Shoppings da Grande Vitória somam 188 vagas de emprego abertas, com oportunidades para trabalhar em restaurantes, lojas de roupas, tecnologia, utilidades do lar e outros estabelecimentos. As chances são para os cargos de vendedor, operador de caixa, cozinheiro, administrador, porteiro e outras funções. Para a maioria dos postos, não é necessário ter experiência.
O Shopping Vitória tem 63 vagas abertas para os cargos de vendedores, operadores de caixa, atendentes de loja, fiscal de loja, auxiliar de cozinha, estoquista, e outros postos. Para se candidatar, é preciso escolher uma vaga e enviar o currículo diretamente para o contato indicado pela loja.
Em Cariacica, o Shopping Moxuara tem 16 oportunidades em diferentes lojas de calçados, uniformes, brinquedos, restaurantes e outros estabelecimentos. Dentre as chances, há vagas para vendedor, atendente, operador de caixa e fiscal de loja.
Shoppings têm 188 vagas de emprego na Grande Vitória; veja como se candidatar
Já no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, há 40 vagas de emprego para as funções de estoquista, vendedor, atendente e outras chances em lojas de roupas, tecnologia, calçados e outros segmentos. No Shopping Montserrat, há 6 vagas para os postos de auxiliar de cozinha, operador de loja, gerente e atendente.
Também há oportunidades em Vila Velha. O Shopping Boulevard tem 63 vagas abertas para trabalhar em lojas de roupas, restaurantes, lojas de cosméticos e outras oportunidades. As chances são para fiscal, atendente, cozinheiro, administrador, auxiliar de limpeza e outras funções.
SHOPPING VITÓRIA
- Como se candidatar: os candidatos podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou cadastrar no site https://www.intranetmall.com/vagas/shoppingvitoria/
- Vagas: 63
- Oportunidades: vendedor, caixa, estoquista, atendente, fiscal de loja, gerente, entre outros.
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
- Como se candidatar: os candidatos podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou cadastrar no site https://intranetmall.com/vagas/shoppingmestrealvaro/
- Vagas: 40
- Oportunidades: vendedor, estoquista, atendente, auxiliar de limpeza, promotor de cartão, e operador de caixa, entre outros.
- SHOPPING MONTSERRAT
- Como se candidatar: os candidatos podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou cadastrar no site https://intranetmall.com/vagas/shoppingmontserrat/
- Vagas: 6
- Oportunidades: auxiliar de cozinha, operador de loja, gerente e atendente.
SHOPPING MOXUARA
- Como se candidatar: os candidatos podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou cadastrar no site https://intranetmall.com/vagas/shoppingmoxuara/
- Vagas: 16
- Oportunidades: vendedor, gerente, balconista, atendente, auxiliar de loja, estoquista, operador de caixa, fiscal de loja entre outros.
SHOPPING BOULEVARD
- Como se candidatar: a depender da vaga, o candidato deve entregar o currículo pessoalmente ou enviar o currículo para o contato indicado.
- Vagas: 63
- Oportunidades: vendedor, gerente, atendente, administrador, vendedor on-line, farmacêutico, auxiliar de limpeza, entre outros.
