Seleção de emprego em supermercado atrai multidão em Vitória

Fila de pessoas para tentar vaga em supermercado Crédito: Ricardo Medeiros

O processo seletivo para vagas de emprego em uma rede de supermercados atraiu uma multidão na Avenida Leitão da Silva, em Vitória . O grupo Epa, que também tem as marcas Mineirão e OK, realiza na manhã desta quarta-feira (13) uma ação para selecionar 500 novos trabalhadores. O atendimento começou às 7 horas.

Na expectativa de conseguir uma dessas oportunidades, uma longa fila se formou do lado de fora do Espaço Vitória, local escolhido para a iniciativa. Uma das candidatas era Josiane dos Santos Rocha, que está desempregada.

“Estou esperando uma oportunidade de emprego. Está difícil para todo mundo e a gente não pode perder a esperança. Trabalhei no comércio por 10 anos e estou buscando uma chance de voltar para o mercado de trabalho como repositor ou caixa”, disse.

A seleção atraiu cerca de mil pessoas, conforme informou o coordenador de marketing do Grupo Epa, Ilton Barbosa. As 500 primeiras fichas foram entregues antes das 7 horas e todos os candidatos atendidos. Outras 500 fichas foram entregues para que os candidatos pudessem preenchê-las em casa e entregá-las em alguma das lojas Epa, Mineirão e OK nos próximos dias.

“Por conta da procura, tivemos que abrir vagas extras. Avaliamos que este momento de retomada foi muito importante para o sucesso da ação do processo seletivo”, destaca o executivo.

Ele explicou que ao serem atendidos, os candidatos participaram de uma triagem e foram convidados a fazerem um teste em uma das unidades da empresa. Os aprovados pelos gerentes dos estabelecimentos seguem para a etapa de contratação. O mesmo será feito para aqueles que entregarem as fichas posteriormente.