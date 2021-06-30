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Oito opções de cursos

Sedu divulga resultado para as 715 vagas de cursos técnicos no ES

Oportunidades são destinadas a estudantes matriculados no 1° ou 2° ano do ensino médio regular da rede pública estadual, por meio do Programa Novos Caminhos

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 17:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jun 2021 às 17:24
Predio da Secretaria da Educação (Sedu) do Espírito Santo.
Sedu tem oportunidades para estudantes da rede pública fazerem cursos técnicos Crédito: Divulgação/ Sedu
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) divulgou nesta quarta-feira (30) o resultado do processo seletivo para as 715 vagas nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma concomitante dos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Clique aqui para ver o resultado.
As oportunidades são destinadas a estudantes matriculados na 1ª ou 2ª série do ensino médio regular da rede pública estadual, por meio do Programa Novos Caminhos. São oito opções de cursos em 19 municípios. 
Durante o curso, os alunos receberão bolsa-formação no valor de R$ 400, além de um kit escolar com o material didático. O benefício pode ser cancelado caso o estudante se ausente nos cinco primeiros dias consecutivos de aula; seja reprovado, por nota ou frequência, numa mesma etapa, disciplina ou módulo do curso técnico; entre outros critérios.
As matrículas podem ser feitas até 5 de julho, das 10h às 17h, na secretaria da escola em que será realizado o curso. É necessário apresentar as seguintes documentações:
  • Declaração ou histórico escolar que comprove que o candidato cursou todo o Ensino Fundamental I – Anos Iniciais (1° ao 5° ano) e/ou Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano), ou equivalente, em escola pública, caso tenha declarado essa informação no ato da inscrição, para fins de comprovação;
  • Declaração que comprove que o estudante está devidamente matriculado e frequentando a 1ª ou 2ª série do ensino médio regular em escola da rede pública estadual;
  • Documento oficial de identidade;
  • CPF (em hipótese alguma poderá ser utilizado CPF de terceiros, no ato da matrícula);
  • Comprovante de residência (últimos três meses) em nome do candidato ou do seu responsável legal. Caso o comprovante esteja em nome de terceiro, deverá estar acompanhado de declaração original assinada pelo titular, atestando que o candidato more naquele endereço;
  • Os candidatos portadores de necessidades educativas especiais deverão apresentar, como documentação comprobatória no ato da matrícula, laudo médico (original e cópia) contendo o diagnóstico, grau ou nível da deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a justificativa da necessidade do atendimento;
  • Os candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, deverão apresentar, devidamente preenchido e assinado, formulário constante no Edital;
  • No ato da matrícula, o estudante preencherá o Termo de Compromisso (disponível no edital), que deverá ser assinado pelo responsável legal, quando candidato menor de 18 anos.
  • A chamada de suplentes (somente em caso de vacância) será realizada de 6 a 19 de julho de 2021.

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