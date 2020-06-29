Semana começa com mais de 410 vagas de emprego no ES

Carteira de trabalho Crédito: Dilgação

A semana começa com 418 vagas abertas para quem procura emprego com carteira assinada. As oportunidades são para trabalhadores de todos os níveis de escolaridade e estão disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhador.

Algumas profissões exigem que os candidatos tenham experiência. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os atendimentos estão sendo feitos de forma digital. De acordo com as unidades, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema a qualquer momento.

Na Agência do Trabalhador de Cariacica , são 152 vagas de emprego, sendo 30 vagas destinadas à pessoa com deficiência (PcD).

Há chances para estoquista, operador de caixa, encanador/bombeiro hidráulico, técnico em enfermagem, açougueiro, auxiliar de expedição entre outras. Para Pessoa com Deficiência (PcD), as oportunidades são para operador industrial, operador de caixa, ajudante de açougueiro, auxiliar de produção entre outras. Há ainda oportunidades para estágio nas áreas de engenharia civil, televendas, atendimento ao cliente, call center, social media e recursos humanos.

O Sine da Serra começa a semana com 46 vagas. Nesta segunda-feira (29), não haverá atendimento pois é feriado na Serra, Dia de São Pedro. O trabalhador pode conferir, no portal Serra + Emprego , as vagas, que são atualizadas diariamente após às 17 horas.

O sistema tem um Alerta de Vagas, que permite que a pessoa cadastre seu e-mail, informe suas áreas de interesse no mercado de trabalho para receber um alerta, por e-mail, avisando que a vaga que ela quer foi aberta.

No Sine de Linhares , a oferta é de 17 oportunidades de emprego para todos os níveis de escolaridade. Os destaques desta semana são vagas de auxiliar de departamento pessoal e supervisor de produção e logística. Há oportunidades para pessoas com deficiência, no cargo de auxiliar de serviços gerais.

Já o Sine de Vila Velha está com 173 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira. O destaque fica por conta do cargos de auxiliar de limpeza, com 90 oportunidades para o candidato que tem o nível fundamental completo.

Pelo site da prefeitura , profissionais poderão obter informações sobre vagas de emprego (por meio de um alerta direcionado aos e-mails ou telefones celulares cadastrados), agendamento para o seguro desemprego, ofertas de cursos de qualificação profissional e espaço para comentários e sugestões.

A Agência do Trabalho de Viana está com 30 oportunidades de emprego disponíveis.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: Os candidatos interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected] com a função pretendida no campo "assunto. Após o cadastro, os candidatos serão chamados para atendimento presencial agendado pela equipe da agência. Os candidatos interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail:com a função pretendida no campo "assunto. Após o cadastro, os candidatos serão chamados para atendimento presencial agendado pela equipe da agência.

Vagas:

Técnico em segurança do Trabalho

Técnico em Manutenção

Bombeiro Hidráulico

Operador de Retroescavadeira

Pedreiro- Experiência na Função

Auxiliar de produção PCD

Auxiliar de Produção

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Os candidatos deverão preencher o formulário abaixo e encaminhá-lo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. Os candidatos deverão preencher o formulário abaixo e encaminhá-lo para o e-mailcolocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas:

Pedreiro (5)

Operadora de caixa (3)

Doméstica (3)

Caseiro (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Coordenador de atendimento (1)

Técnico orçamentista (1)

Encanador/bombeiro hidraulico (10)

Montador de veículos (1)

Auxiliar de vendas (1)

Auxiliar de marketing (1)

Camareira (3)

Lavadeiro (1)

Estoquista (5)

Estágio de recursos humanos (1)

Gerente de loja (1)

Assistente de departamento pessoal (1)

Analista de rh (1)

Estágio de recursos humanos (1)

Assistente financeiro (1)

Analista de infraestrutura de ti (1)

Técnico em instalação telefônica (1)

Vendedor de peças automotivas (1)

Promotor de vendas (1)

Florista (1)

Auxiliar fiscal (1)

Mecânico de manutenção industrial (1)

Capoteiro (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Mecânico júnior (2)

Lanterneiro Júnior (2)

Analista contábil (1)

Operador de empilhadeira eletrica (1)

Auxiliar de compras (1)

Ajudante de mecânico automotivo (1)

Mecânico automotivo (1)

Fiscal de loja de supermercado (1)

Estágio em atendimento ao cliente - via telefone (1)

Estágio em call center (2)

Estágio em social media (2)

Estágio em engenharia civil (1)

Estágio em televendas (2)

Repositor-cadastro reserva (5)

Açougueiro (3)

Vendedor externo (1)

Técnico de enfermagem (12)

Açougueiro (9)

Fiscal de segurança (3)

Vendedor de autopeças de moto (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Encarregado de loja (1)

Auxiliar de expedição (15)

Vagas para pessoas com deficiência:

Operador industrial (2)

Ajudante de padaria (4)

Ajudante de açougueiro (3)

Operador de caixa (4)

Repositor (5)

Embalador (5)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Balconista de açougue (1)

Promotor de vendas (1)

Repositor (2)

Auxiliar de logística operacional (1)

Auxiliar de produção (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: No portal No portal Serra + Emprego , é possível conferir as vagas, que são atualizadas diariamente após às 17 horas.

Informações: (27) 99711-9565/ 99507-3391/ 99516-6972/ 99882-3209/ 99898-1513 (de segunda a sexta, de 8 às 17 horas)

Vagas:

Ajudante de cozinha (2)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Carpinteiro de telhado (2)

Costureira (2)

Encarregado de cozinha (1)

Enfermeiro (1)

Instalador de som e acessórios de veículos (2)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de suspensão (2)

Mecânico de de veículos (1)

Montador de veículos (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de patrol (1)

Serralheiro (2)

Sondador (1)

Técnico em nutrição (1)

Terapeuta ocupacional (1)

Vendedor de serviços (1)

Vagas para PCD:

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (5)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (2)

Auxiliar de padeiro (4)

Embalador a mão (5)

Fiscal de caixa (2)

Repositor de mercadorias (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: O trabalhador que tiver interesse em concorrer a uma das vagas ofertadas e estiver dentro do perfil das vagas, deverá encaminhar currículo constando o número de PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado informando a vaga que deseja concorrer para o e-mail [email protected]. O trabalhador que tiver interesse em concorrer a uma das vagas ofertadas e estiver dentro do perfil das vagas, deverá encaminhar currículo constando o número de PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado informando a vaga que deseja concorrer para o e-mail

Vagas:

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de serviços gerais pcd (2)

Auxiliar de TI (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Funileiro (2)

Mecânico de manutenção ½ oficial (1)

Mecânico de veículos pesados (1)

Pintor industrial (2)

pintor escalador nível I (2)

Preparador operador de máquina (2)

Supervisor de produção e logística (1)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: Os interessados podem fazer o cadastro no Os interessados podem fazer o cadastro no site da prefeitura