades: vendedor, estoquista, atendente, auxiliar de limpeza, promotor de cartão, e operador de caixa, entre outros.
  • SHOPPING MONTSERRAT
  • Como se candidatar: os candidatos podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou cadastrar no site  https://intranetmall.com/vagas/shoppingmontserrat/
  • Vagas: 6
  • Oportunidades:  auxiliar de cozinha, operador de loja, gerente e atendente.
SHOPPING MOXUARA
  • Como se candidatar: os candidatos podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou cadastrar no site https://intranetmall.com/vagas/shoppingmoxuara/ 
  • Vagas: 16
  • Oportunidades: vendedor, gerente, balconista, atendente, auxiliar de loja, estoquista, operador de caixa, fiscal de loja entre outros.
SHOPPING BOULEVARD
  • Como se candidatar: a depender da vaga, o candidato deve entregar o currículo pessoalmente ou enviar o currículo para o contato indicado.
  • Vagas: 63
  • Oportunidades: vendedor, gerente, atendente, administrador, vendedor on-line, farmacêutico, auxiliar de limpeza, entre outros.

Arquivos & Anexos

Vagas abertas no Shopping Boulevard

Há 63 vagas para trabalhar em lojas e estabelecimentos,
Tamanho do arquivo: 22kb
Baixar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Grande Vitória Shopping Vitória Shoppings Empregos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados